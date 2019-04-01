Seçim Burdur Altınyayla Seçim Sonuçları – Altınyayla Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Altınyayla Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Serttaş
AK Parti
%65,6
1.415 oy
Recep Ergan
İYİ Parti
%33
711 oy
Diğer
%1
30 oy
Burdur - Altınyayla İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %65,6
  • %33
  • %0,7
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • %65,6
  • %33
  • %0,7
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,9
  • %0
  • %32,9
  • %6,1
  • %0
  • %25
  • %35,9
  • %0
  • %32,9
  • %6,1
  • %0
  • %25
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Kemer
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Merkez
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Tefenni
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Yeşilova
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Serttaş AK Parti
  • Recep Ergan İYİ Parti
  • Ali Karayel MHP
  • Hasan Kavçakar SP
  • Engin Ertekin BTP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen2.508
  • Kullanılan oy2.333
  • Geçerli oy2.156
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.493
  • 30 Mar 142.381
  • 30 Mar 142.217
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altınyayla Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %66,4
  • %65,6
  • %0,7
  • %66,4
  • %65,6
  • %0,7
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %33
  • %33
  • %0
  • %33
  • %33
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
Ağlasun
yukleniyor
Altınyayla
yukleniyor
Bucak
yukleniyor
Çavdır
yukleniyor
Çeltikçi
yukleniyor
Gölhisar
yukleniyor
Karamanlı
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Tefenni
yukleniyor
Yeşilova
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Serttaş AK Parti
  • Recep Ergan İYİ Parti
  • Ali Karayel MHP
  • Hasan Kavçakar SP
  • Engin Ertekin BTP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen2.508
  • Kullanılan oy2.333
  • Geçerli oy2.156
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.493
  • 30 Mar 142.381
  • 30 Mar 142.217
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altınyayla Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Altınyayla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %65,6
    1.415 oy
  • %33
    711 oy
  • %0,7
    16 oy
  • %0,3
    7 oy
  • %0,3
    7 oy
  • %65,6
    1.415 oy
  • %33
    711 oy
  • %0,7
    16 oy
  • %0,3
    7 oy
  • %0,3
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,9
    797 oy
  • %0
    0 oy
  • %32,9
    730 oy
  • %2,6
    58 oy
  • %0
    0 oy
  • %35,9
    797 oy
  • %0
  • %32,9
    730 oy
  • %2,6
    58 oy
  • %0
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %6,1
    136 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %22,4
    496 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,1
    136 oy
  • %0
  • %0
  • %22,4
    496 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Burdur İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Burdur ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Burdur Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 193 / 194
  • %99,5
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %53,1
    26.471 oy
  • %44
    21.924 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %0,3
    159 oy
  • %53,1
    26.471 oy
  • %44
    21.924 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %0,3
    159 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    171 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    30 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    171 oy
  • %0
  • %0,1
    30 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    355 oy
  • %0,2
    87 oy
  • %0,4
    193 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    355 oy
  • %0,2
    87 oy
  • %0,4
    193 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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