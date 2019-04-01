31 Mart 2019 Burdur Yerel Seçim Sonuçları
Ali Orkun Ercengiz
CHP
%53,1
26.471 oy
Deniz Kurt
AK Parti
%44
21.924 oy
Diğer
%3
1.454 oy
Burdur İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 193 / 194
- %99,5
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Ali Orkun Ercengiz CHP
- Deniz Kurt AK Parti
- Musa Sayar SP
- Tahir Mahir Öztürk VP
- Taner Taş HDP
- Katılım oranı % 87,3
- Toplam seçmen58.760
- Kullanılan oy51.278
- Geçerli oy49.849
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1452.060
- 30 Mar 1447.946
- 30 Mar 1446.314
- Açılan sandık
- 193 / 194
- %99,5
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Ali Orkun Ercengiz CHP
- Deniz Kurt AK Parti
- Musa Sayar SP
- Tahir Mahir Öztürk VP
- Taner Taş HDP
- Katılım oranı % 87,3
- Toplam seçmen58.760
- Kullanılan oy51.278
- Geçerli oy49.849
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1452.060
- 30 Mar 1447.946
- 30 Mar 1446.314
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Ağlasun AK Parti %57,9 MHP %50
- Altınyayla AK Parti %65,6 AK Parti %35,9
- Bucak AK Parti %45,2 AK Parti %43,5
- Çavdır MHP %41,8 AK Parti %41,7
- Çeltikçi MHP %60 CHP %46,9
- Gölhisar AK Parti %41,1 AK Parti %47,7
- Karamanlı AK Parti %63,6 AK Parti %37
- Kemer AK Parti %72,3 AK Parti %59,1
- Kızılkaya - %0 - %0
- Kocaaliler - %0 - %0
- Merkez CHP %53,1 CHP %44,4
- Söğüt - %0 - %0
- Tefenni MHP %61,9 MHP %36
- Yeşilova CHP %50,5 CHP %44
- Yusufça - %0 - -
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 6 6 0
- MHP 3 2 +1
- CHP 2 2 0
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Burdur İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Burdur ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ağlasun Ali Ulusoy % 100 % 57,9 % 1,6 % 10,4 % 29,4 % 0 % 0,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ağlasun Ali Ulusoy % 100 % 57,94 % 1,58 % 10,35 % 29,37 % 0 % 0,28 Bağımsız
- Ağlasun (30 Mar 14) Aydın Kaplan % 46,46 % 50,02 % 2,3 % 0 % 0 % 0,51 SP
- Altınyayla Ahmet Serttaş % 100 % 65,6 % 0,7 % 0 % 33 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altınyayla Ahmet Serttaş % 100 % 65,63 % 0,74 % 0 % 32,98 % 0 % 0,32 SP
- Altınyayla (30 Mar 14) Ahmet Serttaş % 35,95 % 32,93 % 6,13 % 0 % 0 % 22,37 BBP
- Bucak Emrullah Ünal % 100 % 45,2 % 6,9 % 0 % 42,3 % 0 % 2,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bucak Emrullah Ünal % 100 % 45,22 % 6,94 % 0 % 42,27 % 0 % 2,74 BBP
- Bucak (30 Mar 14) Süleyman Mutlu % 43,53 % 25,25 % 2,77 % 0 % 0 % 25,46 DP
- Çavdır Süleyman Kayacan % 100 % 33,6 % 41,8 % 0 % 24,2 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çavdır Süleyman Kayacan % 100 % 33,57 % 41,75 % 0 % 24,16 % 0 % 0,34 SP
- Çavdır (30 Mar 14) Mustafa Uysal % 41,69 % 32,63 % 24,55 % 0 % 0 % 0,57 SP
- Çeltikçi Recep Aydın % 100 % 32,7 % 60 % 6,8 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çeltikçi Recep Aydın % 100 % 32,7 % 59,99 % 6,81 % 0 % 0 % 0,38 SP
- Çeltikçi (30 Mar 14) Recep Aydın % 31,59 % 8,18 % 46,88 % 0 % 0 % 12,4 BBP
- Gölhisar İbrahim Sertbaş % 100 % 41,1 % 27,4 % 0 % 29,4 % 0 % 1,1 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gölhisar İbrahim Sertbaş % 100 % 41,14 % 27,36 % 0 % 29,35 % 0 % 1,06 Bağımsız
- Gölhisar (30 Mar 14) Ramazan Canural % 47,67 % 35,23 % 15,7 % 0 % 0 % 0,7 SP
- Karamanlı Fatih Selimoğlu % 100 % 63,6 % 8,2 % 27,7 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karamanlı Fatih Selimoğlu % 100 % 63,57 % 8,24 % 27,68 % 0 % 0 % 0,51 SP
- Karamanlı (30 Mar 14) Fatih Selimoğlu % 36,96 % 35,95 % 25,91 % 0 % 0 % 0,93 SP
- Kemer İsmail Özay % 100 % 72,3 % 5 % 0 % 0 % 0 % 22,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kemer İsmail Özay % 100 % 72,27 % 4,96 % 0 % 0 % 0 % 22,22 SP
- Kemer (30 Mar 14) Durmuş Erdem % 59,11 % 37,56 % 0 % 0 % 0 % 3,01 SP
- Kızılkaya % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kızılkaya % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kızılkaya (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kocaaliler % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kocaaliler % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kocaaliler (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Merkez Ali Orkun Ercengiz % 99,5 % 44 % 0 % 53,1 % 0 % 0,3 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Ali Orkun Ercengiz % 99,5 % 43,98 % 0 % 53,1 % 0 % 0,32 % 1,61 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 35,09 % 17,39 % 44,41 % 0 % 0 % 1,13 SP
- Söğüt % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Söğüt % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Söğüt (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Tefenni Ümit Alagöz % 100 % 37,1 % 61,9 % 0 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tefenni Ümit Alagöz % 100 % 37,09 % 61,9 % 0 % 0 % 0 % 0,65 SP
- Tefenni (30 Mar 14) Ümit Alagöz % 32,62 % 36 % 21,2 % 0 % 0 % 8,63 Bağımsız
- Yeşilova Mümtaz Şenel % 100 % 43,7 % 4,2 % 50,5 % 0 % 0 % 0,9 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yeşilova Mümtaz Şenel % 100 % 43,65 % 4,21 % 50,53 % 0 % 0 % 0,86 VP
- Yeşilova (30 Mar 14) Nuri Özbek % 32,44 % 19,61 % 44 % 0 % 0 % 2,49 İP
- Yusufça % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yusufça % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Yusufça (30 Mar 14) - - - - - -
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Burdur Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 193 / 194
- %99,5
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