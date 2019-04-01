Seçim Manisa Selendi Seçim Sonuçları – Selendi Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Selendi Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Nurullah Savaş
Nurullah Savaş
MHP
%61,3
8.631 oy
Yasin Dumlupınar
Yasin Dumlupınar
İYİ Parti
%36,7
5.166 oy
Diğer
%2
292 oy
Manisa - Selendi İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 84 / 84
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %61,3
  • %36,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • %61,3
  • %36,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,2
  • %0
  • %39,5
  • %14,2
  • %0
  • %2,1
  • %44,2
  • %0
  • %39,5
  • %14,2
  • %0
  • %2,1
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nurullah Savaş MHP
  • Yasin Dumlupınar İYİ Parti
  • Hatice Yıldırım VP
  • Abdullah Yılmaz SP
  • Erol Yavaş BTP
  • Katılım oranı % 93,7
  • Toplam seçmen16.135
  • Kullanılan oy15.112
  • Geçerli oy14.089
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.689
  • 30 Mar 1415.978
  • 30 Mar 1415.042
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Selendi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 84 / 84
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %61,3
  • %61,3
  • %0
  • %61,3
  • %61,3
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %36,7
  • %36,7
  • %0
  • %36,7
  • %36,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nurullah Savaş MHP
  • Yasin Dumlupınar İYİ Parti
  • Hatice Yıldırım VP
  • Abdullah Yılmaz SP
  • Erol Yavaş BTP
  • Katılım oranı % 93,7
  • Toplam seçmen16.135
  • Kullanılan oy15.112
  • Geçerli oy14.089
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.689
  • 30 Mar 1415.978
  • 30 Mar 1415.042
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Selendi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Selendi Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 84 / 84
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • VP
  • SP
  • BTP
  • %61,3
    8.631 oy
  • %36,7
    5.166 oy
  • %1,1
    151 oy
  • %0,6
    87 oy
  • %0,4
    54 oy
  • %61,3
    8.631 oy
  • %36,7
    5.166 oy
  • %1,1
    151 oy
  • %0,6
    87 oy
  • %0,4
    54 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,2
    6.647 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    135 oy
  • %0,4
    57 oy
  • %44,2
    6.647 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    135 oy
  • %0,4
    57 oy
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,5
    5.937 oy
  • %14,2
    2.138 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    40 oy
  • %39,5
    5.937 oy
  • %14,2
    2.138 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    40 oy
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    88 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    88 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.654 / 3.674
  • %99,5
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %52,7
    457.499 oy
  • %38,1
    330.715 oy
  • %4,4
    37.922 oy
  • %1,3
    11.722 oy
  • %1,1
    9.769 oy
  • %52,7
    457.499 oy
  • %38,1
    330.715 oy
  • %4,4
    37.922 oy
  • %1,3
    11.722 oy
  • %1,1
    9.769 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,7
    6.365 oy
  • %0,5
    4.133 oy
  • %0,4
    3.710 oy
  • %0,3
    2.812 oy
  • %0,2
    2.160 oy
  • %0,7
    6.365 oy
  • %0,5
    4.133 oy
  • %0,4
    3.710 oy
  • %0,3
    2.812 oy
  • %0,2
    2.160 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • Diğer
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • %0,2
    1.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy
  • %0
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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