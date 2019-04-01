Seçim Burdur Ağlasun Seçim Sonuçları – Ağlasun Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ağlasun Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ali Ulusoy
AK Parti
%57,9
1.685 oy
Aydın Kaplan
İYİ Parti
%29,4
854 oy
Diğer
%13
369 oy
Burdur - Ağlasun İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %57,9
  • %29,4
  • %10,4
  • %1,6
  • %0
  • %0,8
  • %57,9
  • %29,4
  • %10,4
  • %1,6
  • %0
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,5
  • %0
  • %2,3
  • %50
  • %0
  • %1,2
  • %46,5
  • %0
  • %2,3
  • %50
  • %0
  • %1,2
Tüm Partiler
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Karamanlı
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Kemer
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Merkez
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Tefenni
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Yeşilova
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Ulusoy AK Parti
  • Aydın Kaplan İYİ Parti
  • Fevzi Kasap CHP
  • Mehmet Turgut MHP
  • Hüseyin Öğüt Bağımsız
  • Katılım oranı % 91
  • Toplam seçmen3.391
  • Kullanılan oy3.085
  • Geçerli oy2.908
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.275
  • 30 Mar 143.113
  • 30 Mar 142.953
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ağlasun Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %59,5
  • %57,9
  • %1,6
  • %59,5
  • %57,9
  • %1,6
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %39,7
  • %29,4
  • %10,4
  • %39,7
  • %29,4
  • %10,4
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
Ağlasun
yukleniyor
Altınyayla
yukleniyor
Bucak
yukleniyor
Çavdır
yukleniyor
Çeltikçi
yukleniyor
Gölhisar
yukleniyor
Karamanlı
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Tefenni
yukleniyor
Yeşilova
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Ulusoy AK Parti
  • Aydın Kaplan İYİ Parti
  • Fevzi Kasap CHP
  • Mehmet Turgut MHP
  • Hüseyin Öğüt Bağımsız
  • Katılım oranı % 91
  • Toplam seçmen3.391
  • Kullanılan oy3.085
  • Geçerli oy2.908
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.275
  • 30 Mar 143.113
  • 30 Mar 142.953
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ağlasun Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ağlasun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • Bağımsız
  • %57,9
    1.685 oy
  • %29,4
    854 oy
  • %10,4
    301 oy
  • %1,6
    46 oy
  • %0,3
    8 oy
  • %57,9
    1.685 oy
  • %29,4
    854 oy
  • %10,4
    301 oy
  • %1,6
    46 oy
  • %0,3
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,5
    1.372 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    68 oy
  • %50
    1.477 oy
  • %0
    0 oy
  • %46,5
    1.372 oy
  • %0
  • %2,3
    68 oy
  • %50
    1.477 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,2
    7 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    15 oy
  • %0,3
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    13 oy
  • %0,5
    15 oy
  • %0,3
    8 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    13 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Burdur İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Burdur ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Burdur Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 193 / 194
  • %99,5
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %53,1
    26.471 oy
  • %44
    21.924 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %0,3
    159 oy
  • %53,1
    26.471 oy
  • %44
    21.924 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %0,3
    159 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    171 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    30 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    171 oy
  • %0
  • %0,1
    30 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    355 oy
  • %0,2
    87 oy
  • %0,4
    193 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    355 oy
  • %0,2
    87 oy
  • %0,4
    193 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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