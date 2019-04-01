Seçim Karaman Ayrancı Seçim Sonuçları – Ayrancı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ayrancı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Yüksel Büyükkarcı
Yüksel Büyükkarcı
MHP
%46,1
721 oy
Yavuz Candan
Yavuz Candan
AK Parti
%30,4
475 oy
Diğer
%24
369 oy
Karaman - Ayrancı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %46,1
  • %30,4
  • %23,5
  • %0
  • %0
  • %0,1
  • %46,1
  • %30,4
  • %23,5
  • %0
  • %0
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,6
  • %38,9
  • %13,5
  • %0
  • %0
  • %1
  • %46,6
  • %38,9
  • %13,5
  • %0
  • %0
  • %1
Tüm Partiler
ERM MER AYR KZM BŞY SAR
Ayrancı
yukleniyor
Başyayla
yukleniyor
Ermenek
yukleniyor
Kazımkarabekir
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sarıveliler
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yüksel Büyükkarcı MHP
  • Yavuz Candan AK Parti
  • Ramazan Delice CHP
  • Ümit Karharman SP
  • Emre Kaya BTP
  • Katılım oranı % 90,1
  • Toplam seçmen1.770
  • Kullanılan oy1.595
  • Geçerli oy1.565
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.781
  • 30 Mar 141.664
  • 30 Mar 141.621
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ayrancı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %76,4
  • %46,1
  • %30,4
  • %76,4
  • %46,1
  • %30,4
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %23,5
  • %23,5
  • %0
  • %23,5
  • %23,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ERM MER AYR KZM BŞY SAR
Ayrancı
yukleniyor
Başyayla
yukleniyor
Ermenek
yukleniyor
Kazımkarabekir
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sarıveliler
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yüksel Büyükkarcı MHP
  • Yavuz Candan AK Parti
  • Ramazan Delice CHP
  • Ümit Karharman SP
  • Emre Kaya BTP
  • Katılım oranı % 90,1
  • Toplam seçmen1.770
  • Kullanılan oy1.595
  • Geçerli oy1.565
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.781
  • 30 Mar 141.664
  • 30 Mar 141.621
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ayrancı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ayrancı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %46,1
    721 oy
  • %30,4
    475 oy
  • %23,5
    367 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %46,1
    721 oy
  • %30,4
    475 oy
  • %23,5
    367 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %0,1
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,6
    755 oy
  • %38,9
    630 oy
  • %13,5
    219 oy
  • %0,8
    13 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %46,6
    755 oy
  • %38,9
    630 oy
  • %13,5
    219 oy
  • %0,8
    13 oy
  • %0,2
    4 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Karaman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Karaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Karaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 341 / 341
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %39,5
    35.811 oy
  • %38,5
    34.871 oy
  • %16,2
    14.645 oy
  • %3,2
    2.928 oy
  • %2,3
    2.093 oy
  • %39,5
    35.811 oy
  • %38,5
    34.871 oy
  • %16,2
    14.645 oy
  • %3,2
    2.928 oy
  • %2,3
    2.093 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,5
    22.192 oy
  • %52,4
    43.764 oy
  • %14,5
    12.087 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,6
    4.668 oy
  • %26,5
    22.192 oy
  • %52,4
    43.764 oy
  • %14,5
    12.087 oy
  • %0
  • %5,6
    4.668 oy
  • TKP
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • HDP
  • %0,1
    99 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    99 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    121 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    152 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    121 oy
  • %0
  • %0,2
    152 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    482 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    482 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Karaman Ayrancı Yerel Seçim Sonuçları Karaman Ayrancı İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Karaman İlçe Seçim Sonuçları Karaman Ayrancı Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Karaman Ayrancı Belediye Başkan Adayları