Seçim Manisa Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Manisa Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Manisa Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Cengiz Ergün
Cengiz Ergün
MHP
%52,8
460.243 oy
Orkun Şıktaşlı
Orkun Şıktaşlı
İYİ Parti
%38
331.616 oy
Diğer
%9
80.084 oy
Manisa İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 3.668 / 3.674
  • %99,8
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • Diğer
  • %52,8
  • %38
  • %4,3
  • %0
  • %0
  • %4,8
  • %52,8
  • %38
  • %4,3
  • %0
  • %0
  • %4,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
  • %0
  • %0
  • %36,7
  • %18,3
  • %4,9
  • %40,1
  • %0
  • %0
  • %36,7
  • %18,3
  • %4,9
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
4
9
4
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cengiz Ergün MHP
  • Orkun Şıktaşlı İYİ Parti
  • Naci Sönmez HDP
  • Şule Tunalı DP
  • Murat Yaşar Güner SP
  • Katılım oranı % 88,5
  • Toplam seçmen1.054.034
  • Kullanılan oy932.081
  • Geçerli oy871.943
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14995.797
  • 30 Mar 14927.964
  • 30 Mar 14884.466
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 3.668 / 3.674
  • %99,8
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %52,8
  • %52,8
  • %0
  • %52,8
  • %52,8
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %38
  • %38
  • %0
  • %38
  • %38
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %4,3
  • %0
  • %4,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
13
4
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cengiz Ergün MHP
  • Orkun Şıktaşlı İYİ Parti
  • Naci Sönmez HDP
  • Şule Tunalı DP
  • Murat Yaşar Güner SP
  • Katılım oranı % 88,5
  • Toplam seçmen1.054.034
  • Kullanılan oy932.081
  • Geçerli oy871.943
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14995.797
  • 30 Mar 14927.964
  • 30 Mar 14884.466
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 9 11 -2
  • MHP 4 6 -2
  • CHP 4 0 +4
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.668 / 3.674
  • %99,8
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %52,8
    460.243 oy
  • %38
    331.616 oy
  • %4,3
    37.900 oy
  • %1,4
    12.111 oy
  • %1,2
    10.093 oy
  • %52,8
    460.243 oy
  • %38
    331.616 oy
  • %4,3
    37.900 oy
  • %1,4
    12.111 oy
  • %1,2
    10.093 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,8
    6.623 oy
  • %0,5
    4.288 oy
  • %0,4
    3.855 oy
  • %0,3
    2.891 oy
  • %0,3
    2.323 oy
  • %0,8
    6.623 oy
  • %0,5
    4.288 oy
  • %0,4
    3.855 oy
  • %0,3
    2.891 oy
  • %0,3
    2.323 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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