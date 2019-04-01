Seçim Manisa Akhisar Seçim Sonuçları – Akhisar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Akhisar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Besim Dutlulu
Besim Dutlulu
CHP
%55,4
61.000 oy
Hüseyin Eryüksel
Hüseyin Eryüksel
AK Parti
%42,4
46.646 oy
Diğer
%3
2.453 oy
Manisa - Akhisar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 441 / 441
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %55,4
  • %42,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • %55,4
  • %42,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
  • %35,9
  • %27
  • %0
  • %0
  • %3,3
  • %33,7
  • %35,9
  • %27
  • %0
  • %0
  • %3,3
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Besim Dutlulu CHP
  • Hüseyin Eryüksel AK Parti
  • Ali Dursun SP
  • Kadir İbrahim Arat DSP
  • Ergun Karakaşlar VP
  • Katılım oranı % 87,5
  • Toplam seçmen131.496
  • Kullanılan oy115.110
  • Geçerli oy110.099
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14123.848
  • 30 Mar 14114.224
  • 30 Mar 14109.250
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akhisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 441 / 441
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %55,4
  • %55,4
  • %0
  • %55,4
  • %55,4
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %42,4
  • %42,4
  • %0
  • %42,4
  • %42,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Besim Dutlulu CHP
  • Hüseyin Eryüksel AK Parti
  • Ali Dursun SP
  • Kadir İbrahim Arat DSP
  • Ergun Karakaşlar VP
  • Katılım oranı % 87,5
  • Toplam seçmen131.496
  • Kullanılan oy115.110
  • Geçerli oy110.099
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14123.848
  • 30 Mar 14114.224
  • 30 Mar 14109.250
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akhisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Akhisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 441 / 441
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %55,4
    61.000 oy
  • %42,4
    46.646 oy
  • %1
    1.063 oy
  • %0,6
    681 oy
  • %0,4
    447 oy
  • %55,4
    61.000 oy
  • %42,4
    46.646 oy
  • %1
    1.063 oy
  • %0,6
    681 oy
  • %0,4
    447 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
    36.858 oy
  • %35,9
    39.238 oy
  • %1
    1.054 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %33,7
    36.858 oy
  • %35,9
    39.238 oy
  • %1
    1.054 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,2
    258 oy
  • %0
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    258 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    162 oy
  • %0
    0 oy
  • %27
    29.503 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    162 oy
  • %0
  • %27
    29.503 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    440 oy
  • %0,8
    908 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    683 oy
  • %0,4
    440 oy
  • %0,8
    908 oy
  • %0
  • %0,6
    683 oy

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.654 / 3.674
  • %99,5
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %52,7
    457.499 oy
  • %38,1
    330.715 oy
  • %4,4
    37.922 oy
  • %1,3
    11.722 oy
  • %1,1
    9.769 oy
  • %52,7
    457.499 oy
  • %38,1
    330.715 oy
  • %4,4
    37.922 oy
  • %1,3
    11.722 oy
  • %1,1
    9.769 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,7
    6.365 oy
  • %0,5
    4.133 oy
  • %0,4
    3.710 oy
  • %0,3
    2.812 oy
  • %0,2
    2.160 oy
  • %0,7
    6.365 oy
  • %0,5
    4.133 oy
  • %0,4
    3.710 oy
  • %0,3
    2.812 oy
  • %0,2
    2.160 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • Diğer
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • %0,2
    1.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy
  • %0
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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