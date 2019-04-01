31 Mart 2019 Tunceli Yerel Seçim Sonuçları
Fatih Mehmet Maçoğlu
TKP
%32,8
5.887 oy
Nurşat Yeşil
HDP
%28,2
5.069 oy
Diğer
%39
7.011 oy
Tunceli İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 75 / 76
- %98,7
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Fatih Mehmet Maçoğlu TKP
- Nurşat Yeşil HDP
- Yusuf Kenan Aydın CHP
- Gökhan Arasan AK Parti
- Mücella Saler MHP
- Katılım oranı % 81,1
- Toplam seçmen22.771
- Kullanılan oy18.343
- Geçerli oy17.967
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1421.140
- 30 Mar 1417.501
- 30 Mar 1417.067
- Açılan sandık
- 75 / 76
- %98,7
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Fatih Mehmet Maçoğlu TKP
- Nurşat Yeşil HDP
- Yusuf Kenan Aydın CHP
- Gökhan Arasan AK Parti
- Mücella Saler MHP
- Katılım oranı % 81,1
- Toplam seçmen22.771
- Kullanılan oy18.343
- Geçerli oy17.967
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1421.140
- 30 Mar 1417.501
- 30 Mar 1417.067
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 2 1 +1
- MHP 0 0 0
- CHP 5 5 0
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 1 1 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Tunceli İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Tunceli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akpazar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akpazar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Akpazar (30 Mar 14) Cemal Bulut % 6,54 % 0,44 % 35,08 % 0 % 24,18 % 0 SP
- Çemişgezek Metin Levent Yıldız % 100 % 54 % 38,5 % 6,4 % 0,7 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çemişgezek Metin Levent Yıldız % 100 % 53,97 % 38,49 % 6,36 % 0,75 % 0 % 0,22 SP
- Çemişgezek (30 Mar 14) Ahmet Şadan Ersoy % 43,99 % 3,88 % 49,08 % 0 % 1,79 % 0,63 SP
- Hozat Seyfi Geyik % 73,3 % 26,3 % 1,9 % 42,4 % 0 % 2,5 % 18,6 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hozat Seyfi Geyik % 73,3 % 26,32 % 1,92 % 42,36 % 0 % 2,52 % 18,56 TKP
- Hozat (30 Mar 14) Celaleddin Polat % 5,15 % 0,97 % 32,52 % 0 % 0 % 30,22 TKP
- Mazgirt Murat Becerikli % 83,3 % 35,4 % 0 % 27,9 % 4,4 % 12,3 % 19,5 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mazgirt Murat Becerikli % 83,3 % 35,41 % 0 % 27,87 % 4,43 % 12,27 % 19,52 TKP
- Mazgirt (30 Mar 14) Tekin Türkel % 8,99 % 1,59 % 7,96 % 0 % 37,77 % 41,07 ÖDP
- Merkez Fatih Mehmet Maçoğlu % 98,7 % 14,1 % 3,5 % 20,6 % 0 % 28,2 % 32,8 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Fatih Mehmet Maçoğlu % 98,7 % 14,06 % 3,49 % 20,59 % 0 % 28,21 % 32,77 TKP
- Merkez (30 Mar 14) % 9,33 % 1,43 % 30,81 % 0 % 42,44 % 13,42 Bağımsız
- Nazımiye Cafer Kırmızıçiçek % 50 % 15 % 5,8 % 45,7 % 0 % 3,5 % 22,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Nazımiye Cafer Kırmızıçiçek % 50 % 15,05 % 5,79 % 45,7 % 0 % 3,46 % 22,71 Bağımsız
- Nazımiye (30 Mar 14) Cafer Kırmızıçiçek % 24,92 % 0,86 % 54,78 % 0 % 17,62 % 0,97 BTP
- Ovacık Mustafa Sarıgül % 38,1 % 21,8 % 2,2 % 37,1 % 0 % 7,7 % 30,9 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ovacık Mustafa Sarıgül % 38,1 % 21,8 % 2,16 % 37,12 % 0 % 7,74 % 30,86 TKP
- Ovacık (30 Mar 14) Fatih Mehmet Maçoğlu % 12,48 % 0,82 % 15,45 % 0 % 33,37 % 36,06 TKP
- Pertek Ruhan Alan % 90 % 43 % 0 % 55,9 % 0 % 0 % 0,7 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pertek Ruhan Alan % 90 % 42,98 % 0 % 55,9 % 0 % 0 % 0,72 BTP
- Pertek (30 Mar 14) Recai Vural % 40,52 % 0,95 % 22,4 % 0 % 0 % 35,45 Bağımsız
- Pülümür Müslüm Tosun % 70 % 35 % 3,1 % 47,9 % 0 % 1,5 % 11,4 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pülümür Müslüm Tosun % 70 % 35,04 % 3,1 % 47,92 % 0 % 1,45 % 11,42 TKP
- Pülümür (30 Mar 14) Müslüm Tosun % 2,87 % 0,34 % 49,89 % 0 % 32,64 % 10 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Tunceli Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 75 / 76
- %98,7
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2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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2010 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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2007 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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2002 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1999 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1995 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1991 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1988 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1987 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1987 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1983 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1982 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1977 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1973 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1969 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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