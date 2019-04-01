Seçim Burdur Çavdır Seçim Sonuçları – Çavdır Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çavdır Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Süleyman Kayacan
MHP
%41,9
1.369 oy
Mustafa Uysal
AK Parti
%33,3
1.090 oy
Diğer
%25
810 oy
Burdur - Çavdır İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %41,9
  • %33,3
  • %24,3
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • %41,9
  • %33,3
  • %24,3
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,6
  • %41,7
  • %0
  • %24,6
  • %0
  • %1,1
  • %32,6
  • %41,7
  • %0
  • %24,6
  • %0
  • %1,1
Tüm Partiler
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
Ağlasun
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Altınyayla
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Bucak
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Çavdır
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Çeltikçi
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Gölhisar
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Karamanlı
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Tefenni
yukleniyor
Yeşilova
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Süleyman Kayacan MHP
  • Mustafa Uysal AK Parti
  • İsmail Kuzucu İYİ Parti
  • Kenan Erdem SP
  • Halil Akdağ BTP
  • Katılım oranı % 87,9
  • Toplam seçmen3.863
  • Kullanılan oy3.396
  • Geçerli oy3.269
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.611
  • 30 Mar 143.366
  • 30 Mar 143.181
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çavdır Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %75,2
  • %41,9
  • %33,3
  • %75,2
  • %41,9
  • %33,3
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %24,3
  • %24,3
  • %0
  • %24,3
  • %24,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
Ağlasun
yukleniyor
Altınyayla
yukleniyor
Bucak
yukleniyor
Çavdır
yukleniyor
Çeltikçi
yukleniyor
Gölhisar
yukleniyor
Karamanlı
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Tefenni
yukleniyor
Yeşilova
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Süleyman Kayacan MHP
  • Mustafa Uysal AK Parti
  • İsmail Kuzucu İYİ Parti
  • Kenan Erdem SP
  • Halil Akdağ BTP
  • Katılım oranı % 87,9
  • Toplam seçmen3.863
  • Kullanılan oy3.396
  • Geçerli oy3.269
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.611
  • 30 Mar 143.366
  • 30 Mar 143.181
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çavdır Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çavdır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %41,9
    1.369 oy
  • %33,3
    1.090 oy
  • %24,3
    793 oy
  • %0,4
    12 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %41,9
    1.369 oy
  • %33,3
    1.090 oy
  • %24,3
    793 oy
  • %0,4
    12 oy
  • %0,2
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,6
    1.038 oy
  • %41,7
    1.326 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    18 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %32,6
    1.038 oy
  • %41,7
    1.326 oy
  • %0
  • %0,6
    18 oy
  • %0,2
    5 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,6
    781 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %24,6
    781 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    13 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Burdur İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Burdur ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Burdur Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 193 / 194
  • %99,5
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %53,1
    26.471 oy
  • %44
    21.924 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %0,3
    159 oy
  • %53,1
    26.471 oy
  • %44
    21.924 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %0,3
    159 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    171 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    30 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    171 oy
  • %0
  • %0,1
    30 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    355 oy
  • %0,2
    87 oy
  • %0,4
    193 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    355 oy
  • %0,2
    87 oy
  • %0,4
    193 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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