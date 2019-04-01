Seçim Manisa Yunusemre Seçim Sonuçları – Yunusemre Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yunusemre Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Çerçi
Mehmet Çerçi
AK Parti
%42,8
57.843 oy
Kürşad Mithat Özkan
İYİ Parti
%42,8
57.782 oy
Diğer
%14
19.474 oy
Manisa - Yunusemre İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 524 / 524
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %42,8
  • %42,8
  • %6
  • %0
  • %0
  • %8,5
  • %42,8
  • %42,8
  • %6
  • %0
  • %0
  • %8,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,8
  • %0
  • %0
  • %33,4
  • %19,5
  • %6,2
  • %40,8
  • %0
  • %0
  • %33,4
  • %19,5
  • %6,2
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Çerçi AK Parti
  • Kürşad Mithat Özkan İYİ Parti
  • Fuat Şengül HDP
  • Selman Alkış BBP
  • İsmail Taşkıran DP
  • Katılım oranı % 86,1
  • Toplam seçmen163.360
  • Kullanılan oy140.675
  • Geçerli oy135.099
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14140.279
  • 30 Mar 14130.295
  • 30 Mar 14124.783
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yunusemre Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 524 / 524
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %42,8
  • %42,8
  • %0
  • %42,8
  • %42,8
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %42,8
  • %42,8
  • %0
  • %42,8
  • %42,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %6
  • %0
  • %6
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Çerçi AK Parti
  • Kürşad Mithat Özkan İYİ Parti
  • Fuat Şengül HDP
  • Selman Alkış BBP
  • İsmail Taşkıran DP
  • Katılım oranı % 86,1
  • Toplam seçmen163.360
  • Kullanılan oy140.675
  • Geçerli oy135.099
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14140.279
  • 30 Mar 14130.295
  • 30 Mar 14124.783
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yunusemre Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yunusemre Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 524 / 524
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %42,8
    57.843 oy
  • %42,8
    57.782 oy
  • %6
    8.054 oy
  • %5,2
    7.082 oy
  • %1,2
    1.628 oy
  • %42,8
    57.843 oy
  • %42,8
    57.782 oy
  • %6
    8.054 oy
  • %5,2
    7.082 oy
  • %1,2
    1.628 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,8
    50.960 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    842 oy
  • %0,5
    610 oy
  • %40,8
    50.960 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    842 oy
  • %0,5
    610 oy
  • SP
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,7
    946 oy
  • %0,4
    556 oy
  • %0,3
    428 oy
  • %0,3
    353 oy
  • %0,2
    242 oy
  • %0,7
    946 oy
  • %0,4
    556 oy
  • %0,3
    428 oy
  • %0,3
    353 oy
  • %0,2
    242 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    635 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    212 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    635 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
  • %0,2
    212 oy
  • %0
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • Bağımsız
  • %0,1
    185 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    185 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %33,4
    41.672 oy
  • %19,5
    24.378 oy
  • %4,1
    5.155 oy
  • %0
  • %33,4
    41.672 oy
  • %19,5
    24.378 oy
  • %4,1
    5.155 oy

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.654 / 3.674
  • %99,5
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %52,7
    457.499 oy
  • %38,1
    330.715 oy
  • %4,4
    37.922 oy
  • %1,3
    11.722 oy
  • %1,1
    9.769 oy
  • %52,7
    457.499 oy
  • %38,1
    330.715 oy
  • %4,4
    37.922 oy
  • %1,3
    11.722 oy
  • %1,1
    9.769 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,7
    6.365 oy
  • %0,5
    4.133 oy
  • %0,4
    3.710 oy
  • %0,3
    2.812 oy
  • %0,2
    2.160 oy
  • %0,7
    6.365 oy
  • %0,5
    4.133 oy
  • %0,4
    3.710 oy
  • %0,3
    2.812 oy
  • %0,2
    2.160 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • Diğer
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • %0,2
    1.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy
  • %0
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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