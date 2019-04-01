Seçim Manisa Turgutlu Seçim Sonuçları – Turgutlu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Turgutlu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Çetin Akın
Çetin Akın
CHP
%37,2
36.896 oy
Turgay Şirin
Turgay Şirin
MHP
%36,8
36.446 oy
Diğer
%26
25.779 oy
Manisa - Turgutlu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 369 / 369
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %37,2
  • %36,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %26
  • %37,2
  • %36,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %26
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9,5
  • %45,4
  • %38,2
  • %0
  • %0
  • %6,9
  • %9,5
  • %45,4
  • %38,2
  • %0
  • %0
  • %6,9
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Çetin Akın CHP
  • Turgay Şirin MHP
  • Mustafa Serhat Orhan BBP
  • Hasan Çağlın SP
  • Tugay Güven BTP
  • Katılım oranı % 87,3
  • Toplam seçmen118.265
  • Kullanılan oy103.283
  • Geçerli oy99.121
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14106.403
  • 30 Mar 1498.313
  • 30 Mar 1494.132
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Turgutlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 369 / 369
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %37,2
  • %37,2
  • %0
  • %37,2
  • %37,2
  • %0
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %36,8
  • %36,8
  • %0
  • %36,8
  • %36,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Çetin Akın CHP
  • Turgay Şirin MHP
  • Mustafa Serhat Orhan BBP
  • Hasan Çağlın SP
  • Tugay Güven BTP
  • Katılım oranı % 87,3
  • Toplam seçmen118.265
  • Kullanılan oy103.283
  • Geçerli oy99.121
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14106.403
  • 30 Mar 1498.313
  • 30 Mar 1494.132
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Turgutlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Turgutlu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 369 / 369
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %37,2
    36.896 oy
  • %36,8
    36.446 oy
  • %23,1
    22.944 oy
  • %1,4
    1.341 oy
  • %0,9
    912 oy
  • %37,2
    36.896 oy
  • %36,8
    36.446 oy
  • %23,1
    22.944 oy
  • %1,4
    1.341 oy
  • %0,9
    912 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9,5
    8.971 oy
  • %45,4
    42.745 oy
  • %0,2
    231 oy
  • %0,9
    826 oy
  • %0,2
    202 oy
  • %9,5
    8.971 oy
  • %45,4
    42.745 oy
  • %0,2
    231 oy
  • %0,9
    826 oy
  • %0,2
    202 oy
  • VP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0,6
    582 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    582 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %38,2
    35.940 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %38,2
    35.940 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    285 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,2
    4.932 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    285 oy
  • %0
  • %5,2
    4.932 oy
  • %0

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.668 / 3.674
  • %99,8
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %52,8
    460.243 oy
  • %38
    331.616 oy
  • %4,3
    37.900 oy
  • %1,4
    12.111 oy
  • %1,2
    10.093 oy
  • %52,8
    460.243 oy
  • %38
    331.616 oy
  • %4,3
    37.900 oy
  • %1,4
    12.111 oy
  • %1,2
    10.093 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,8
    6.623 oy
  • %0,5
    4.288 oy
  • %0,4
    3.855 oy
  • %0,3
    2.891 oy
  • %0,3
    2.323 oy
  • %0,8
    6.623 oy
  • %0,5
    4.288 oy
  • %0,4
    3.855 oy
  • %0,3
    2.891 oy
  • %0,3
    2.323 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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