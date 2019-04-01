Seçim Zonguldak Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Zonguldak Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Zonguldak Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ömer Selim Alan
AK Parti
%42,5
24.821 oy
Şenol Şanal
CHP
%39,2
22.926 oy
Diğer
%19
10.694 oy
Zonguldak İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 239 / 242
  • %98,8
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %42,5
  • %39,2
  • %15,1
  • %0
  • %0
  • %3,2
  • %42,5
  • %39,2
  • %15,1
  • %0
  • %0
  • %3,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,6
  • %39,9
  • %17,7
  • %0
  • %0
  • %3,9
  • %38,6
  • %39,9
  • %17,7
  • %0
  • %0
  • %3,9
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3
4
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
Alaplı
yukleniyor
Çaycuma
yukleniyor
Devrek
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Gökçebey
yukleniyor
Kilimli
yukleniyor
Kozlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Selim Alan AK Parti
  • Şenol Şanal CHP
  • Hamdi Ayan MHP
  • Mehmet Yaman SP
  • Nurhan Başoğlu DSP
  • Katılım oranı % 80,9
  • Toplam seçmen75.052
  • Kullanılan oy60.096
  • Geçerli oy58.441
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1478.728
  • 30 Mar 1467.838
  • 30 Mar 1465.430
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Zonguldak İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 239 / 242
  • %98,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,6
  • %42,5
  • %15,1
  • %57,6
  • %42,5
  • %15,1
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %39,2
  • %39,2
  • %0
  • %39,2
  • %39,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3
5
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
Alaplı
yukleniyor
Çaycuma
yukleniyor
Devrek
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Gökçebey
yukleniyor
Kilimli
yukleniyor
Kozlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Selim Alan AK Parti
  • Şenol Şanal CHP
  • Hamdi Ayan MHP
  • Mehmet Yaman SP
  • Nurhan Başoğlu DSP
  • Katılım oranı % 80,9
  • Toplam seçmen75.052
  • Kullanılan oy60.096
  • Geçerli oy58.441
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1478.728
  • 30 Mar 1467.838
  • 30 Mar 1465.430
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Zonguldak İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 3 8 -5
  • MHP 0 0 0
  • CHP 4 5 -1
  • İYİ Parti 1 0 +1
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Zonguldak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Zonguldak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Zonguldak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 239 / 242
  • %98,8
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • DSP
  • %42,5
    24.821 oy
  • %39,2
    22.926 oy
  • %15,1
    8.817 oy
  • %1,9
    1.127 oy
  • %0,7
    411 oy
  • %42,5
    24.821 oy
  • %39,2
    22.926 oy
  • %15,1
    8.817 oy
  • %1,9
    1.127 oy
  • %0,7
    411 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %1,8
    1.198 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %1,8
    1.198 oy
  • %0,3
    223 oy
  • DP
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,2
    143 oy
  • %0,2
    139 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    143 oy
  • %0,2
    139 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    170 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %0
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    376 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    249 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    376 oy
  • %0
  • %0,4
    249 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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