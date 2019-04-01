Seçim Manisa Alaşehir Seçim Sonuçları – Alaşehir Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Alaşehir Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Öküzcüoğlu
Ahmet Öküzcüoğlu
CHP
%49,5
32.571 oy
Ali Uçak
Ali Uçak
MHP
%45,6
30.012 oy
Diğer
%5
3.224 oy
Manisa - Alaşehir İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 273 / 275
  • %99,3
  • CHP
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %49,5
  • %45,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,9
  • %49,5
  • %45,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,9
  • %35,3
  • %32,8
  • %0
  • %0
  • %5
  • %26,9
  • %35,3
  • %32,8
  • %0
  • %0
  • %5
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Öküzcüoğlu CHP
  • Ali Uçak MHP
  • Kadir Daş BBP
  • Azim Kökten DP
  • Nurin Özcan SP
  • Katılım oranı % 90,5
  • Toplam seçmen76.218
  • Kullanılan oy68.451
  • Geçerli oy65.807
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1473.066
  • 30 Mar 1468.971
  • 30 Mar 1464.818
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Alaşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 273 / 275
  • %99,3
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %49,5
  • %49,5
  • %0
  • %49,5
  • %49,5
  • %0
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %45,6
  • %45,6
  • %0
  • %45,6
  • %45,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Öküzcüoğlu CHP
  • Ali Uçak MHP
  • Kadir Daş BBP
  • Azim Kökten DP
  • Nurin Özcan SP
  • Katılım oranı % 90,5
  • Toplam seçmen76.218
  • Kullanılan oy68.451
  • Geçerli oy65.807
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1473.066
  • 30 Mar 1468.971
  • 30 Mar 1464.818
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Alaşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Alaşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 273 / 275
  • %99,3
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %49,5
    32.571 oy
  • %45,6
    30.012 oy
  • %2,5
    1.617 oy
  • %0,9
    561 oy
  • %0,6
    377 oy
  • %49,5
    32.571 oy
  • %45,6
    30.012 oy
  • %2,5
    1.617 oy
  • %0,9
    561 oy
  • %0,6
    377 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,9
    17.432 oy
  • %35,3
    22.890 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    619 oy
  • %0
    0 oy
  • %26,9
    17.432 oy
  • %35,3
    22.890 oy
  • %0
  • %1
    619 oy
  • %0
  • SP
  • VP
  • BTP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %0,5
    360 oy
  • %0,3
    178 oy
  • %0,2
    131 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    360 oy
  • %0,3
    178 oy
  • %0,2
    131 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    669 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    202 oy
  • %32,8
    21.273 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    669 oy
  • %0
  • %0,3
    202 oy
  • %32,8
    21.273 oy
  • %0
  • HDP
  • DSP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    1.733 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,7
    1.733 oy

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.654 / 3.674
  • %99,5
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %52,7
    457.499 oy
  • %38,1
    330.715 oy
  • %4,4
    37.922 oy
  • %1,3
    11.722 oy
  • %1,1
    9.769 oy
  • %52,7
    457.499 oy
  • %38,1
    330.715 oy
  • %4,4
    37.922 oy
  • %1,3
    11.722 oy
  • %1,1
    9.769 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,7
    6.365 oy
  • %0,5
    4.133 oy
  • %0,4
    3.710 oy
  • %0,3
    2.812 oy
  • %0,2
    2.160 oy
  • %0,7
    6.365 oy
  • %0,5
    4.133 oy
  • %0,4
    3.710 oy
  • %0,3
    2.812 oy
  • %0,2
    2.160 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • Diğer
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • %0,2
    1.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy
  • %0
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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