Seçim Burdur Bucak Seçim Sonuçları – Bucak Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bucak Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Emrullah Ünal
AK Parti
%45,3
11.817 oy
Alparslan Ahmet Dursun
İYİ Parti
%42,3
11.046 oy
Diğer
%13
3.233 oy
Burdur - Bucak İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 100 / 100
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %45,3
  • %42,3
  • %6,9
  • %0
  • %0
  • %5,5
  • %45,3
  • %42,3
  • %6,9
  • %0
  • %0
  • %5,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,5
  • %0
  • %25,3
  • %2,8
  • %0
  • %28,5
  • %43,5
  • %0
  • %25,3
  • %2,8
  • %0
  • %28,5
Tüm Partiler
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
Ağlasun
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Altınyayla
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Bucak
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Çavdır
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Çeltikçi
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Gölhisar
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Karamanlı
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Tefenni
yukleniyor
Yeşilova
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Emrullah Ünal AK Parti
  • Alparslan Ahmet Dursun İYİ Parti
  • Azmi Özkurt MHP
  • Tekten Yılmaz BBP
  • Osman Kızıltan SP
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen31.312
  • Kullanılan oy27.090
  • Geçerli oy26.096
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1429.320
  • 30 Mar 1426.926
  • 30 Mar 1425.852
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bucak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 100 / 100
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %52,2
  • %45,3
  • %6,9
  • %52,2
  • %45,3
  • %6,9
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %42,3
  • %42,3
  • %0
  • %42,3
  • %42,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
Ağlasun
yukleniyor
Altınyayla
yukleniyor
Bucak
yukleniyor
Çavdır
yukleniyor
Çeltikçi
yukleniyor
Gölhisar
yukleniyor
Karamanlı
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Tefenni
yukleniyor
Yeşilova
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Emrullah Ünal AK Parti
  • Alparslan Ahmet Dursun İYİ Parti
  • Azmi Özkurt MHP
  • Tekten Yılmaz BBP
  • Osman Kızıltan SP
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen31.312
  • Kullanılan oy27.090
  • Geçerli oy26.096
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1429.320
  • 30 Mar 1426.926
  • 30 Mar 1425.852
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bucak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bucak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 100 / 100
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • BBP
  • SP
  • %45,3
    11.817 oy
  • %42,3
    11.046 oy
  • %6,9
    1.795 oy
  • %2,6
    680 oy
  • %2,3
    611 oy
  • %45,3
    11.817 oy
  • %42,3
    11.046 oy
  • %6,9
    1.795 oy
  • %2,6
    680 oy
  • %2,3
    611 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,5
    11.254 oy
  • %0
    0 oy
  • %25,3
    6.528 oy
  • %1,1
    289 oy
  • %1,8
    464 oy
  • %43,5
    11.254 oy
  • %0
  • %25,3
    6.528 oy
  • %1,1
    289 oy
  • %1,8
    464 oy
  • DP
  • Diğer
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • %0,3
    70 oy
  • %0,2
    50 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    70 oy
  • %0,2
    50 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,5
    6.581 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    21 oy
  • %2,8
    715 oy
  • %0
    0 oy
  • %25,5
    6.581 oy
  • %0
  • %0,1
    21 oy
  • %2,8
    715 oy
  • %0
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Burdur İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Burdur ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Burdur Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 193 / 194
  • %99,5
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %53,1
    26.471 oy
  • %44
    21.924 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %0,3
    159 oy
  • %53,1
    26.471 oy
  • %44
    21.924 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %0,3
    159 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    171 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    30 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    171 oy
  • %0
  • %0,1
    30 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    355 oy
  • %0,2
    87 oy
  • %0,4
    193 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    355 oy
  • %0,2
    87 oy
  • %0,4
    193 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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