Seçim Zonguldak Kozlu Seçim Sonuçları – Kozlu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kozlu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ali Bektaş
Ali Bektaş
AK Parti
%41
9.117 oy
Hüdai Dökmeci
İYİ Parti
%31,3
6.972 oy
Diğer
%28
6.169 oy
Zonguldak - Kozlu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 91 / 91
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %41
  • %31,3
  • %19
  • %4,6
  • %0
  • %4,1
  • %41
  • %31,3
  • %19
  • %4,6
  • %0
  • %4,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,6
  • %0
  • %37,5
  • %12
  • %0
  • %4,9
  • %45,6
  • %0
  • %37,5
  • %12
  • %0
  • %4,9
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
Alaplı
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Çaycuma
yukleniyor
Devrek
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Ereğli
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Gökçebey
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Kilimli
yukleniyor
Kozlu
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Merkez
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Bektaş AK Parti
  • Hüdai Dökmeci İYİ Parti
  • Cengiz Bank CHP
  • Emine Ulupınar MHP
  • Samet Güngör SP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen28.270
  • Kullanılan oy23.070
  • Geçerli oy22.258
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1427.236
  • 30 Mar 1423.948
  • 30 Mar 1422.972
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kozlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 91 / 91
  • %100
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %50,4
  • %31,3
  • %19
  • %50,4
  • %31,3
  • %19
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %45,6
  • %41
  • %4,6
  • %45,6
  • %41
  • %4,6
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
Alaplı
yukleniyor
Çaycuma
yukleniyor
Devrek
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Gökçebey
yukleniyor
Kilimli
yukleniyor
Kozlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Bektaş AK Parti
  • Hüdai Dökmeci İYİ Parti
  • Cengiz Bank CHP
  • Emine Ulupınar MHP
  • Samet Güngör SP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen28.270
  • Kullanılan oy23.070
  • Geçerli oy22.258
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1427.236
  • 30 Mar 1423.948
  • 30 Mar 1422.972
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kozlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kozlu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 91 / 91
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • %41
    9.117 oy
  • %31,3
    6.972 oy
  • %19
    4.237 oy
  • %4,6
    1.028 oy
  • %2,2
    494 oy
  • %41
    9.117 oy
  • %31,3
    6.972 oy
  • %19
    4.237 oy
  • %4,6
    1.028 oy
  • %2,2
    494 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,6
    10.478 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,5
    8.616 oy
  • %12
    2.748 oy
  • %3,4
    780 oy
  • %45,6
    10.478 oy
  • %0
  • %37,5
    8.616 oy
  • %12
    2.748 oy
  • %3,4
    780 oy
  • BBP
  • DSP
  • BTP
  • Diğer
  • HDP
  • %1,4
    316 oy
  • %0,3
    72 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %0
    9 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    316 oy
  • %0,3
    72 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %0
    9 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    205 oy
  • %0,6
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    205 oy
  • %0,6
    145 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Zonguldak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Zonguldak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Zonguldak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 241 / 242
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • SP
  • %42,4
    25.047 oy
  • %39
    23.017 oy
  • %15
    8.862 oy
  • %1,4
    841 oy
  • %1,4
    800 oy
  • %42,4
    25.047 oy
  • %39
    23.017 oy
  • %15
    8.862 oy
  • %1,4
    841 oy
  • %1,4
    800 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    1.198 oy
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %0
  • %1,8
    1.198 oy
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • %0,5
    278 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,2
    89 oy
  • %0,1
    32 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    278 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,2
    89 oy
  • %0,1
    32 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %0
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    376 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    249 oy
  • %0
  • %0,6
    376 oy
  • %0
  • %0,4
    249 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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