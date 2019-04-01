Seçim Zonguldak Devrek Seçim Sonuçları – Devrek Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Devrek Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Çetin Bozkurt
CHP
%45
6.949 oy
Sezai Bükrü
Sezai Bükrü
AK Parti
%43,3
6.697 oy
Diğer
%12
1.811 oy
Zonguldak - Devrek İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 58 / 58
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %45
  • %43,3
  • %8,3
  • %1,2
  • %0
  • %2,2
  • %45
  • %43,3
  • %8,3
  • %1,2
  • %0
  • %2,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
  • %46,2
  • %4,5
  • %0
  • %0
  • %4,9
  • %44,3
  • %46,2
  • %4,5
  • %0
  • %0
  • %4,9
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
Alaplı
yukleniyor
Çaycuma
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Devrek
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Gökçebey
yukleniyor
Kilimli
yukleniyor
Kozlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Çetin Bozkurt CHP
  • Sezai Bükrü AK Parti
  • Ahmet Akdemir MHP
  • Mehmet Özmekik SP
  • Yaşar Ocakcı İYİ Parti
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen19.217
  • Kullanılan oy16.092
  • Geçerli oy15.457
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.799
  • 30 Mar 1415.210
  • 30 Mar 1414.538
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Devrek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 58 / 58
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,6
  • %43,3
  • %8,3
  • %51,6
  • %43,3
  • %8,3
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %46,2
  • %45
  • %1,2
  • %46,2
  • %45
  • %1,2
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
Alaplı
yukleniyor
Çaycuma
yukleniyor
Devrek
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Gökçebey
yukleniyor
Kilimli
yukleniyor
Kozlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Çetin Bozkurt CHP
  • Sezai Bükrü AK Parti
  • Ahmet Akdemir MHP
  • Mehmet Özmekik SP
  • Yaşar Ocakcı İYİ Parti
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen19.217
  • Kullanılan oy16.092
  • Geçerli oy15.457
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.799
  • 30 Mar 1415.210
  • 30 Mar 1414.538
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Devrek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Devrek Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 58 / 58
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %45
    6.949 oy
  • %43,3
    6.697 oy
  • %8,3
    1.280 oy
  • %1,9
    287 oy
  • %1,2
    187 oy
  • %45
    6.949 oy
  • %43,3
    6.697 oy
  • %8,3
    1.280 oy
  • %1,9
    287 oy
  • %1,2
    187 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
    6.445 oy
  • %46,2
    6.721 oy
  • %4,5
    656 oy
  • %3,7
    538 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,3
    6.445 oy
  • %46,2
    6.721 oy
  • %4,5
    656 oy
  • %3,7
    538 oy
  • %0
  • DSP
  • BBP
  • BTP
  • HDP
  • VP
  • %0,2
    26 oy
  • %0,2
    24 oy
  • %0
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    26 oy
  • %0,2
    24 oy
  • %0
    7 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    24 oy
  • %0,3
    46 oy
  • %0,2
    25 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    24 oy
  • %0,3
    46 oy
  • %0,2
    25 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    83 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    83 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Zonguldak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Zonguldak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Zonguldak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 241 / 242
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • SP
  • %42,4
    25.047 oy
  • %39
    23.017 oy
  • %15
    8.862 oy
  • %1,4
    841 oy
  • %1,4
    800 oy
  • %42,4
    25.047 oy
  • %39
    23.017 oy
  • %15
    8.862 oy
  • %1,4
    841 oy
  • %1,4
    800 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    1.198 oy
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %0
  • %1,8
    1.198 oy
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • %0,5
    278 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,2
    89 oy
  • %0,1
    32 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    278 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,2
    89 oy
  • %0,1
    32 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %0
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    376 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    249 oy
  • %0
  • %0,6
    376 oy
  • %0
  • %0,4
    249 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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