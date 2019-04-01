Seçim Manisa Köprübaşı Seçim Sonuçları – Köprübaşı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Köprübaşı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Regaip Topuz
Regaip Topuz
AK Parti
%49,4
4.650 oy
Fatih Taşlı
Fatih Taşlı
İYİ Parti
%49,1
4.622 oy
Diğer
%2
150 oy
Manisa - Köprübaşı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 62 / 62
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %49,4
  • %49,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • %49,4
  • %49,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,5
  • %0
  • %27,1
  • %29,5
  • %0
  • %0,9
  • %42,5
  • %0
  • %27,1
  • %29,5
  • %0
  • %0,9
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Regaip Topuz AK Parti
  • Fatih Taşlı İYİ Parti
  • Behice Mutlu VP
  • Adem Avcı SP
  • Rabia Altan BTP
  • Katılım oranı % 93,6
  • Toplam seçmen10.835
  • Kullanılan oy10.140
  • Geçerli oy9.422
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.089
  • 30 Mar 1410.671
  • 30 Mar 1410.134
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Köprübaşı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 62 / 62
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,4
  • %49,4
  • %0
  • %49,4
  • %49,4
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %49,1
  • %49,1
  • %0
  • %49,1
  • %49,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Regaip Topuz AK Parti
  • Fatih Taşlı İYİ Parti
  • Behice Mutlu VP
  • Adem Avcı SP
  • Rabia Altan BTP
  • Katılım oranı % 93,6
  • Toplam seçmen10.835
  • Kullanılan oy10.140
  • Geçerli oy9.422
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.089
  • 30 Mar 1410.671
  • 30 Mar 1410.134
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Köprübaşı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Köprübaşı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 62 / 62
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • VP
  • SP
  • BTP
  • %49,4
    4.650 oy
  • %49,1
    4.622 oy
  • %0,7
    70 oy
  • %0,5
    49 oy
  • %0,3
    31 oy
  • %49,4
    4.650 oy
  • %49,1
    4.622 oy
  • %0,7
    70 oy
  • %0,5
    49 oy
  • %0,3
    31 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,5
    4.308 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    62 oy
  • %0,3
    30 oy
  • %42,5
    4.308 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    62 oy
  • %0,3
    30 oy
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,1
    2.744 oy
  • %29,5
    2.990 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %27,1
    2.744 oy
  • %29,5
    2.990 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.668 / 3.674
  • %99,8
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %52,8
    460.243 oy
  • %38
    331.616 oy
  • %4,3
    37.900 oy
  • %1,4
    12.111 oy
  • %1,2
    10.093 oy
  • %52,8
    460.243 oy
  • %38
    331.616 oy
  • %4,3
    37.900 oy
  • %1,4
    12.111 oy
  • %1,2
    10.093 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,8
    6.623 oy
  • %0,5
    4.288 oy
  • %0,4
    3.855 oy
  • %0,3
    2.891 oy
  • %0,3
    2.323 oy
  • %0,8
    6.623 oy
  • %0,5
    4.288 oy
  • %0,4
    3.855 oy
  • %0,3
    2.891 oy
  • %0,3
    2.323 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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