Seçim Manisa Şehzadeler Seçim Sonuçları – Şehzadeler Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Şehzadeler Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ömer Faruk Çelik
Ömer Faruk Çelik
AK Parti
%45,9
45.331 oy
İsa Özdemir
İYİ Parti
%43,8
43.330 oy
Diğer
%10
10.201 oy
Manisa - Şehzadeler İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 383 / 384
  • %99,7
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %45,9
  • %43,8
  • %5,5
  • %0
  • %0
  • %4,8
  • %45,9
  • %43,8
  • %5,5
  • %0
  • %0
  • %4,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,6
  • %0
  • %0
  • %39,3
  • %15,2
  • %4,9
  • %40,6
  • %0
  • %0
  • %39,3
  • %15,2
  • %4,9
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Faruk Çelik AK Parti
  • İsa Özdemir İYİ Parti
  • Kasım Ağduk HDP
  • Uğur Kıraloğlu DP
  • Abdullah Yılmaz SP
  • Katılım oranı % 86
  • Toplam seçmen120.879
  • Kullanılan oy103.642
  • Geçerli oy98.862
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14117.198
  • 30 Mar 14108.562
  • 30 Mar 14104.082
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şehzadeler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 383 / 384
  • %99,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %45,9
  • %45,9
  • %0
  • %45,9
  • %45,9
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %43,8
  • %43,8
  • %0
  • %43,8
  • %43,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %5,5
  • %0
  • %5,5
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Faruk Çelik AK Parti
  • İsa Özdemir İYİ Parti
  • Kasım Ağduk HDP
  • Uğur Kıraloğlu DP
  • Abdullah Yılmaz SP
  • Katılım oranı % 86
  • Toplam seçmen120.879
  • Kullanılan oy103.642
  • Geçerli oy98.862
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14117.198
  • 30 Mar 14108.562
  • 30 Mar 14104.082
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şehzadeler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Şehzadeler Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 383 / 384
  • %99,7
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %45,9
    45.331 oy
  • %43,8
    43.330 oy
  • %5,5
    5.436 oy
  • %2,5
    2.436 oy
  • %0,7
    688 oy
  • %45,9
    45.331 oy
  • %43,8
    43.330 oy
  • %5,5
    5.436 oy
  • %2,5
    2.436 oy
  • %0,7
    688 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,6
    42.227 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    351 oy
  • %0,5
    481 oy
  • %40,6
    42.227 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    351 oy
  • %0,5
    481 oy
  • DSP
  • Diğer
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,5
    467 oy
  • %0,3
    273 oy
  • %0,2
    238 oy
  • %0,2
    238 oy
  • %0,2
    236 oy
  • %0,5
    467 oy
  • %0,3
    273 oy
  • %0,2
    238 oy
  • %0,2
    238 oy
  • %0,2
    236 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    91 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    148 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,1
    148 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • %0,2
    189 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    189 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,2
    3.361 oy
  • %39,3
    40.930 oy
  • %15,2
    15.846 oy
  • %0,5
    480 oy
  • %3,2
    3.361 oy
  • %39,3
    40.930 oy
  • %15,2
    15.846 oy
  • %0,5
    480 oy

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.654 / 3.674
  • %99,5
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %52,7
    457.499 oy
  • %38,1
    330.715 oy
  • %4,4
    37.922 oy
  • %1,3
    11.722 oy
  • %1,1
    9.769 oy
  • %52,7
    457.499 oy
  • %38,1
    330.715 oy
  • %4,4
    37.922 oy
  • %1,3
    11.722 oy
  • %1,1
    9.769 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,7
    6.365 oy
  • %0,5
    4.133 oy
  • %0,4
    3.710 oy
  • %0,3
    2.812 oy
  • %0,2
    2.160 oy
  • %0,7
    6.365 oy
  • %0,5
    4.133 oy
  • %0,4
    3.710 oy
  • %0,3
    2.812 oy
  • %0,2
    2.160 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • Diğer
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • %0,2
    1.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy
  • %0
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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