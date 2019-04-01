Seçim Manisa Saruhanlı Seçim Sonuçları – Saruhanlı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Saruhanlı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Zeki Bilgin
Zeki Bilgin
CHP
%56
20.659 oy
Burhan Tezcan
Burhan Tezcan
AK Parti
%42,4
15.637 oy
Diğer
%2
616 oy
Manisa - Saruhanlı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 147 / 147
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %56
  • %42,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • %56
  • %42,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,6
  • %39,9
  • %22,3
  • %0
  • %0
  • %5,2
  • %32,6
  • %39,9
  • %22,3
  • %0
  • %0
  • %5,2
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeki Bilgin CHP
  • Burhan Tezcan AK Parti
  • Suat Yılmaz SP
  • Ayla Türkan Çiçek Türkoğlu VP
  • Ufuk Yurt BTP
  • Katılım oranı % 91,4
  • Toplam seçmen42.703
  • Kullanılan oy39.013
  • Geçerli oy36.912
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1440.924
  • 30 Mar 1438.639
  • 30 Mar 1436.300
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Saruhanlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 147 / 147
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %56
  • %56
  • %0
  • %56
  • %56
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %42,4
  • %42,4
  • %0
  • %42,4
  • %42,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeki Bilgin CHP
  • Burhan Tezcan AK Parti
  • Suat Yılmaz SP
  • Ayla Türkan Çiçek Türkoğlu VP
  • Ufuk Yurt BTP
  • Katılım oranı % 91,4
  • Toplam seçmen42.703
  • Kullanılan oy39.013
  • Geçerli oy36.912
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1440.924
  • 30 Mar 1438.639
  • 30 Mar 1436.300
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Saruhanlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Saruhanlı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 147 / 147
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • BTP
  • %56
    20.659 oy
  • %42,4
    15.637 oy
  • %0,8
    298 oy
  • %0,6
    209 oy
  • %0,3
    109 oy
  • %56
    20.659 oy
  • %42,4
    15.637 oy
  • %0,8
    298 oy
  • %0,6
    209 oy
  • %0,3
    109 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,6
    11.833 oy
  • %39,9
    14.495 oy
  • %0,6
    221 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    58 oy
  • %32,6
    11.833 oy
  • %39,9
    14.495 oy
  • %0,6
    221 oy
  • %0
  • %0,2
    58 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22,3
    8.099 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    86 oy
  • %22,3
    8.099 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    86 oy
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    249 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,5
    1.259 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    249 oy
  • %0
  • %3,5
    1.259 oy
  • %0

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.654 / 3.674
  • %99,5
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %52,7
    457.499 oy
  • %38,1
    330.715 oy
  • %4,4
    37.922 oy
  • %1,3
    11.722 oy
  • %1,1
    9.769 oy
  • %52,7
    457.499 oy
  • %38,1
    330.715 oy
  • %4,4
    37.922 oy
  • %1,3
    11.722 oy
  • %1,1
    9.769 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,7
    6.365 oy
  • %0,5
    4.133 oy
  • %0,4
    3.710 oy
  • %0,3
    2.812 oy
  • %0,2
    2.160 oy
  • %0,7
    6.365 oy
  • %0,5
    4.133 oy
  • %0,4
    3.710 oy
  • %0,3
    2.812 oy
  • %0,2
    2.160 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • Diğer
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • %0,2
    1.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy
  • %0
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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