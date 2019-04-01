31 Mart 2019 Zonguldak Yerel Seçim Sonuçları
Ömer Selim Alan
AK Parti
%42,5
24.821 oy
Şenol Şanal
CHP
%39,2
22.926 oy
Diğer
%19
10.694 oy
Zonguldak İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 239 / 242
- %98,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Ömer Selim Alan AK Parti
- Şenol Şanal CHP
- Hamdi Ayan MHP
- Mehmet Yaman SP
- Nurhan Başoğlu DSP
- Katılım oranı % 80,9
- Toplam seçmen75.052
- Kullanılan oy60.096
- Geçerli oy58.441
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1478.728
- 30 Mar 1467.838
- 30 Mar 1465.430
- Açılan sandık
- 239 / 242
- %98,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Ömer Selim Alan AK Parti
- Şenol Şanal CHP
- Hamdi Ayan MHP
- Mehmet Yaman SP
- Nurhan Başoğlu DSP
- Katılım oranı % 80,9
- Toplam seçmen75.052
- Kullanılan oy60.096
- Geçerli oy58.441
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1478.728
- 30 Mar 1467.838
- 30 Mar 1465.430
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Alaplı CHP %61,2 CHP %47,5
- Bakacakkadı - %0 - %0
- Beycuma - %0 AK Parti %63,2
- Çatalağzı - %0 - %0
- Çaycuma CHP %57,4 CHP %47,1
- Çaydeğirmeni - %0 - %0
- Devrek CHP %45 AK Parti %46,2
- Elvanpazarcık - %0 AK Parti %55,4
- Ereğli CHP %52,5 AK Parti %44,2
- Filyos - %0 AK Parti %52,5
- Gelik - %0 - %0
- Gökçebey İYİ Parti %35,5 AK Parti %46,3
- Gülüç - %0 - %0
- Gümeli - %0 CHP %44,9
- Kandilli - %0 - %0
- Karaman - %0 - %0
- Karapınar - %0 CHP %49,6
- Kilimli AK Parti %41 CHP %48
- Kozlu AK Parti %41 AK Parti %45,6
- Merkez AK Parti %42,5 CHP %39,9
- Muslu - %0 - %0
- Nebioğlu - %0 AK Parti %56,2
- Ormanlı - %0 - %0
- Perşembe - %0 - %0
- Saltukova - %0 - %0
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 3 8 -5
- MHP 0 0 0
- CHP 4 5 -1
- İYİ Parti 1 0 +1
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Zonguldak İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Zonguldak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Alaplı Nuri Tekin % 100 % 35,3 % 2,5 % 61,2 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Alaplı Nuri Tekin % 100 % 35,32 % 2,53 % 61,16 % 0 % 0 % 0,53 SP
- Alaplı (30 Mar 14) Nuri Tekin % 45,61 % 3,64 % 47,47 % 0 % 0 % 2,3 SP
- Bakacakkadı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bakacakkadı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Bakacakkadı (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Beycuma % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Beycuma % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Beycuma (30 Mar 14) Vural Kundakçıoğlu % 63,22 % 1,66 % 26,27 % 0 % 0 % 8,76 SP
- Çatalağzı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çatalağzı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çatalağzı (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çaycuma Bülent Kantarcı % 100 % 38,1 % 1 % 57,4 % 1,5 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çaycuma Bülent Kantarcı % 100 % 38,12 % 1,05 % 57,36 % 1,48 % 0 % 1,1 SP
- Çaycuma (30 Mar 14) Bülent Kantarcı % 46,93 % 3,13 % 47,1 % 0 % 0 % 2,08 SP
- Çaydeğirmeni % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çaydeğirmeni % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çaydeğirmeni (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Devrek Çetin Bozkurt % 100 % 43,3 % 8,3 % 45 % 1,2 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Devrek Çetin Bozkurt % 100 % 43,33 % 8,28 % 44,96 % 1,21 % 0 % 1,86 SP
- Devrek (30 Mar 14) Mustafa Semerci % 46,23 % 4,51 % 44,33 % 0 % 0 % 3,7 SP
- Elvanpazarcık % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Elvanpazarcık % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Elvanpazarcık (30 Mar 14) Hüseyin Uzun % 55,37 % 13,71 % 30,81 % 0 % 0 % 0,11 SP
- Ereğli Halil Posbıyık % 99,6 % 37,4 % 3,1 % 52,5 % 1,6 % 0 % 4,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ereğli Halil Posbıyık % 99,6 % 37,41 % 3,11 % 52,52 % 1,58 % 0 % 4,54 BBP
- Ereğli (30 Mar 14) Hüseyin Uysal % 44,18 % 7,17 % 43,55 % 0 % 0 % 3,17 DSP
- Filyos % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Filyos % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Filyos (30 Mar 14) Ömer Ünal % 52,53 % 1,94 % 43,99 % 0 % 0 % 0,53 SP
- Gelik % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gelik % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Gelik (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Gökçebey Vedat Öztürk % 100 % 31,4 % 2,5 % 30 % 35,5 % 0 % 0,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gökçebey Vedat Öztürk % 100 % 31,43 % 2,46 % 30,04 % 35,49 % 0 % 0,24 DSP
- Gökçebey (30 Mar 14) Vedat Öztürk % 46,34 % 17,41 % 30,26 % 0 % 0 % 4,07 SP
- Gülüç % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gülüç % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Gülüç (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Gümeli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gümeli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Gümeli (30 Mar 14) Ahmet Saydam % 31,55 % 3,57 % 44,94 % 0 % 0 % 19,05 Bağımsız
- Kandilli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kandilli % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kandilli (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Karaman % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karaman % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Karaman (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Karapınar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karapınar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Karapınar (30 Mar 14) Ahmet Aydın % 46,85 % 0,55 % 49,59 % 0 % 0 % 1,37 SP
- Kilimli Kamil Altun % 100 % 41 % 3,1 % 29,2 % 24,7 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kilimli Kamil Altun % 100 % 40,97 % 3,14 % 29,17 % 24,68 % 0 % 1,51 SP
- Kilimli (30 Mar 14) Ali Aslankılıç % 41,53 % 6,48 % 48 % 0 % 0 % 3,52 SP
- Kozlu Ali Bektaş % 100 % 41 % 4,6 % 19 % 31,3 % 0 % 2,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kozlu Ali Bektaş % 100 % 40,96 % 4,62 % 19,04 % 31,32 % 0 % 2,26 SP
- Kozlu (30 Mar 14) Ertan Şahin % 45,61 % 11,96 % 37,51 % 0 % 0 % 3,4 SP
- Merkez Ömer Selim Alan % 98,8 % 42,5 % 15,1 % 39,2 % 0 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Ömer Selim Alan % 98,8 % 42,47 % 15,09 % 39,23 % 0 % 0 % 1,93 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 38,59 % 17,7 % 39,86 % 0 % 0 % 1,83 SP
- Muslu % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Muslu % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Muslu (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Nebioğlu % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Nebioğlu % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Nebioğlu (30 Mar 14) Ertan Aydoğan % 56,21 % 2,26 % 37,7 % 0 % 0 % 0,68 SP
- Ormanlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ormanlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Ormanlı (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Perşembe % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Perşembe % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Perşembe (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Saltukova % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Saltukova % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Saltukova (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Zonguldak Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 239 / 242
- %98,8
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