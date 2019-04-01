Seçim Karaman Kazımkarabekir Seçim Sonuçları – Kazımkarabekir Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kazımkarabekir Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Recep Boyacıoğlu
Recep Boyacıoğlu
MHP
%50
1.044 oy
Ali İhsan Alanlı
Ali İhsan Alanlı
AK Parti
%45,1
941 oy
Diğer
%5
103 oy
Karaman - Kazımkarabekir İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50
  • %45,1
  • %3
  • %1,2
  • %0
  • %0,7
  • %50
  • %45,1
  • %3
  • %1,2
  • %0
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,6
  • %56
  • %2,3
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • %39,6
  • %56
  • %2,3
  • %0
  • %0
  • %2,2
Tüm Partiler
ERM MER AYR KZM BŞY SAR
Ayrancı
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Başyayla
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Ermenek
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Kazımkarabekir
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sarıveliler
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Boyacıoğlu MHP
  • Ali İhsan Alanlı AK Parti
  • Sami Evren CHP
  • Erdem Varım İYİ Parti
  • Mehmet Ali Bayrak SP
  • Katılım oranı % 90,9
  • Toplam seçmen2.358
  • Kullanılan oy2.143
  • Geçerli oy2.088
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.275
  • 30 Mar 142.118
  • 30 Mar 142.023
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kazımkarabekir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %95,1
  • %50
  • %45,1
  • %95,1
  • %50
  • %45,1
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %4,2
  • %3
  • %1,2
  • %4,2
  • %3
  • %1,2
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ERM MER AYR KZM BŞY SAR
Ayrancı
yukleniyor
Başyayla
yukleniyor
Ermenek
yukleniyor
Kazımkarabekir
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sarıveliler
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Boyacıoğlu MHP
  • Ali İhsan Alanlı AK Parti
  • Sami Evren CHP
  • Erdem Varım İYİ Parti
  • Mehmet Ali Bayrak SP
  • Katılım oranı % 90,9
  • Toplam seçmen2.358
  • Kullanılan oy2.143
  • Geçerli oy2.088
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.275
  • 30 Mar 142.118
  • 30 Mar 142.023
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kazımkarabekir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kazımkarabekir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %50
    1.044 oy
  • %45,1
    941 oy
  • %3
    63 oy
  • %1,2
    25 oy
  • %0,4
    8 oy
  • %50
    1.044 oy
  • %45,1
    941 oy
  • %3
    63 oy
  • %1,2
    25 oy
  • %0,4
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,6
    801 oy
  • %56
    1.132 oy
  • %2,3
    46 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    15 oy
  • %39,6
    801 oy
  • %56
    1.132 oy
  • %2,3
    46 oy
  • %0
  • %0,7
    15 oy
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,3
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    7 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    8 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    21 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %1
    21 oy
  • %0

Karaman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Karaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Karaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 341 / 341
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %39,5
    35.811 oy
  • %38,5
    34.871 oy
  • %16,2
    14.645 oy
  • %3,2
    2.928 oy
  • %2,3
    2.093 oy
  • %39,5
    35.811 oy
  • %38,5
    34.871 oy
  • %16,2
    14.645 oy
  • %3,2
    2.928 oy
  • %2,3
    2.093 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,5
    22.192 oy
  • %52,4
    43.764 oy
  • %14,5
    12.087 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,6
    4.668 oy
  • %26,5
    22.192 oy
  • %52,4
    43.764 oy
  • %14,5
    12.087 oy
  • %0
  • %5,6
    4.668 oy
  • TKP
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • HDP
  • %0,1
    99 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    99 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    121 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    152 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    121 oy
  • %0
  • %0,2
    152 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    482 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    482 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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