Seçim Zonguldak Alaplı Seçim Sonuçları – Alaplı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Alaplı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Nuri Tekin
Nuri Tekin
CHP
%61,2
6.965 oy
Mehmet Celil Uzun
Mehmet Celil Uzun
AK Parti
%35,3
4.022 oy
Diğer
%4
401 oy
Zonguldak - Alaplı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 43 / 43
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %61,2
  • %35,3
  • %2,5
  • %0
  • %0
  • %1
  • %61,2
  • %35,3
  • %2,5
  • %0
  • %0
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,5
  • %45,6
  • %3,6
  • %0
  • %0
  • %3,3
  • %47,5
  • %45,6
  • %3,6
  • %0
  • %0
  • %3,3
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
Alaplı
yukleniyor
Çaycuma
yukleniyor
Devrek
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Ereğli
yukleniyor
Gökçebey
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Kilimli
yukleniyor
Kozlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nuri Tekin CHP
  • Mehmet Celil Uzun AK Parti
  • Ali Demir MHP
  • Erhan Uslu SP
  • İrfan Türkyılmaz DSP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen13.611
  • Kullanılan oy11.753
  • Geçerli oy11.388
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.108
  • 30 Mar 1411.557
  • 30 Mar 1411.220
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Alaplı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 43 / 43
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %61,2
  • %61,2
  • %0
  • %61,2
  • %61,2
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %37,8
  • %35,3
  • %2,5
  • %37,8
  • %35,3
  • %2,5
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
Alaplı
yukleniyor
Çaycuma
yukleniyor
Devrek
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Gökçebey
yukleniyor
Kilimli
yukleniyor
Kozlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nuri Tekin CHP
  • Mehmet Celil Uzun AK Parti
  • Ali Demir MHP
  • Erhan Uslu SP
  • İrfan Türkyılmaz DSP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen13.611
  • Kullanılan oy11.753
  • Geçerli oy11.388
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.108
  • 30 Mar 1411.557
  • 30 Mar 1411.220
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Alaplı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Alaplı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 43 / 43
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • DSP
  • %61,2
    6.965 oy
  • %35,3
    4.022 oy
  • %2,5
    288 oy
  • %0,5
    60 oy
  • %0,4
    43 oy
  • %61,2
    6.965 oy
  • %35,3
    4.022 oy
  • %2,5
    288 oy
  • %0,5
    60 oy
  • %0,4
    43 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,5
    5.326 oy
  • %45,6
    5.117 oy
  • %3,6
    408 oy
  • %2,3
    258 oy
  • %0,2
    26 oy
  • %47,5
    5.326 oy
  • %45,6
    5.117 oy
  • %3,6
    408 oy
  • %2,3
    258 oy
  • %0,2
    26 oy
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0,1
    10 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    11 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    74 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    74 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Zonguldak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Zonguldak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Zonguldak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 241 / 242
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • SP
  • %42,4
    25.047 oy
  • %39
    23.017 oy
  • %15
    8.862 oy
  • %1,4
    841 oy
  • %1,4
    800 oy
  • %42,4
    25.047 oy
  • %39
    23.017 oy
  • %15
    8.862 oy
  • %1,4
    841 oy
  • %1,4
    800 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    1.198 oy
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %0
  • %1,8
    1.198 oy
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • %0,5
    278 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,2
    89 oy
  • %0,1
    32 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    278 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,2
    89 oy
  • %0,1
    32 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %0
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    376 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    249 oy
  • %0
  • %0,6
    376 oy
  • %0
  • %0,4
    249 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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