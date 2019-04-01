Seçim Manisa Soma Seçim Sonuçları – Soma Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Soma Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ali Tulup
Ali Tulup
AK Parti
%43,9
29.580 oy
Abdullah Saka
Abdullah Saka
CHP
%29,5
19.913 oy
Diğer
%26
17.926 oy
Manisa - Soma İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 282 / 284
  • %99,3
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %43,9
  • %29,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %26,6
  • %43,9
  • %29,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %26,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
  • %22,3
  • %28,7
  • %0
  • %0
  • %5,6
  • %43,3
  • %22,3
  • %28,7
  • %0
  • %0
  • %5,6
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Tulup AK Parti
  • Abdullah Saka CHP
  • İsmail Hakkı Bakır BBP
  • Mehmet Tonbalak SP
  • Müjgen Yakut Çalışkan BTP
  • Katılım oranı % 87,9
  • Toplam seçmen79.860
  • Kullanılan oy69.860
  • Geçerli oy67.419
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1476.735
  • 30 Mar 1470.702
  • 30 Mar 1467.613
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Soma Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 282 / 284
  • %99,3
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %43,9
  • %43,9
  • %0
  • %43,9
  • %43,9
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %29,5
  • %29,5
  • %0
  • %29,5
  • %29,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Tulup AK Parti
  • Abdullah Saka CHP
  • İsmail Hakkı Bakır BBP
  • Mehmet Tonbalak SP
  • Müjgen Yakut Çalışkan BTP
  • Katılım oranı % 87,9
  • Toplam seçmen79.860
  • Kullanılan oy69.860
  • Geçerli oy67.419
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1476.735
  • 30 Mar 1470.702
  • 30 Mar 1467.613
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Soma Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Soma Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 282 / 284
  • %99,3
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %43,9
    29.580 oy
  • %29,5
    19.913 oy
  • %23,2
    15.624 oy
  • %1,5
    1.025 oy
  • %0,8
    508 oy
  • %43,9
    29.580 oy
  • %29,5
    19.913 oy
  • %23,2
    15.624 oy
  • %1,5
    1.025 oy
  • %0,8
    508 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
    29.305 oy
  • %22,3
    15.082 oy
  • %0,9
    607 oy
  • %3,3
    2.206 oy
  • %0,2
    145 oy
  • %43,3
    29.305 oy
  • %22,3
    15.082 oy
  • %0,9
    607 oy
  • %3,3
    2.206 oy
  • %0,2
    145 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,5
    359 oy
  • %0,4
    259 oy
  • %0,2
    151 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    359 oy
  • %0,4
    259 oy
  • %0,2
    151 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    416 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %28,7
    19.438 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    416 oy
  • %0
  • %0
  • %28,7
    19.438 oy
  • %0
  • HDP
  • DSP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    319 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    319 oy
  • %0

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.654 / 3.674
  • %99,5
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %52,7
    457.499 oy
  • %38,1
    330.715 oy
  • %4,4
    37.922 oy
  • %1,3
    11.722 oy
  • %1,1
    9.769 oy
  • %52,7
    457.499 oy
  • %38,1
    330.715 oy
  • %4,4
    37.922 oy
  • %1,3
    11.722 oy
  • %1,1
    9.769 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,7
    6.365 oy
  • %0,5
    4.133 oy
  • %0,4
    3.710 oy
  • %0,3
    2.812 oy
  • %0,2
    2.160 oy
  • %0,7
    6.365 oy
  • %0,5
    4.133 oy
  • %0,4
    3.710 oy
  • %0,3
    2.812 oy
  • %0,2
    2.160 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • Diğer
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • %0,2
    1.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy
  • %0
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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