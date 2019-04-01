Seçim Tunceli Mazgirt Seçim Sonuçları – Mazgirt Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Mazgirt Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Murat Becerikli
Murat Becerikli
AK Parti
%35,4
352 oy
İsmail Toprak
CHP
%27,9
277 oy
Diğer
%37
365 oy
Tunceli - Mazgirt İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 5 / 6
  • %83,3
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %35,4
  • %27,9
  • %12,3
  • %4,4
  • %0
  • %20
  • %35,4
  • %27,9
  • %12,3
  • %4,4
  • %0
  • %20
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9
  • %8
  • %37,8
  • %0
  • %1,6
  • %43,7
  • %9
  • %8
  • %37,8
  • %0
  • %1,6
  • %43,7
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
Çemişgezek
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Hozat
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Mazgirt
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Merkez
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Nazımiye
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Ovacık
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Pertek
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Pülümür
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Becerikli AK Parti
  • İsmail Toprak CHP
  • Derya Öz TKP
  • Ali Ekber Saratlı HDP
  • Aydın Egeli İYİ Parti
  • Katılım oranı % 81
  • Toplam seçmen1.330
  • Kullanılan oy1.031
  • Geçerli oy994
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.242
  • 30 Mar 14937
  • 30 Mar 14879
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mazgirt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 5 / 6
  • %83,3
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %35,4
  • %35,4
  • %0
  • %35,4
  • %35,4
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %32,3
  • %27,9
  • %4,4
  • %32,3
  • %27,9
  • %4,4
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %12,3
  • %0
  • %12,3
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
Çemişgezek
yukleniyor
Hozat
yukleniyor
Mazgirt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Nazımiye
yukleniyor
Ovacık
yukleniyor
Pertek
yukleniyor
Pülümür
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Becerikli AK Parti
  • İsmail Toprak CHP
  • Derya Öz TKP
  • Ali Ekber Saratlı HDP
  • Aydın Egeli İYİ Parti
  • Katılım oranı % 81
  • Toplam seçmen1.330
  • Kullanılan oy1.031
  • Geçerli oy994
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.242
  • 30 Mar 14937
  • 30 Mar 14879
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mazgirt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Mazgirt Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5 / 6
  • %83,3
  • AK Parti
  • CHP
  • TKP
  • HDP
  • İYİ Parti
  • %35,4
    352 oy
  • %27,9
    277 oy
  • %19,5
    194 oy
  • %12,3
    122 oy
  • %4,4
    44 oy
  • %35,4
    352 oy
  • %27,9
    277 oy
  • %19,5
    194 oy
  • %12,3
    122 oy
  • %4,4
    44 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9
    79 oy
  • %8
    70 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,8
    332 oy
  • %0
    0 oy
  • %9
    79 oy
  • %8
    70 oy
  • %0
  • %37,8
    332 oy
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • SP
  • MHP
  • DSP
  • %0,2
    2 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    16 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    7 oy
  • %1,6
    14 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    16 oy
  • %0
  • %0,8
    7 oy
  • %1,6
    14 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Tunceli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tunceli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tunceli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 76 / 76
  • %100
  • TKP
  • HDP
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • %32,4
    5.779 oy
  • %29
    5.169 oy
  • %20,9
    3.724 oy
  • %14,1
    2.519 oy
  • %3
    541 oy
  • %32,4
    5.779 oy
  • %29
    5.169 oy
  • %20,9
    3.724 oy
  • %14,1
    2.519 oy
  • %3
    541 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • %0
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • BTP
  • SP
  • DSP
  • VP
  • Diğer
  • %0,2
    36 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %0
    1 oy
  • %0,2
    36 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %0
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    238 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    238 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    109 oy
  • %0
    0 oy
  • %13,4
    2.290 oy
  • %0
  • %0,6
    109 oy
  • %0
  • %13,4
    2.290 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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