Seçim Manisa Demirci Seçim Sonuçları – Demirci Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Demirci Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Selami Selçuk
Selami Selçuk
AK Parti
%59,1
15.522 oy
Haluk Şenyurt
Haluk Şenyurt
İYİ Parti
%38,2
10.029 oy
Diğer
%3
715 oy
Manisa - Demirci İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 143 / 143
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %59,1
  • %38,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • %59,1
  • %38,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,8
  • %0
  • %41,5
  • %5,5
  • %0
  • %3,2
  • %49,8
  • %0
  • %41,5
  • %5,5
  • %0
  • %3,2
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Selami Selçuk AK Parti
  • Haluk Şenyurt İYİ Parti
  • Mehmet Önal SP
  • Yusuf Akın BTP
  • Mesut Kula Bağımsız
  • Katılım oranı % 91,8
  • Toplam seçmen30.339
  • Kullanılan oy27.845
  • Geçerli oy26.266
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.521
  • 30 Mar 1429.690
  • 30 Mar 1427.934
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Demirci Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 143 / 143
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %59,1
  • %59,1
  • %0
  • %59,1
  • %59,1
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %38,2
  • %38,2
  • %0
  • %38,2
  • %38,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Selami Selçuk AK Parti
  • Haluk Şenyurt İYİ Parti
  • Mehmet Önal SP
  • Yusuf Akın BTP
  • Mesut Kula Bağımsız
  • Katılım oranı % 91,8
  • Toplam seçmen30.339
  • Kullanılan oy27.845
  • Geçerli oy26.266
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.521
  • 30 Mar 1429.690
  • 30 Mar 1427.934
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Demirci Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Demirci Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 143 / 143
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %59,1
    15.522 oy
  • %38,2
    10.029 oy
  • %1,5
    385 oy
  • %0,4
    113 oy
  • %0,4
    111 oy
  • %59,1
    15.522 oy
  • %38,2
    10.029 oy
  • %1,5
    385 oy
  • %0,4
    113 oy
  • %0,4
    111 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,8
    13.917 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    456 oy
  • %0,2
    56 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,8
    13.917 oy
  • %0
  • %1,6
    456 oy
  • %0,2
    56 oy
  • %0
  • VP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • %0,4
    106 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    106 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %41,5
    11.603 oy
  • %5,5
    1.523 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %41,5
    11.603 oy
  • %5,5
    1.523 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    174 oy
  • %0,7
    205 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    174 oy
  • %0,7
    205 oy
  • %0
  • %0

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.668 / 3.674
  • %99,8
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %52,8
    460.243 oy
  • %38
    331.616 oy
  • %4,3
    37.900 oy
  • %1,4
    12.111 oy
  • %1,2
    10.093 oy
  • %52,8
    460.243 oy
  • %38
    331.616 oy
  • %4,3
    37.900 oy
  • %1,4
    12.111 oy
  • %1,2
    10.093 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,8
    6.623 oy
  • %0,5
    4.288 oy
  • %0,4
    3.855 oy
  • %0,3
    2.891 oy
  • %0,3
    2.323 oy
  • %0,8
    6.623 oy
  • %0,5
    4.288 oy
  • %0,4
    3.855 oy
  • %0,3
    2.891 oy
  • %0,3
    2.323 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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