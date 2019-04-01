Seçim Burdur Gölhisar Seçim Sonuçları – Gölhisar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gölhisar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İbrahim Sertbaş
AK Parti
%41,1
3.654 oy
Bülent Şakir Okunakol
İYİ Parti
%29,4
2.607 oy
Diğer
%30
2.621 oy
Burdur - Gölhisar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 36 / 36
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %41,1
  • %29,4
  • %27,4
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • %41,1
  • %29,4
  • %27,4
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,7
  • %0
  • %35,2
  • %15,7
  • %0
  • %1,4
  • %47,7
  • %0
  • %35,2
  • %15,7
  • %0
  • %1,4
Tüm Partiler
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Çeltikçi
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Gölhisar
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Karamanlı
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Kemer
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Merkez
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Tefenni
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Yeşilova
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Sertbaş AK Parti
  • Bülent Şakir Okunakol İYİ Parti
  • Nasuh Eroğuz MHP
  • Atila Çömek Bağımsız
  • Alaaddin Dinç SP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen10.763
  • Kullanılan oy9.299
  • Geçerli oy8.882
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.311
  • 30 Mar 1411.076
  • 30 Mar 1410.688
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gölhisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 36 / 36
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %68,5
  • %41,1
  • %27,4
  • %68,5
  • %41,1
  • %27,4
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %29,4
  • %29,4
  • %0
  • %29,4
  • %29,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
Ağlasun
yukleniyor
Altınyayla
yukleniyor
Bucak
yukleniyor
Çavdır
yukleniyor
Çeltikçi
yukleniyor
Gölhisar
yukleniyor
Karamanlı
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Tefenni
yukleniyor
Yeşilova
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Sertbaş AK Parti
  • Bülent Şakir Okunakol İYİ Parti
  • Nasuh Eroğuz MHP
  • Atila Çömek Bağımsız
  • Alaaddin Dinç SP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen10.763
  • Kullanılan oy9.299
  • Geçerli oy8.882
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.311
  • 30 Mar 1411.076
  • 30 Mar 1410.688
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gölhisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gölhisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 36 / 36
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Bağımsız
  • SP
  • %41,1
    3.654 oy
  • %29,4
    2.607 oy
  • %27,4
    2.430 oy
  • %1,1
    94 oy
  • %0,6
    54 oy
  • %41,1
    3.654 oy
  • %29,4
    2.607 oy
  • %27,4
    2.430 oy
  • %1,1
    94 oy
  • %0,6
    54 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,7
    5.095 oy
  • %0
    0 oy
  • %35,2
    3.765 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %0,7
    75 oy
  • %47,7
    5.095 oy
  • %0
  • %35,2
    3.765 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %0,7
    75 oy
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,5
    43 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    43 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    19 oy
  • %15,7
    1.678 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    41 oy
  • %0,2
    19 oy
  • %15,7
    1.678 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    41 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Burdur İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Burdur ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Burdur Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 193 / 194
  • %99,5
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %53,1
    26.471 oy
  • %44
    21.924 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %0,3
    159 oy
  • %53,1
    26.471 oy
  • %44
    21.924 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %0,3
    159 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    171 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    30 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    171 oy
  • %0
  • %0,1
    30 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    355 oy
  • %0,2
    87 oy
  • %0,4
    193 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    355 oy
  • %0,2
    87 oy
  • %0,4
    193 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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