Seçim Tunceli Ovacık Seçim Sonuçları – Ovacık Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ovacık Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Sarıgül
CHP
%37,1
705 oy
Hayati Güngören
TKP
%30,9
586 oy
Diğer
%32
608 oy
Tunceli - Ovacık İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 8 / 21
  • %38,1
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %37,1
  • %21,8
  • %7,7
  • %2,2
  • %0
  • %31,2
  • %37,1
  • %21,8
  • %7,7
  • %2,2
  • %0
  • %31,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,4
  • %12,5
  • %33,4
  • %0,8
  • %0
  • %37,9
  • %15,4
  • %12,5
  • %33,4
  • %0,8
  • %0
  • %37,9
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
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Ovacık
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Pertek
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Pülümür
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Sarıgül CHP
  • Hayati Güngören TKP
  • Turhan Kılınç AK Parti
  • Serpil Argın HDP
  • Haluk Suphi Gülkaya MHP
  • Katılım oranı % 77,9
  • Toplam seçmen4.337
  • Kullanılan oy1.975
  • Geçerli oy1.899
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.401
  • 30 Mar 141.901
  • 30 Mar 141.819
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ovacık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 8 / 21
  • %38,1
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %37,1
  • %37,1
  • %0
  • %37,1
  • %37,1
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %24
  • %21,8
  • %2,2
  • %24
  • %21,8
  • %2,2
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %7,7
  • %0
  • %7,7
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
Çemişgezek
yukleniyor
Hozat
yukleniyor
Mazgirt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Nazımiye
yukleniyor
Ovacık
yukleniyor
Pertek
yukleniyor
Pülümür
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Sarıgül CHP
  • Hayati Güngören TKP
  • Turhan Kılınç AK Parti
  • Serpil Argın HDP
  • Haluk Suphi Gülkaya MHP
  • Katılım oranı % 77,9
  • Toplam seçmen4.337
  • Kullanılan oy1.975
  • Geçerli oy1.899
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.401
  • 30 Mar 141.901
  • 30 Mar 141.819
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ovacık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ovacık Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 8 / 21
  • %38,1
  • CHP
  • TKP
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • %37,1
    705 oy
  • %30,9
    586 oy
  • %21,8
    414 oy
  • %7,7
    147 oy
  • %2,2
    41 oy
  • %37,1
    705 oy
  • %30,9
    586 oy
  • %21,8
    414 oy
  • %7,7
    147 oy
  • %2,2
    41 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,4
    281 oy
  • %36,1
    656 oy
  • %12,5
    227 oy
  • %33,4
    607 oy
  • %0,8
    15 oy
  • %15,4
    281 oy
  • %36,1
    656 oy
  • %12,5
    227 oy
  • %33,4
    607 oy
  • %0,8
    15 oy
  • BTP
  • SP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • %0,3
    5 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    5 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    26 oy
  • %0,3
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    26 oy
  • %0,3
    5 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    2 oy
  • %0

Tunceli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tunceli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tunceli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 76 / 76
  • %100
  • TKP
  • HDP
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • %32,4
    5.779 oy
  • %29
    5.169 oy
  • %20,9
    3.724 oy
  • %14,1
    2.519 oy
  • %3
    541 oy
  • %32,4
    5.779 oy
  • %29
    5.169 oy
  • %20,9
    3.724 oy
  • %14,1
    2.519 oy
  • %3
    541 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • %0
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • BTP
  • SP
  • DSP
  • VP
  • Diğer
  • %0,2
    36 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %0
    1 oy
  • %0,2
    36 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %0
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    238 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    238 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    109 oy
  • %0
    0 oy
  • %13,4
    2.290 oy
  • %0
  • %0,6
    109 oy
  • %0
  • %13,4
    2.290 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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