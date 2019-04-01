31 Mart 2019 Alaşehir Yerel Seçim Sonuçları
Ahmet Öküzcüoğlu
CHP
%49,5
32.571 oy
Ali Uçak
MHP
%45,6
30.012 oy
Diğer
%5
3.224 oy
Manisa - Alaşehir İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 273 / 275
- %99,3
Belediye Başkan Adayları
- Ahmet Öküzcüoğlu CHP
- Ali Uçak MHP
- Kadir Daş BBP
- Azim Kökten DP
- Nurin Özcan SP
- Katılım oranı % 90,5
- Toplam seçmen76.218
- Kullanılan oy68.451
- Geçerli oy65.807
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1473.066
- 30 Mar 1468.971
- 30 Mar 1464.818
- Açılan sandık
- 273 / 275
- %99,3
Belediye Başkan Adayları
- Ahmet Öküzcüoğlu CHP
- Ali Uçak MHP
- Kadir Daş BBP
- Azim Kökten DP
- Nurin Özcan SP
- Katılım oranı % 90,5
- Toplam seçmen76.218
- Kullanılan oy68.451
- Geçerli oy65.807
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1473.066
- 30 Mar 1468.971
- 30 Mar 1464.818
Alaşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 273 / 275
- %99,3
Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ahmetli Ahmet Alhan % 100 % 42,7 % 0 % 37,4 % 0 % 0 % 18,9 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ahmetli Ahmet Alhan % 100 % 42,74 % 0 % 37,45 % 0 % 0 % 18,91 DP
- Ahmetli (30 Mar 14) % 41,75 % 35,21 % 20,61 % 0 % 0 % 1,09 Bağımsız
- Akhisar Besim Dutlulu % 100 % 42,4 % 0 % 55,4 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akhisar Besim Dutlulu % 100 % 42,37 % 0 % 55,4 % 0 % 0 % 0,97 SP
- Akhisar (30 Mar 14) % 35,92 % 27,01 % 33,74 % 0 % 0 % 0,96 SP
- Alaşehir Ahmet Öküzcüoğlu % 99,3 % 0 % 45,6 % 49,5 % 0 % 0 % 2,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Alaşehir Ahmet Öküzcüoğlu % 99,3 % 0 % 45,61 % 49,49 % 0 % 0 % 2,46 BBP
- Alaşehir (30 Mar 14) % 32,82 % 35,31 % 26,89 % 0 % 0 % 2,67 Bağımsız
- Demirci Selami Selçuk % 100 % 59,1 % 0 % 0 % 38,2 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Demirci Selami Selçuk % 100 % 59,1 % 0 % 0 % 38,18 % 0 % 1,47 SP
- Demirci (30 Mar 14) % 49,82 % 41,54 % 5,45 % 0 % 0 % 1,63 SP
- Gölmarmara Kamil Öz % 100 % 50,3 % 0 % 47,2 % 0 % 0 % 1,4 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gölmarmara Kamil Öz % 100 % 50,26 % 0 % 47,22 % 0 % 0 % 1,42 VP
- Gölmarmara (30 Mar 14) % 36,3 % 23,48 % 29,98 % 0 % 0 % 9,13 Bağımsız
- Gördes Muhammet Akyol % 100 % 60,5 % 0 % 0 % 37,2 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gördes Muhammet Akyol % 100 % 60,54 % 0 % 0 % 37,24 % 0 % 0,9 SP
- Gördes (30 Mar 14) % 51,51 % 35,45 % 10,8 % 0 % 0 % 1,59 SP
- Kırkağaç Yaşar İsmail Gedüz % 91,7 % 43,4 % 0 % 29,5 % 0 % 0 % 22,1 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kırkağaç Yaşar İsmail Gedüz % 91,7 % 43,43 % 0 % 29,45 % 0 % 0 % 22,14 Bağımsız
- Kırkağaç (30 Mar 14) % 50,95 % 31,17 % 8,63 % 0 % 0 % 6,9 BBP
- Köprübaşı Regaip Topuz % 98,4 % 49,7 % 0 % 0 % 48,7 % 0 % 0,7 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Köprübaşı Regaip Topuz % 98,4 % 49,73 % 0 % 0 % 48,71 % 0 % 0,73 VP
- Köprübaşı (30 Mar 14) % 42,51 % 27,08 % 29,5 % 0 % 0 % 0,61 SP
- Kula Hüseyin Tosun % 100 % 0 % 66,2 % 0 % 30,9 % 0 % 1,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kula Hüseyin Tosun % 100 % 0 % 66,16 % 0 % 30,92 % 0 % 1,29 BBP
- Kula (30 Mar 14) % 34,09 % 53,64 % 10,13 % 0 % 0 % 0,9 SP
- Salihli Zeki Kayda % 99,8 % 0 % 50 % 47,7 % 0 % 0 % 0,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Salihli Zeki Kayda % 99,8 % 0 % 49,99 % 47,73 % 0 % 0 % 0,67 Bağımsız
- Salihli (30 Mar 14) % 27,36 % 36 % 32,18 % 0 % 0 % 2,97 Bağımsız
- Sarıgöl Necati Selçuk % 100 % 0 % 52,3 % 45,7 % 0 % 0 % 0,9 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sarıgöl Necati Selçuk % 100 % 0 % 52,29 % 45,73 % 0 % 0 % 0,85 VP
- Sarıgöl (30 Mar 14) % 23,66 % 46,24 % 26,97 % 0 % 0 % 1,06 Bağımsız
- Saruhanlı Zeki Bilgin % 100 % 42,4 % 0 % 56 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Saruhanlı Zeki Bilgin % 100 % 42,36 % 0 % 55,97 % 0 % 0 % 0,81 SP
- Saruhanlı (30 Mar 14) % 39,93 % 22,31 % 32,6 % 0 % 0 % 3,47 Bağımsız
- Selendi Nurullah Savaş % 100 % 0 % 61,3 % 0 % 36,7 % 0 % 1,1 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Selendi Nurullah Savaş % 100 % 0 % 61,26 % 0 % 36,67 % 0 % 1,07 VP
- Selendi (30 Mar 14) % 39,47 % 44,19 % 14,21 % 0 % 0 % 0,9 SP
- Soma Ali Tulup % 99,3 % 43,9 % 0 % 29,5 % 0 % 0 % 23,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Soma Ali Tulup % 99,3 % 43,87 % 0 % 29,54 % 0 % 0 % 23,17 BBP
- Soma (30 Mar 14) % 43,34 % 28,75 % 22,31 % 0 % 0 % 3,26 SP
- Şehzadeler Ömer Faruk Çelik % 99,7 % 45,9 % 0 % 0 % 43,8 % 5,5 % 2,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şehzadeler Ömer Faruk Çelik % 99,7 % 45,85 % 0 % 0 % 43,83 % 5,5 % 2,46 DP
- Şehzadeler (30 Mar 14) % 40,57 % 39,32 % 15,22 % 0 % 0 % 3,23 Bağımsız
- Turgutlu Çetin Akın % 99,5 % 0 % 36,8 % 37,2 % 0 % 0 % 23,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Turgutlu Çetin Akın % 99,5 % 0 % 36,82 % 37,16 % 0 % 0 % 23,17 BBP
- Turgutlu (30 Mar 14) % 38,18 % 45,41 % 9,53 % 0 % 0 % 5,24 Bağımsız
- Yunusemre Mehmet Çerçi % 100 % 42,8 % 0 % 0 % 42,8 % 6 % 5,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yunusemre Mehmet Çerçi % 100 % 42,82 % 0 % 0 % 42,77 % 5,96 % 5,24 BBP
- Yunusemre (30 Mar 14) % 40,84 % 33,4 % 19,54 % 0 % 0 % 4,13 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.654 / 3.674
- %99,5
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