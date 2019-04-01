Seçim Zonguldak Ereğli Seçim Sonuçları – Ereğli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ereğli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Halil Posbıyık
Halil Posbıyık
CHP
%52,5
37.126 oy
Erol Şahin
Erol Şahin
AK Parti
%37,4
26.446 oy
Diğer
%10
7.119 oy
Zonguldak - Ereğli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 271 / 272
  • %99,6
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52,5
  • %37,4
  • %3,1
  • %1,6
  • %0
  • %5,4
  • %52,5
  • %37,4
  • %3,1
  • %1,6
  • %0
  • %5,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
  • %44,2
  • %7,2
  • %0
  • %0
  • %5,1
  • %43,6
  • %44,2
  • %7,2
  • %0
  • %0
  • %5,1
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
Alaplı
yukleniyor
Çaycuma
yukleniyor
Devrek
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Gökçebey
yukleniyor
Kilimli
yukleniyor
Kozlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Posbıyık CHP
  • Erol Şahin AK Parti
  • Hüseyin Uysal BBP
  • Telat Şeker MHP
  • Ali Kaya İYİ Parti
  • Katılım oranı % 85,7
  • Toplam seçmen84.963
  • Kullanılan oy72.815
  • Geçerli oy70.691
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1479.148
  • 30 Mar 1470.943
  • 30 Mar 1468.271
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ereğli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 271 / 272
  • %99,6
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %54,1
  • %52,5
  • %1,6
  • %54,1
  • %52,5
  • %1,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %40,5
  • %37,4
  • %3,1
  • %40,5
  • %37,4
  • %3,1
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
Alaplı
yukleniyor
Çaycuma
yukleniyor
Devrek
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Gökçebey
yukleniyor
Kilimli
yukleniyor
Kozlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Posbıyık CHP
  • Erol Şahin AK Parti
  • Hüseyin Uysal BBP
  • Telat Şeker MHP
  • Ali Kaya İYİ Parti
  • Katılım oranı % 85,7
  • Toplam seçmen84.963
  • Kullanılan oy72.815
  • Geçerli oy70.691
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1479.148
  • 30 Mar 1470.943
  • 30 Mar 1468.271
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ereğli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ereğli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 271 / 272
  • %99,6
  • CHP
  • AK Parti
  • BBP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %52,5
    37.126 oy
  • %37,4
    26.446 oy
  • %4,5
    3.211 oy
  • %3,1
    2.200 oy
  • %1,6
    1.120 oy
  • %52,5
    37.126 oy
  • %37,4
    26.446 oy
  • %4,5
    3.211 oy
  • %3,1
    2.200 oy
  • %1,6
    1.120 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
    29.735 oy
  • %44,2
    30.159 oy
  • %0,7
    458 oy
  • %7,2
    4.897 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,6
    29.735 oy
  • %44,2
    30.159 oy
  • %0,7
    458 oy
  • %7,2
    4.897 oy
  • %0
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • HDP
  • VP
  • %0,4
    265 oy
  • %0,3
    233 oy
  • %0,1
    90 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    265 oy
  • %0,3
    233 oy
  • %0,1
    90 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    562 oy
  • %3,2
    2.163 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    562 oy
  • %3,2
    2.163 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    205 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    205 oy
  • %0

Zonguldak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Zonguldak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Zonguldak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 241 / 242
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • SP
  • %42,4
    25.047 oy
  • %39
    23.017 oy
  • %15
    8.862 oy
  • %1,4
    841 oy
  • %1,4
    800 oy
  • %42,4
    25.047 oy
  • %39
    23.017 oy
  • %15
    8.862 oy
  • %1,4
    841 oy
  • %1,4
    800 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    1.198 oy
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %0
  • %1,8
    1.198 oy
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • %0,5
    278 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,2
    89 oy
  • %0,1
    32 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    278 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,2
    89 oy
  • %0,1
    32 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %0
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    376 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    249 oy
  • %0
  • %0,6
    376 oy
  • %0
  • %0,4
    249 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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