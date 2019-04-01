Seçim Burdur Çeltikçi Seçim Sonuçları – Çeltikçi Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çeltikçi Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Recep Aydın
MHP
%60
952 oy
Rıza Yanar
AK Parti
%32,7
519 oy
Diğer
%7
116 oy
Burdur - Çeltikçi İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %60
  • %32,7
  • %6,8
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • %60
  • %32,7
  • %6,8
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,2
  • %31,6
  • %46,9
  • %0
  • %0
  • %13,3
  • %8,2
  • %31,6
  • %46,9
  • %0
  • %0
  • %13,3
Tüm Partiler
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Altınyayla
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Bucak
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Çavdır
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Çeltikçi
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Gölhisar
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Karamanlı
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Kemer
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Merkez
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Tefenni
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Yeşilova
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Aydın MHP
  • Rıza Yanar AK Parti
  • Ahmet Bozdağ CHP
  • Seyit Onat SP
  • Halil İbrahim Aydın BTP
  • Katılım oranı % 94,7
  • Toplam seçmen1.796
  • Kullanılan oy1.701
  • Geçerli oy1.587
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.746
  • 30 Mar 141.684
  • 30 Mar 141.589
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çeltikçi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %92,7
  • %60
  • %32,7
  • %92,7
  • %60
  • %32,7
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %6,8
  • %6,8
  • %0
  • %6,8
  • %6,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
Ağlasun
yukleniyor
Altınyayla
yukleniyor
Bucak
yukleniyor
Çavdır
yukleniyor
Çeltikçi
yukleniyor
Gölhisar
yukleniyor
Karamanlı
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Tefenni
yukleniyor
Yeşilova
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Aydın MHP
  • Rıza Yanar AK Parti
  • Ahmet Bozdağ CHP
  • Seyit Onat SP
  • Halil İbrahim Aydın BTP
  • Katılım oranı % 94,7
  • Toplam seçmen1.796
  • Kullanılan oy1.701
  • Geçerli oy1.587
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.746
  • 30 Mar 141.684
  • 30 Mar 141.589
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çeltikçi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çeltikçi Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %60
    952 oy
  • %32,7
    519 oy
  • %6,8
    108 oy
  • %0,4
    6 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %60
    952 oy
  • %32,7
    519 oy
  • %6,8
    108 oy
  • %0,4
    6 oy
  • %0,1
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,2
    130 oy
  • %31,6
    502 oy
  • %46,9
    745 oy
  • %0,6
    10 oy
  • %0,3
    5 oy
  • %8,2
    130 oy
  • %31,6
    502 oy
  • %46,9
    745 oy
  • %0,6
    10 oy
  • %0,3
    5 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %12,4
    197 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %12,4
    197 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Burdur İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Burdur ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Burdur Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 193 / 194
  • %99,5
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %53,1
    26.471 oy
  • %44
    21.924 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %0,3
    159 oy
  • %53,1
    26.471 oy
  • %44
    21.924 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %0,3
    159 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    171 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    30 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    171 oy
  • %0
  • %0,1
    30 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    355 oy
  • %0,2
    87 oy
  • %0,4
    193 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    355 oy
  • %0,2
    87 oy
  • %0,4
    193 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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