Seçim Manisa Sarıgöl Seçim Sonuçları – Sarıgöl Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Sarıgöl Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Necati Selçuk
Necati Selçuk
MHP
%52,3
13.040 oy
Emrah Eroğlu
Emrah Eroğlu
CHP
%45,7
11.405 oy
Diğer
%2
495 oy
Manisa - Sarıgöl İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 107 / 107
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52,3
  • %45,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2
  • %52,3
  • %45,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,2
  • %27
  • %23,7
  • %0
  • %0
  • %3,1
  • %46,2
  • %27
  • %23,7
  • %0
  • %0
  • %3,1
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Selçuk MHP
  • Emrah Eroğlu CHP
  • Mustafa Erdem VP
  • Şakir Fatih Güner SP
  • Hayrettin Acar BTP
  • Katılım oranı % 93,6
  • Toplam seçmen28.449
  • Kullanılan oy26.634
  • Geçerli oy24.940
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1428.302
  • 30 Mar 1427.140
  • 30 Mar 1425.264
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıgöl Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 107 / 107
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %52,3
  • %52,3
  • %0
  • %52,3
  • %52,3
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %45,7
  • %45,7
  • %0
  • %45,7
  • %45,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Selçuk MHP
  • Emrah Eroğlu CHP
  • Mustafa Erdem VP
  • Şakir Fatih Güner SP
  • Hayrettin Acar BTP
  • Katılım oranı % 93,6
  • Toplam seçmen28.449
  • Kullanılan oy26.634
  • Geçerli oy24.940
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1428.302
  • 30 Mar 1427.140
  • 30 Mar 1425.264
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıgöl Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Sarıgöl Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 107 / 107
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • VP
  • SP
  • BTP
  • %52,3
    13.040 oy
  • %45,7
    11.405 oy
  • %0,9
    212 oy
  • %0,7
    170 oy
  • %0,5
    113 oy
  • %52,3
    13.040 oy
  • %45,7
    11.405 oy
  • %0,9
    212 oy
  • %0,7
    170 oy
  • %0,5
    113 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,2
    11.683 oy
  • %27
    6.814 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    175 oy
  • %0,4
    103 oy
  • %46,2
    11.683 oy
  • %27
    6.814 oy
  • %0
  • %0,7
    175 oy
  • %0,4
    103 oy
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,7
    5.978 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %23,7
    5.978 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    243 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    268 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    243 oy
  • %0
  • %1,1
    268 oy
  • %0

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.668 / 3.674
  • %99,8
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %52,8
    460.243 oy
  • %38
    331.616 oy
  • %4,3
    37.900 oy
  • %1,4
    12.111 oy
  • %1,2
    10.093 oy
  • %52,8
    460.243 oy
  • %38
    331.616 oy
  • %4,3
    37.900 oy
  • %1,4
    12.111 oy
  • %1,2
    10.093 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,8
    6.623 oy
  • %0,5
    4.288 oy
  • %0,4
    3.855 oy
  • %0,3
    2.891 oy
  • %0,3
    2.323 oy
  • %0,8
    6.623 oy
  • %0,5
    4.288 oy
  • %0,4
    3.855 oy
  • %0,3
    2.891 oy
  • %0,3
    2.323 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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