31 Mart 2019 Alaplı Yerel Seçim Sonuçları
Nuri Tekin
CHP
%61,2
6.965 oy
Mehmet Celil Uzun
AK Parti
%35,3
4.022 oy
Diğer
%4
401 oy
Zonguldak - Alaplı İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 43 / 43
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Nuri Tekin CHP
- Mehmet Celil Uzun AK Parti
- Ali Demir MHP
- Erhan Uslu SP
- İrfan Türkyılmaz DSP
- Katılım oranı % 86,3
- Toplam seçmen13.611
- Kullanılan oy11.753
- Geçerli oy11.388
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1413.108
- 30 Mar 1411.557
- 30 Mar 1411.220
- Açılan sandık
- 43 / 43
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Nuri Tekin CHP
- Mehmet Celil Uzun AK Parti
- Ali Demir MHP
- Erhan Uslu SP
- İrfan Türkyılmaz DSP
- Katılım oranı % 86,3
- Toplam seçmen13.611
- Kullanılan oy11.753
- Geçerli oy11.388
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1413.108
- 30 Mar 1411.557
- 30 Mar 1411.220
Alaplı Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 43 / 43
- %100
Zonguldak İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Zonguldak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Alaplı Nuri Tekin % 100 % 35,3 % 2,5 % 61,2 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Alaplı Nuri Tekin % 100 % 35,32 % 2,53 % 61,16 % 0 % 0 % 0,53 SP
- Alaplı (30 Mar 14) % 45,61 % 3,64 % 47,47 % 0 % 0 % 2,3 SP
- Çaycuma Bülent Kantarcı % 100 % 38,1 % 1 % 57,4 % 1,5 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çaycuma Bülent Kantarcı % 100 % 38,12 % 1,05 % 57,36 % 1,48 % 0 % 1,1 SP
- Çaycuma (30 Mar 14) % 46,93 % 3,13 % 47,1 % 0 % 0 % 2,08 SP
- Devrek Çetin Bozkurt % 100 % 43,3 % 8,3 % 45 % 1,2 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Devrek Çetin Bozkurt % 100 % 43,33 % 8,28 % 44,96 % 1,21 % 0 % 1,86 SP
- Devrek (30 Mar 14) % 46,23 % 4,51 % 44,33 % 0 % 0 % 3,7 SP
- Ereğli Halil Posbıyık % 99,6 % 37,4 % 3,1 % 52,5 % 1,6 % 0 % 4,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ereğli Halil Posbıyık % 99,6 % 37,41 % 3,11 % 52,52 % 1,58 % 0 % 4,54 BBP
- Ereğli (30 Mar 14) % 44,18 % 7,17 % 43,55 % 0 % 0 % 3,17 DSP
- Gökçebey Vedat Öztürk % 100 % 31,4 % 2,5 % 30 % 35,5 % 0 % 0,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gökçebey Vedat Öztürk % 100 % 31,43 % 2,46 % 30,04 % 35,49 % 0 % 0,24 DSP
- Gökçebey (30 Mar 14) % 46,34 % 17,41 % 30,26 % 0 % 0 % 4,07 SP
- Kilimli Kamil Altun % 100 % 40,7 % 3,1 % 29 % 24,5 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kilimli Kamil Altun % 100 % 40,71 % 3,12 % 28,99 % 24,54 % 0 % 1,44 SP
- Kilimli (30 Mar 14) % 41,53 % 6,48 % 48 % 0 % 0 % 3,52 SP
- Kozlu Ali Bektaş % 100 % 41 % 4,6 % 19 % 31,3 % 0 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kozlu Ali Bektaş % 100 % 40,96 % 4,62 % 19,04 % 31,32 % 0 % 2,22 SP
- Kozlu (30 Mar 14) % 45,61 % 11,96 % 37,51 % 0 % 0 % 3,4 SP
- Merkez Ömer Selim Alan % 99,6 % 42,4 % 15 % 39 % 0 % 0 % 1,4 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Ömer Selim Alan % 99,6 % 42,4 % 15 % 38,97 % 0 % 0 % 1,42 Diğer
- Merkez (30 Mar 14) % 38,59 % 17,7 % 39,86 % 0 % 0 % 1,83 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Zonguldak Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 241 / 242
- %99,6
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