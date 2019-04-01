Seçim Manisa Kula Seçim Sonuçları – Kula Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kula Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hüseyin Tosun
Hüseyin Tosun
MHP
%66,2
19.403 oy
Selim Aşkın
Selim Aşkın
İYİ Parti
%30,9
9.067 oy
Diğer
%3
856 oy
Manisa - Kula İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 141 / 141
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %66,2
  • %30,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,9
  • %66,2
  • %30,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,6
  • %0
  • %34,1
  • %10,1
  • %0
  • %2,1
  • %53,6
  • %0
  • %34,1
  • %10,1
  • %0
  • %2,1
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Tosun MHP
  • Selim Aşkın İYİ Parti
  • Kemal Sapmaz BBP
  • Hasan Hüseyin Yağcı SP
  • Zeynep Dutkin VP
  • Katılım oranı % 89
  • Toplam seçmen34.553
  • Kullanılan oy30.745
  • Geçerli oy29.326
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.620
  • 30 Mar 1432.950
  • 30 Mar 1431.024
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kula Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 141 / 141
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %66,2
  • %66,2
  • %0
  • %66,2
  • %66,2
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %30,9
  • %30,9
  • %0
  • %30,9
  • %30,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Tosun MHP
  • Selim Aşkın İYİ Parti
  • Kemal Sapmaz BBP
  • Hasan Hüseyin Yağcı SP
  • Zeynep Dutkin VP
  • Katılım oranı % 89
  • Toplam seçmen34.553
  • Kullanılan oy30.745
  • Geçerli oy29.326
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.620
  • 30 Mar 1432.950
  • 30 Mar 1431.024
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kula Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kula Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 141 / 141
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • VP
  • %66,2
    19.403 oy
  • %30,9
    9.067 oy
  • %1,3
    378 oy
  • %0,8
    221 oy
  • %0,6
    174 oy
  • %66,2
    19.403 oy
  • %30,9
    9.067 oy
  • %1,3
    378 oy
  • %0,8
    221 oy
  • %0,6
    174 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,6
    16.641 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    103 oy
  • %0,9
    280 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,6
    16.641 oy
  • %0
  • %0,3
    103 oy
  • %0,9
    280 oy
  • %0
  • BTP
  • Diğer
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • %0,3
    77 oy
  • %0
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    77 oy
  • %0
    6 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %34,1
    10.576 oy
  • %10,1
    3.142 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    83 oy
  • %0
  • %34,1
    10.576 oy
  • %10,1
    3.142 oy
  • %0
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    157 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0
  • %0,5
    157 oy
  • %0
  • %0,1
    42 oy

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.654 / 3.674
  • %99,5
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %52,7
    457.499 oy
  • %38,1
    330.715 oy
  • %4,4
    37.922 oy
  • %1,3
    11.722 oy
  • %1,1
    9.769 oy
  • %52,7
    457.499 oy
  • %38,1
    330.715 oy
  • %4,4
    37.922 oy
  • %1,3
    11.722 oy
  • %1,1
    9.769 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,7
    6.365 oy
  • %0,5
    4.133 oy
  • %0,4
    3.710 oy
  • %0,3
    2.812 oy
  • %0,2
    2.160 oy
  • %0,7
    6.365 oy
  • %0,5
    4.133 oy
  • %0,4
    3.710 oy
  • %0,3
    2.812 oy
  • %0,2
    2.160 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • Diğer
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • %0,2
    1.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy
  • %0
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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