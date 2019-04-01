Seçim Manisa Salihli Seçim Sonuçları – Salihli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Salihli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Zeki Kayda
Zeki Kayda
MHP
%50
52.367 oy
Mazlum Nurlu
Mazlum Nurlu
CHP
%47,7
50.001 oy
Diğer
%2
2.380 oy
Manisa - Salihli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 410 / 411
  • %99,8
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50
  • %47,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • %50
  • %47,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36
  • %32,2
  • %27,4
  • %0
  • %0
  • %4,5
  • %36
  • %32,2
  • %27,4
  • %0
  • %0
  • %4,5
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeki Kayda MHP
  • Mazlum Nurlu CHP
  • Ertan Gökçe Bağımsız
  • Hüseyin Çetin SP
  • Muzaffer Ökek VP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen124.338
  • Kullanılan oy109.387
  • Geçerli oy104.748
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14118.274
  • 30 Mar 14109.362
  • 30 Mar 14104.389
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Salihli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 410 / 411
  • %99,8
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %50
  • %50
  • %0
  • %50
  • %50
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %47,7
  • %47,7
  • %0
  • %47,7
  • %47,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeki Kayda MHP
  • Mazlum Nurlu CHP
  • Ertan Gökçe Bağımsız
  • Hüseyin Çetin SP
  • Muzaffer Ökek VP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen124.338
  • Kullanılan oy109.387
  • Geçerli oy104.748
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14118.274
  • 30 Mar 14109.362
  • 30 Mar 14104.389
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Salihli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Salihli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 410 / 411
  • %99,8
  • MHP
  • CHP
  • Bağımsız
  • SP
  • VP
  • %50
    52.367 oy
  • %47,7
    50.001 oy
  • %0,7
    699 oy
  • %0,6
    658 oy
  • %0,6
    629 oy
  • %50
    52.367 oy
  • %47,7
    50.001 oy
  • %0,7
    699 oy
  • %0,6
    658 oy
  • %0,6
    629 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36
    37.578 oy
  • %32,2
    33.590 oy
  • %3
    3.097 oy
  • %0,5
    532 oy
  • %0
    0 oy
  • %36
    37.578 oy
  • %32,2
    33.590 oy
  • %3
    3.097 oy
  • %0,5
    532 oy
  • %0
  • BTP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0,4
    394 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    394 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    185 oy
  • %27,4
    28.558 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    185 oy
  • %27,4
    28.558 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    320 oy
  • %0,5
    529 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    320 oy
  • %0,5
    529 oy
  • %0
  • %0

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.654 / 3.674
  • %99,5
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %52,7
    457.499 oy
  • %38,1
    330.715 oy
  • %4,4
    37.922 oy
  • %1,3
    11.722 oy
  • %1,1
    9.769 oy
  • %52,7
    457.499 oy
  • %38,1
    330.715 oy
  • %4,4
    37.922 oy
  • %1,3
    11.722 oy
  • %1,1
    9.769 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,7
    6.365 oy
  • %0,5
    4.133 oy
  • %0,4
    3.710 oy
  • %0,3
    2.812 oy
  • %0,2
    2.160 oy
  • %0,7
    6.365 oy
  • %0,5
    4.133 oy
  • %0,4
    3.710 oy
  • %0,3
    2.812 oy
  • %0,2
    2.160 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • Diğer
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • %0,2
    1.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy
  • %0
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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