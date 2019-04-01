Seçim Burdur Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Burdur Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Burdur Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ali Orkun Ercengiz
CHP
%53,1
26.471 oy
Deniz Kurt
AK Parti
%44
21.924 oy
Diğer
%3
1.454 oy
Burdur İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 193 / 194
  • %99,5
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %53,1
  • %44
  • %0,3
  • %0
  • %0
  • %2,6
  • %53,1
  • %44
  • %0,3
  • %0
  • %0
  • %2,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
  • %35,1
  • %0
  • %17,4
  • %0
  • %3,1
  • %44,4
  • %35,1
  • %0
  • %17,4
  • %0
  • %3,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
2
6
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
Ağlasun
yukleniyor
Altınyayla
yukleniyor
Bucak
yukleniyor
Çavdır
yukleniyor
Çeltikçi
yukleniyor
Gölhisar
yukleniyor
Karamanlı
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Tefenni
yukleniyor
Yeşilova
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Orkun Ercengiz CHP
  • Deniz Kurt AK Parti
  • Musa Sayar SP
  • Tahir Mahir Öztürk VP
  • Taner Taş HDP
  • Katılım oranı % 87,3
  • Toplam seçmen58.760
  • Kullanılan oy51.278
  • Geçerli oy49.849
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1452.060
  • 30 Mar 1447.946
  • 30 Mar 1446.314
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Burdur İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 193 / 194
  • %99,5
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53,1
  • %53,1
  • %0
  • %53,1
  • %53,1
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %44
  • %44
  • %0
  • %44
  • %44
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0,3
  • %0
  • %0,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
2
9
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
Ağlasun
yukleniyor
Altınyayla
yukleniyor
Bucak
yukleniyor
Çavdır
yukleniyor
Çeltikçi
yukleniyor
Gölhisar
yukleniyor
Karamanlı
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Tefenni
yukleniyor
Yeşilova
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Orkun Ercengiz CHP
  • Deniz Kurt AK Parti
  • Musa Sayar SP
  • Tahir Mahir Öztürk VP
  • Taner Taş HDP
  • Katılım oranı % 87,3
  • Toplam seçmen58.760
  • Kullanılan oy51.278
  • Geçerli oy49.849
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1452.060
  • 30 Mar 1447.946
  • 30 Mar 1446.314
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Burdur İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 6 6 0
  • MHP 3 2 +1
  • CHP 2 2 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Burdur İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Burdur ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Burdur Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 193 / 194
  • %99,5
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %53,1
    26.471 oy
  • %44
    21.924 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %0,3
    159 oy
  • %53,1
    26.471 oy
  • %44
    21.924 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %0,3
    159 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    171 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    30 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    171 oy
  • %0
  • %0,1
    30 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    355 oy
  • %0,2
    87 oy
  • %0,4
    193 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    355 oy
  • %0,2
    87 oy
  • %0,4
    193 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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