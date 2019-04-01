31 Mart 2019 Hozat Yerel Seçim Sonuçları
Seyfi Geyik
CHP
%42,4
993 oy
Songül Acar
AK Parti
%26,3
617 oy
Diğer
%32
734 oy
Tunceli - Hozat İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 11 / 15
- %73,3
Belediye Başkan Adayları
- Seyfi Geyik CHP
- Songül Acar AK Parti
- Yılmaz Cesur TKP
- Şahin Akmeşe Bağımsız
- Nesimi Ataş HDP
- Katılım oranı % 79,7
- Toplam seçmen3.710
- Kullanılan oy2.400
- Geçerli oy2.344
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.831
- 30 Mar 142.283
- 30 Mar 142.174
- Açılan sandık
- 11 / 15
- %73,3
Belediye Başkan Adayları
- Seyfi Geyik CHP
- Songül Acar AK Parti
- Yılmaz Cesur TKP
- Şahin Akmeşe Bağımsız
- Nesimi Ataş HDP
- Katılım oranı % 79,7
- Toplam seçmen3.710
- Kullanılan oy2.400
- Geçerli oy2.344
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.831
- 30 Mar 142.283
- 30 Mar 142.174
Hozat Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 11 / 15
- %73,3
Tunceli İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Tunceli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çemişgezek Metin Levent Yıldız % 100 % 54 % 38,5 % 6,4 % 0,7 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çemişgezek Metin Levent Yıldız % 100 % 53,97 % 38,49 % 6,36 % 0,75 % 0 % 0,22 SP
- Çemişgezek (30 Mar 14) % 43,99 % 3,88 % 49,08 % 0 % 1,79 % 0,63 SP
- Hozat Seyfi Geyik % 73,3 % 26,3 % 1,9 % 42,4 % 0 % 2,5 % 18,6 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hozat Seyfi Geyik % 73,3 % 26,32 % 1,92 % 42,36 % 0 % 2,52 % 18,56 TKP
- Hozat (30 Mar 14) % 5,15 % 0,97 % 32,52 % 0 % 0 % 30,22 TKP
- Mazgirt Murat Becerikli % 83,3 % 35,4 % 0 % 27,9 % 4,4 % 12,3 % 19,5 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mazgirt Murat Becerikli % 83,3 % 35,41 % 0 % 27,87 % 4,43 % 12,27 % 19,52 TKP
- Mazgirt (30 Mar 14) % 8,99 % 1,59 % 7,96 % 0 % 37,77 % 41,07 ÖDP
- Merkez Fatih Mehmet Maçoğlu % 100 % 14,1 % 3 % 20,9 % 0 % 29 % 32,4 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Fatih Mehmet Maçoğlu % 100 % 14,11 % 3,03 % 20,86 % 0 % 28,95 % 32,37 TKP
- Merkez (30 Mar 14) % 9,33 % 1,43 % 30,81 % 0 % 42,44 % 13,42 Bağımsız
- Nazımiye Cafer Kırmızıçiçek % 62,5 % 15 % 5,8 % 45,7 % 0 % 3,5 % 22,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Nazımiye Cafer Kırmızıçiçek % 62,5 % 15,05 % 5,79 % 45,7 % 0 % 3,46 % 22,71 Bağımsız
- Nazımiye (30 Mar 14) % 24,92 % 0,86 % 54,78 % 0 % 17,62 % 0,97 BTP
- Ovacık Mustafa Sarıgül % 38,1 % 21,8 % 2,2 % 37,1 % 0 % 7,7 % 30,9 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ovacık Mustafa Sarıgül % 38,1 % 21,8 % 2,16 % 37,12 % 0 % 7,74 % 30,86 TKP
- Ovacık (30 Mar 14) % 12,48 % 0,82 % 15,45 % 0 % 33,37 % 36,06 TKP
- Pertek Ruhan Alan % 100 % 43 % 0 % 55,9 % 0 % 0 % 0,7 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pertek Ruhan Alan % 100 % 42,98 % 0 % 55,9 % 0 % 0 % 0,72 BTP
- Pertek (30 Mar 14) % 40,52 % 0,95 % 22,4 % 0 % 0 % 35,45 Bağımsız
- Pülümür Müslüm Tosun % 80 % 35 % 3,1 % 47,9 % 0 % 1,5 % 11,4 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pülümür Müslüm Tosun % 80 % 35,04 % 3,1 % 47,92 % 0 % 1,45 % 11,42 TKP
- Pülümür (30 Mar 14) % 2,87 % 0,34 % 49,89 % 0 % 32,64 % 10 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Tunceli Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 76 / 76
- %100
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