Seçim Karaman Ermenek Seçim Sonuçları – Ermenek Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ermenek Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Atila Zorlu
Atila Zorlu
İYİ Parti
%55,3
3.401 oy
Uğur Sözkesen
Uğur Sözkesen
AK Parti
%37,1
2.284 oy
Diğer
%8
466 oy
Karaman - Ermenek İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 34 / 35
  • %97,1
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %55,3
  • %37,1
  • %7
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • %55,3
  • %37,1
  • %7
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %49,5
  • %40,8
  • %7,3
  • %0
  • %2,4
  • %0
  • %49,5
  • %40,8
  • %7,3
  • %0
  • %2,4
Tüm Partiler
ERM MER AYR KZM BŞY SAR
Ayrancı
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Başyayla
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Ermenek
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Kazımkarabekir
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Merkez
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Sarıveliler
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Atila Zorlu İYİ Parti
  • Uğur Sözkesen AK Parti
  • Emel Öztürk MHP
  • Hüseyin Kocaer SP
  • Eyyup Avcı BTP
  • Katılım oranı % 85,4
  • Toplam seçmen7.557
  • Kullanılan oy6.432
  • Geçerli oy6.151
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.545
  • 30 Mar 146.623
  • 30 Mar 146.173
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ermenek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 34 / 35
  • %97,1
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %55,3
  • %55,3
  • %0
  • %55,3
  • %55,3
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,1
  • %37,1
  • %7
  • %44,1
  • %37,1
  • %7
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ERM MER AYR KZM BŞY SAR
Ayrancı
yukleniyor
Başyayla
yukleniyor
Ermenek
yukleniyor
Kazımkarabekir
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sarıveliler
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Atila Zorlu İYİ Parti
  • Uğur Sözkesen AK Parti
  • Emel Öztürk MHP
  • Hüseyin Kocaer SP
  • Eyyup Avcı BTP
  • Katılım oranı % 85,4
  • Toplam seçmen7.557
  • Kullanılan oy6.432
  • Geçerli oy6.151
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.545
  • 30 Mar 146.623
  • 30 Mar 146.173
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ermenek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ermenek Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 34 / 35
  • %97,1
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %55,3
    3.401 oy
  • %37,1
    2.284 oy
  • %7
    428 oy
  • %0,5
    28 oy
  • %0,2
    10 oy
  • %55,3
    3.401 oy
  • %37,1
    2.284 oy
  • %7
    428 oy
  • %0,5
    28 oy
  • %0,2
    10 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %49,5
    3.053 oy
  • %40,8
    2.517 oy
  • %1,4
    85 oy
  • %0,3
    18 oy
  • %0
  • %49,5
    3.053 oy
  • %40,8
    2.517 oy
  • %1,4
    85 oy
  • %0,3
    18 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7,3
    452 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    48 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    452 oy
  • %0
  • %0,8
    48 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Karaman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Karaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Karaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 340 / 341
  • %99,7
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %39,6
    35.829 oy
  • %38,5
    34.832 oy
  • %16,2
    14.640 oy
  • %3,2
    2.913 oy
  • %2,3
    2.095 oy
  • %39,6
    35.829 oy
  • %38,5
    34.832 oy
  • %16,2
    14.640 oy
  • %3,2
    2.913 oy
  • %2,3
    2.095 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,5
    22.192 oy
  • %52,4
    43.764 oy
  • %14,5
    12.087 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,6
    4.668 oy
  • %26,5
    22.192 oy
  • %52,4
    43.764 oy
  • %14,5
    12.087 oy
  • %0
  • %5,6
    4.668 oy
  • TKP
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • HDP
  • %0,1
    100 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    100 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    121 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    152 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    121 oy
  • %0
  • %0,2
    152 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    482 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    482 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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