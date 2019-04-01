Seçim Tunceli Hozat Seçim Sonuçları – Hozat Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Hozat Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Seyfi Geyik
CHP
%42,4
993 oy
Songül Acar
Songül Acar
AK Parti
%26,3
617 oy
Diğer
%32
734 oy
Tunceli - Hozat İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 15
  • %73,3
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %42,4
  • %26,3
  • %2,5
  • %1,9
  • %0
  • %26,9
  • %42,4
  • %26,3
  • %2,5
  • %1,9
  • %0
  • %26,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,5
  • %5,2
  • %0
  • %1
  • %0
  • %61,4
  • %32,5
  • %5,2
  • %0
  • %1
  • %0
  • %61,4
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
Çemişgezek
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Hozat
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Mazgirt
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Merkez
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Nazımiye
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Ovacık
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Pertek
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Pülümür
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Seyfi Geyik CHP
  • Songül Acar AK Parti
  • Yılmaz Cesur TKP
  • Şahin Akmeşe Bağımsız
  • Nesimi Ataş HDP
  • Katılım oranı % 79,7
  • Toplam seçmen3.710
  • Kullanılan oy2.400
  • Geçerli oy2.344
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.831
  • 30 Mar 142.283
  • 30 Mar 142.174
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hozat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 15
  • %73,3
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %42,4
  • %42,4
  • %0
  • %42,4
  • %42,4
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %28,2
  • %26,3
  • %1,9
  • %28,2
  • %26,3
  • %1,9
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %2,5
  • %0
  • %2,5
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
Çemişgezek
yukleniyor
Hozat
yukleniyor
Mazgirt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Nazımiye
yukleniyor
Ovacık
yukleniyor
Pertek
yukleniyor
Pülümür
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Seyfi Geyik CHP
  • Songül Acar AK Parti
  • Yılmaz Cesur TKP
  • Şahin Akmeşe Bağımsız
  • Nesimi Ataş HDP
  • Katılım oranı % 79,7
  • Toplam seçmen3.710
  • Kullanılan oy2.400
  • Geçerli oy2.344
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.831
  • 30 Mar 142.283
  • 30 Mar 142.174
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hozat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Hozat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 15
  • %73,3
  • CHP
  • AK Parti
  • TKP
  • Bağımsız
  • HDP
  • %42,4
    993 oy
  • %26,3
    617 oy
  • %18,6
    435 oy
  • %7,7
    180 oy
  • %2,5
    59 oy
  • %42,4
    993 oy
  • %26,3
    617 oy
  • %18,6
    435 oy
  • %7,7
    180 oy
  • %2,5
    59 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,5
    707 oy
  • %5,2
    112 oy
  • %30,2
    657 oy
  • %29,6
    644 oy
  • %0
    0 oy
  • %32,5
    707 oy
  • %5,2
    112 oy
  • %30,2
    657 oy
  • %29,6
    644 oy
  • %0
  • MHP
  • BTP
  • SP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %1,9
    45 oy
  • %0,5
    12 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    45 oy
  • %0,5
    12 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    21 oy
  • %1,4
    31 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    21 oy
  • %1,4
    31 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Tunceli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tunceli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tunceli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 76 / 76
  • %100
  • TKP
  • HDP
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • %32,4
    5.779 oy
  • %29
    5.169 oy
  • %20,9
    3.724 oy
  • %14,1
    2.519 oy
  • %3
    541 oy
  • %32,4
    5.779 oy
  • %29
    5.169 oy
  • %20,9
    3.724 oy
  • %14,1
    2.519 oy
  • %3
    541 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • %0
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • BTP
  • SP
  • DSP
  • VP
  • Diğer
  • %0,2
    36 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %0
    1 oy
  • %0,2
    36 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %0
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    238 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    238 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    109 oy
  • %0
    0 oy
  • %13,4
    2.290 oy
  • %0
  • %0,6
    109 oy
  • %0
  • %13,4
    2.290 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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