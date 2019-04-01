Seçim Manisa Kırkağaç Seçim Sonuçları – Kırkağaç Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kırkağaç Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Yaşar İsmail Gedüz
Yaşar İsmail Gedüz
AK Parti
%43,4
9.924 oy
Şerif Ozan İren
Şerif Ozan İren
CHP
%29,5
6.730 oy
Diğer
%28
6.195 oy
Manisa - Kırkağaç İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 100 / 109
  • %91,7
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %43,4
  • %29,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %27,1
  • %43,4
  • %29,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %27,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51
  • %8,6
  • %31,2
  • %0
  • %0
  • %9,2
  • %51
  • %8,6
  • %31,2
  • %0
  • %0
  • %9,2
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yaşar İsmail Gedüz AK Parti
  • Şerif Ozan İren CHP
  • Hasan Karaosmanoğlu Bağımsız
  • Murat Çağlayan BTP
  • Ahmet Koçak SP
  • Katılım oranı % 88,5
  • Toplam seçmen29.418
  • Kullanılan oy23.971
  • Geçerli oy22.849
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1429.657
  • 30 Mar 1427.485
  • 30 Mar 1426.149
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kırkağaç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 100 / 109
  • %91,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %43,4
  • %43,4
  • %0
  • %43,4
  • %43,4
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %29,5
  • %29,5
  • %0
  • %29,5
  • %29,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yaşar İsmail Gedüz AK Parti
  • Şerif Ozan İren CHP
  • Hasan Karaosmanoğlu Bağımsız
  • Murat Çağlayan BTP
  • Ahmet Koçak SP
  • Katılım oranı % 88,5
  • Toplam seçmen29.418
  • Kullanılan oy23.971
  • Geçerli oy22.849
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1429.657
  • 30 Mar 1427.485
  • 30 Mar 1426.149
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kırkağaç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kırkağaç Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 100 / 109
  • %91,7
  • AK Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %43,4
    9.924 oy
  • %29,5
    6.730 oy
  • %22,1
    5.059 oy
  • %2,8
    631 oy
  • %1,7
    386 oy
  • %43,4
    9.924 oy
  • %29,5
    6.730 oy
  • %22,1
    5.059 oy
  • %2,8
    631 oy
  • %1,7
    386 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51
    13.323 oy
  • %8,6
    2.257 oy
  • %0,2
    47 oy
  • %0,3
    78 oy
  • %1
    265 oy
  • %51
    13.323 oy
  • %8,6
    2.257 oy
  • %0,2
    47 oy
  • %0,3
    78 oy
  • %1
    265 oy
  • VP
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,5
    104 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    104 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %31,2
    8.151 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %31,2
    8.151 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %6,9
    1.803 oy
  • %0,9
    225 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %6,9
    1.803 oy
  • %0,9
    225 oy
  • %0

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.654 / 3.674
  • %99,5
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %52,7
    457.499 oy
  • %38,1
    330.715 oy
  • %4,4
    37.922 oy
  • %1,3
    11.722 oy
  • %1,1
    9.769 oy
  • %52,7
    457.499 oy
  • %38,1
    330.715 oy
  • %4,4
    37.922 oy
  • %1,3
    11.722 oy
  • %1,1
    9.769 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,7
    6.365 oy
  • %0,5
    4.133 oy
  • %0,4
    3.710 oy
  • %0,3
    2.812 oy
  • %0,2
    2.160 oy
  • %0,7
    6.365 oy
  • %0,5
    4.133 oy
  • %0,4
    3.710 oy
  • %0,3
    2.812 oy
  • %0,2
    2.160 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • Diğer
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • %0,2
    1.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy
  • %0
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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