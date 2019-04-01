Seçim Burdur Karamanlı Seçim Sonuçları – Karamanlı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Karamanlı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Fatih Selimoğlu
Fatih Selimoğlu
AK Parti
%63,6
2.361 oy
Turgut Yasa
CHP
%27,7
1.028 oy
Diğer
%8
325 oy
Burdur - Karamanlı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %63,6
  • %27,7
  • %8,2
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • %63,6
  • %27,7
  • %8,2
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37
  • %25,9
  • %36
  • %0
  • %0
  • %1,2
  • %37
  • %25,9
  • %36
  • %0
  • %0
  • %1,2
Tüm Partiler
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
Ağlasun
yukleniyor
Altınyayla
yukleniyor
Bucak
yukleniyor
Çavdır
yukleniyor
Çeltikçi
yukleniyor
Gölhisar
yukleniyor
Karamanlı
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Tefenni
yukleniyor
Yeşilova
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Selimoğlu AK Parti
  • Turgut Yasa CHP
  • Filiz Şener Türkoğlu MHP
  • Hasan Şahin SP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen4.404
  • Kullanılan oy3.879
  • Geçerli oy3.714
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.277
  • 30 Mar 143.911
  • 30 Mar 143.755
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karamanlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %71,8
  • %63,6
  • %8,2
  • %71,8
  • %63,6
  • %8,2
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %27,7
  • %27,7
  • %0
  • %27,7
  • %27,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AĞL BCK MER GLH TFN YŞV KML KMR ALY ÇVD ÇLT
Ağlasun
yukleniyor
Altınyayla
yukleniyor
Bucak
yukleniyor
Çavdır
yukleniyor
Çeltikçi
yukleniyor
Gölhisar
yukleniyor
Karamanlı
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Tefenni
yukleniyor
Yeşilova
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Selimoğlu AK Parti
  • Turgut Yasa CHP
  • Filiz Şener Türkoğlu MHP
  • Hasan Şahin SP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen4.404
  • Kullanılan oy3.879
  • Geçerli oy3.714
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.277
  • 30 Mar 143.911
  • 30 Mar 143.755
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karamanlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Karamanlı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %63,6
    2.361 oy
  • %27,7
    1.028 oy
  • %8,2
    306 oy
  • %0,5
    19 oy
  • %0
    0 oy
  • %63,6
    2.361 oy
  • %27,7
    1.028 oy
  • %8,2
    306 oy
  • %0,5
    19 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37
    1.388 oy
  • %25,9
    973 oy
  • %36
    1.350 oy
  • %0,9
    35 oy
  • %0
    0 oy
  • %37
    1.388 oy
  • %25,9
    973 oy
  • %36
    1.350 oy
  • %0,9
    35 oy
  • %0
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    3 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Burdur İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Burdur ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Burdur Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 193 / 194
  • %99,5
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %53,1
    26.471 oy
  • %44
    21.924 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %0,3
    159 oy
  • %53,1
    26.471 oy
  • %44
    21.924 oy
  • %1,6
    804 oy
  • %0,5
    259 oy
  • %0,3
    159 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,4
    20.566 oy
  • %35,1
    16.252 oy
  • %1,1
    525 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    139 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %0,1
    29 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    171 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    30 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    171 oy
  • %0
  • %0,1
    30 oy
  • %17,4
    8.056 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    355 oy
  • %0,2
    87 oy
  • %0,4
    193 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    355 oy
  • %0,2
    87 oy
  • %0,4
    193 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Burdur Karamanlı Yerel Seçim Sonuçları Burdur Karamanlı İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Burdur İlçe Seçim Sonuçları Burdur Karamanlı Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Burdur Karamanlı Belediye Başkan Adayları