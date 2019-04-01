Seçim Zonguldak Kilimli Seçim Sonuçları – Kilimli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kilimli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Kamil Altun
Kamil Altun
AK Parti
%40,7
5.135 oy
Ali Aslankılıç
Ali Aslankılıç
CHP
%29
3.656 oy
Diğer
%30
3.822 oy
Zonguldak - Kilimli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %40,7
  • %29
  • %24,5
  • %3,1
  • %0
  • %2,6
  • %40,7
  • %29
  • %24,5
  • %3,1
  • %0
  • %2,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,5
  • %48
  • %0
  • %6,5
  • %0
  • %4
  • %41,5
  • %48
  • %0
  • %6,5
  • %0
  • %4
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
Alaplı
yukleniyor
Çaycuma
yukleniyor
Devrek
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Gökçebey
yukleniyor
Kilimli
yukleniyor
Kozlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kamil Altun AK Parti
  • Ali Aslankılıç CHP
  • Erdinç Kargıdan İYİ Parti
  • Fatih Kaldırım MHP
  • Hüseyin Topalahmetoğlu SP
  • Katılım oranı % 85,4
  • Toplam seçmen15.337
  • Kullanılan oy13.093
  • Geçerli oy12.613
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.099
  • 30 Mar 1415.300
  • 30 Mar 1414.708
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kilimli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53,5
  • %29
  • %24,5
  • %53,5
  • %29
  • %24,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %43,8
  • %40,7
  • %3,1
  • %43,8
  • %40,7
  • %3,1
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
Alaplı
yukleniyor
Çaycuma
yukleniyor
Devrek
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Gökçebey
yukleniyor
Kilimli
yukleniyor
Kozlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kamil Altun AK Parti
  • Ali Aslankılıç CHP
  • Erdinç Kargıdan İYİ Parti
  • Fatih Kaldırım MHP
  • Hüseyin Topalahmetoğlu SP
  • Katılım oranı % 85,4
  • Toplam seçmen15.337
  • Kullanılan oy13.093
  • Geçerli oy12.613
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.099
  • 30 Mar 1415.300
  • 30 Mar 1414.708
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kilimli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kilimli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • %40,7
    5.135 oy
  • %29
    3.656 oy
  • %24,5
    3.095 oy
  • %3,1
    394 oy
  • %1,4
    182 oy
  • %40,7
    5.135 oy
  • %29
    3.656 oy
  • %24,5
    3.095 oy
  • %3,1
    394 oy
  • %1,4
    182 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,5
    6.108 oy
  • %48
    7.060 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,5
    953 oy
  • %3,5
    518 oy
  • %41,5
    6.108 oy
  • %48
    7.060 oy
  • %0
  • %6,5
    953 oy
  • %3,5
    518 oy
  • Diğer
  • DSP
  • BBP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %0,7
    88 oy
  • %0,2
    23 oy
  • %0,2
    22 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %0,1
    7 oy
  • %0,7
    88 oy
  • %0,2
    23 oy
  • %0,2
    22 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %0,1
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    24 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    24 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • HDP
  • VP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Zonguldak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Zonguldak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Zonguldak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 241 / 242
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • SP
  • %42,4
    25.047 oy
  • %39
    23.017 oy
  • %15
    8.862 oy
  • %1,4
    841 oy
  • %1,4
    800 oy
  • %42,4
    25.047 oy
  • %39
    23.017 oy
  • %15
    8.862 oy
  • %1,4
    841 oy
  • %1,4
    800 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    1.198 oy
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %0
  • %1,8
    1.198 oy
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • %0,5
    278 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,2
    89 oy
  • %0,1
    32 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    278 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,2
    89 oy
  • %0,1
    32 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %0
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    376 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    249 oy
  • %0
  • %0,6
    376 oy
  • %0
  • %0,4
    249 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Zonguldak Kilimli Yerel Seçim Sonuçları Zonguldak Kilimli İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Zonguldak İlçe Seçim Sonuçları Zonguldak Kilimli Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Zonguldak Kilimli Belediye Başkan Adayları