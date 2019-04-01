Seçim Tunceli Merkez Seçim Sonuçları – Merkez Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Fatih Mehmet Maçoğlu
Fatih Mehmet Maçoğlu
TKP
%32,4
5.779 oy
Nurşat Yeşil
Nurşat Yeşil
HDP
%29
5.169 oy
Diğer
%39
6.904 oy
Tunceli - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 76 / 76
  • %100
  • HDP
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %29
  • %20,9
  • %14,1
  • %3
  • %0
  • %33
  • %29
  • %20,9
  • %14,1
  • %3
  • %0
  • %33
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,4
  • %30,8
  • %9,3
  • %1,4
  • %0
  • %16
  • %42,4
  • %30,8
  • %9,3
  • %1,4
  • %0
  • %16
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
Çemişgezek
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Hozat
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Mazgirt
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Merkez
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Ovacık
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Pertek
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Pülümür
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Mehmet Maçoğlu TKP
  • Nurşat Yeşil HDP
  • Yusuf Kenan Aydın CHP
  • Gökhan Arasan AK Parti
  • Mücella Saler MHP
  • Katılım oranı % 79,2
  • Toplam seçmen22.771
  • Kullanılan oy18.033
  • Geçerli oy17.852
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.140
  • 30 Mar 1417.501
  • 30 Mar 1417.067
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 76 / 76
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %20,9
  • %20,9
  • %0
  • %20,9
  • %20,9
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %17,1
  • %14,1
  • %3
  • %17,1
  • %14,1
  • %3
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %29
  • %0
  • %29
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
Çemişgezek
yukleniyor
Hozat
yukleniyor
Mazgirt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Nazımiye
yukleniyor
Ovacık
yukleniyor
Pertek
yukleniyor
Pülümür
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Mehmet Maçoğlu TKP
  • Nurşat Yeşil HDP
  • Yusuf Kenan Aydın CHP
  • Gökhan Arasan AK Parti
  • Mücella Saler MHP
  • Katılım oranı % 79,2
  • Toplam seçmen22.771
  • Kullanılan oy18.033
  • Geçerli oy17.852
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.140
  • 30 Mar 1417.501
  • 30 Mar 1417.067
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 76 / 76
  • %100
  • TKP
  • HDP
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • %32,4
    5.779 oy
  • %29
    5.169 oy
  • %20,9
    3.724 oy
  • %14,1
    2.519 oy
  • %3
    541 oy
  • %32,4
    5.779 oy
  • %29
    5.169 oy
  • %20,9
    3.724 oy
  • %14,1
    2.519 oy
  • %3
    541 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • %0
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • BTP
  • SP
  • DSP
  • VP
  • Diğer
  • %0,2
    36 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %0
    1 oy
  • %0,2
    36 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %0
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    238 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    238 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    109 oy
  • %0
    0 oy
  • %13,4
    2.290 oy
  • %0
  • %0,6
    109 oy
  • %0
  • %13,4
    2.290 oy

Tunceli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tunceli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tunceli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 76 / 76
  • %100
  • TKP
  • HDP
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • %32,4
    5.779 oy
  • %29
    5.169 oy
  • %20,9
    3.724 oy
  • %14,1
    2.519 oy
  • %3
    541 oy
  • %32,4
    5.779 oy
  • %29
    5.169 oy
  • %20,9
    3.724 oy
  • %14,1
    2.519 oy
  • %3
    541 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • %0
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • BTP
  • SP
  • DSP
  • VP
  • Diğer
  • %0,2
    36 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %0
    1 oy
  • %0,2
    36 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %0
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    238 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    238 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    109 oy
  • %0
    0 oy
  • %13,4
    2.290 oy
  • %0
  • %0,6
    109 oy
  • %0
  • %13,4
    2.290 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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