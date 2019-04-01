Seçim Burdur Yeşilova Seçim Sonuçları – Yeşilova Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yeşilova Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mümtaz Şenel
CHP
%50,5
1.874 oy
İsmail Kavla
AK Parti
%43,7
1.619 oy
Diğer
%5
216 oy
Burdur - Yeşilova İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50,5
  • %43,7
  • %4,2
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • %50,5
  • %43,7
  • %4,2
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44
  • %32,4
  • %19,6
  • %0
  • %0
  • %3,9
  • %44
  • %32,4
  • %19,6
  • %0
  • %0
  • %3,9
Tüm Partiler
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
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Altınyayla
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Bucak
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Çavdır
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Çeltikçi
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Gölhisar
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Karamanlı
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Kemer
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Merkez
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Tefenni
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Yeşilova
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mümtaz Şenel CHP
  • İsmail Kavla AK Parti
  • Ömer Atasoy MHP
  • İbrahim Kılınç VP
  • Mustafa Kemal Palvan SP
  • Katılım oranı % 87,1
  • Toplam seçmen4.434
  • Kullanılan oy3.862
  • Geçerli oy3.709
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.478
  • 30 Mar 144.023
  • 30 Mar 143.850
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yeşilova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %50,5
  • %50,5
  • %0
  • %50,5
  • %50,5
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %47,9
  • %43,7
  • %4,2
  • %47,9
  • %43,7
  • %4,2
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
Ağlasun
yukleniyor
Altınyayla
yukleniyor
Bucak
yukleniyor
Çavdır
yukleniyor
Çeltikçi
yukleniyor
Gölhisar
yukleniyor
Karamanlı
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Tefenni
yukleniyor
Yeşilova
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mümtaz Şenel CHP
  • İsmail Kavla AK Parti
  • Ömer Atasoy MHP
  • İbrahim Kılınç VP
  • Mustafa Kemal Palvan SP
  • Katılım oranı % 87,1
  • Toplam seçmen4.434
  • Kullanılan oy3.862
  • Geçerli oy3.709
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.478
  • 30 Mar 144.023
  • 30 Mar 143.850
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yeşilova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yeşilova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • VP
  • SP
  • %50,5
    1.874 oy
  • %43,7
    1.619 oy
  • %4,2
    156 oy
  • %0,9
    32 oy
  • %0,8
    28 oy
  • %50,5
    1.874 oy
  • %43,7
    1.619 oy
  • %4,2
    156 oy
  • %0,9
    32 oy
  • %0,8
    28 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44
    1.694 oy
  • %32,4
    1.249 oy
  • %19,6
    755 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    48 oy
  • %44
    1.694 oy
  • %32,4
    1.249 oy
  • %19,6
    755 oy
  • %0
  • %1,2
    48 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,1
    5 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Burdur İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Burdur ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Burdur Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 193 / 194
  • %99,5
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %53,1
    26.471 oy
  • %44
    21.924 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %0,3
    159 oy
  • %53,1
    26.471 oy
  • %44
    21.924 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %0,3
    159 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    171 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    30 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    171 oy
  • %0
  • %0,1
    30 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    355 oy
  • %0,2
    87 oy
  • %0,4
    193 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    355 oy
  • %0,2
    87 oy
  • %0,4
    193 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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