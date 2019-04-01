Seçim Tunceli Nazımiye Seçim Sonuçları – Nazımiye Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Nazımiye Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Cafer Kırmızıçiçek
Cafer Kırmızıçiçek
CHP
%45,7
489 oy
Alişan Açıkgöz
Bağımsız
%22,7
243 oy
Diğer
%31
338 oy
Tunceli - Nazımiye İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 4 / 8
  • %50
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %45,7
  • %15
  • %5,8
  • %3,5
  • %0
  • %30
  • %45,7
  • %15
  • %5,8
  • %3,5
  • %0
  • %30
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
  • %24,9
  • %0,9
  • %17,6
  • %0
  • %1,8
  • %54,8
  • %24,9
  • %0,9
  • %17,6
  • %0
  • %1,8
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
Çemişgezek
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Hozat
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Mazgirt
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Merkez
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Nazımiye
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Ovacık
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Pertek
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Pülümür
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cafer Kırmızıçiçek CHP
  • Alişan Açıkgöz Bağımsız
  • Erkan Özdoğan AK Parti
  • Niyazi Korkmaz MHP
  • Sebahat Babayiğit TKP
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen1.935
  • Kullanılan oy1.114
  • Geçerli oy1.070
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.173
  • 30 Mar 14980
  • 30 Mar 14931
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nazımiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 4 / 8
  • %50
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %45,7
  • %45,7
  • %0
  • %45,7
  • %45,7
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %20,8
  • %15
  • %5,8
  • %20,8
  • %15
  • %5,8
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %3,5
  • %0
  • %3,5
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
Çemişgezek
yukleniyor
Hozat
yukleniyor
Mazgirt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Nazımiye
yukleniyor
Ovacık
yukleniyor
Pertek
yukleniyor
Pülümür
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cafer Kırmızıçiçek CHP
  • Alişan Açıkgöz Bağımsız
  • Erkan Özdoğan AK Parti
  • Niyazi Korkmaz MHP
  • Sebahat Babayiğit TKP
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen1.935
  • Kullanılan oy1.114
  • Geçerli oy1.070
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.173
  • 30 Mar 14980
  • 30 Mar 14931
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nazımiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Nazımiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4 / 8
  • %50
  • CHP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • MHP
  • TKP
  • %45,7
    489 oy
  • %22,7
    243 oy
  • %15
    161 oy
  • %5,8
    62 oy
  • %4,4
    47 oy
  • %45,7
    489 oy
  • %22,7
    243 oy
  • %15
    161 oy
  • %5,8
    62 oy
  • %4,4
    47 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    510 oy
  • %0
    0 oy
  • %24,9
    232 oy
  • %0,9
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %54,8
    510 oy
  • %0
  • %24,9
    232 oy
  • %0,9
    8 oy
  • %0
  • HDP
  • BTP
  • SP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %3,5
    37 oy
  • %2,4
    26 oy
  • %0,5
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,5
    37 oy
  • %2,4
    26 oy
  • %0,5
    5 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %17,6
    164 oy
  • %1
    9 oy
  • %0,9
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %17,6
    164 oy
  • %1
    9 oy
  • %0,9
    8 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Tunceli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tunceli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tunceli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 75 / 76
  • %98,7
  • TKP
  • HDP
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • %32,8
    5.887 oy
  • %28,2
    5.069 oy
  • %20,6
    3.699 oy
  • %14,1
    2.526 oy
  • %3,5
    627 oy
  • %32,8
    5.887 oy
  • %28,2
    5.069 oy
  • %20,6
    3.699 oy
  • %14,1
    2.526 oy
  • %3,5
    627 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • %0
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • BTP
  • SP
  • DSP
  • VP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    53 oy
  • %0,2
    43 oy
  • %0,2
    39 oy
  • %0,1
    24 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    53 oy
  • %0,2
    43 oy
  • %0,2
    39 oy
  • %0,1
    24 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    238 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    238 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    109 oy
  • %0
    0 oy
  • %13,4
    2.290 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    109 oy
  • %0
  • %13,4
    2.290 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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