Seçim Tunceli Pülümür Seçim Sonuçları – Pülümür Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Pülümür Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Müslüm Tosun
Müslüm Tosun
CHP
%47,9
495 oy
Şevket Tanık
Şevket Tanık
AK Parti
%35
362 oy
Diğer
%17
176 oy
Tunceli - Pülümür İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 8 / 10
  • %80
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %47,9
  • %35
  • %3,1
  • %1,5
  • %0
  • %12,5
  • %47,9
  • %35
  • %3,1
  • %1,5
  • %0
  • %12,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,9
  • %2,9
  • %0,3
  • %32,6
  • %0
  • %14,3
  • %49,9
  • %2,9
  • %0,3
  • %32,6
  • %0
  • %14,3
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
Çemişgezek
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Hozat
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Mazgirt
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Merkez
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Nazımiye
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Ovacık
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Pertek
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Pülümür
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Müslüm Tosun CHP
  • Şevket Tanık AK Parti
  • Birgül Çiçek Ateş TKP
  • Refiye Danış Erdem MHP
  • Gürol Yılmaz HDP
  • Katılım oranı % 77,4
  • Toplam seçmen1.648
  • Kullanılan oy1.083
  • Geçerli oy1.033
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.132
  • 30 Mar 14901
  • 30 Mar 14870
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pülümür Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 8 / 10
  • %80
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %47,9
  • %47,9
  • %0
  • %47,9
  • %47,9
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %38,1
  • %35
  • %3,1
  • %38,1
  • %35
  • %3,1
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %1,5
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
Çemişgezek
yukleniyor
Hozat
yukleniyor
Mazgirt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Nazımiye
yukleniyor
Ovacık
yukleniyor
Pertek
yukleniyor
Pülümür
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Müslüm Tosun CHP
  • Şevket Tanık AK Parti
  • Birgül Çiçek Ateş TKP
  • Refiye Danış Erdem MHP
  • Gürol Yılmaz HDP
  • Katılım oranı % 77,4
  • Toplam seçmen1.648
  • Kullanılan oy1.083
  • Geçerli oy1.033
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.132
  • 30 Mar 14901
  • 30 Mar 14870
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pülümür Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Pülümür Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 8 / 10
  • %80
  • CHP
  • AK Parti
  • TKP
  • MHP
  • HDP
  • %47,9
    495 oy
  • %35
    362 oy
  • %11,4
    118 oy
  • %3,1
    32 oy
  • %1,5
    15 oy
  • %47,9
    495 oy
  • %35
    362 oy
  • %11,4
    118 oy
  • %3,1
    32 oy
  • %1,5
    15 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,9
    434 oy
  • %2,9
    25 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3 oy
  • %32,6
    284 oy
  • %49,9
    434 oy
  • %2,9
    25 oy
  • %0
  • %0,3
    3 oy
  • %32,6
    284 oy
  • VP
  • SP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %0,7
    7 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    7 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %4
    35 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    2 oy
  • %4
    35 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %10
    87 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %10
    87 oy
  • %0

Tunceli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tunceli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tunceli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 76 / 76
  • %100
  • TKP
  • HDP
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • %32,4
    5.779 oy
  • %29
    5.169 oy
  • %20,9
    3.724 oy
  • %14,1
    2.519 oy
  • %3
    541 oy
  • %32,4
    5.779 oy
  • %29
    5.169 oy
  • %20,9
    3.724 oy
  • %14,1
    2.519 oy
  • %3
    541 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • %0
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • BTP
  • SP
  • DSP
  • VP
  • Diğer
  • %0,2
    36 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %0
    1 oy
  • %0,2
    36 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %0
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    238 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    238 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    109 oy
  • %0
    0 oy
  • %13,4
    2.290 oy
  • %0
  • %0,6
    109 oy
  • %0
  • %13,4
    2.290 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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