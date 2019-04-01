Seçim Zonguldak Gökçebey Seçim Sonuçları – Gökçebey Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gökçebey Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Vedat Öztürk
İYİ Parti
%35,5
1.792 oy
Mustafa Çetinoğlu
Mustafa Çetinoğlu
AK Parti
%31,4
1.587 oy
Diğer
%34
1.671 oy
Zonguldak - Gökçebey İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 21 / 21
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %35,5
  • %31,4
  • %30
  • %2,5
  • %0
  • %0,6
  • %35,5
  • %31,4
  • %30
  • %2,5
  • %0
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %46,3
  • %30,3
  • %17,4
  • %0
  • %6
  • %0
  • %46,3
  • %30,3
  • %17,4
  • %0
  • %6
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
Alaplı
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Çaycuma
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Devrek
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Ereğli
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Gökçebey
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Kilimli
yukleniyor
Kozlu
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Merkez
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vedat Öztürk İYİ Parti
  • Mustafa Çetinoğlu AK Parti
  • Cem Oktay CHP
  • Adem Ayvacık MHP
  • Didem Günaydın DSP
  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen6.177
  • Kullanılan oy5.325
  • Geçerli oy5.050
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.451
  • 30 Mar 144.924
  • 30 Mar 144.670
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gökçebey Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 21 / 21
  • %100
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %65,5
  • %35,5
  • %30
  • %65,5
  • %35,5
  • %30
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %33,9
  • %31,4
  • %2,5
  • %33,9
  • %31,4
  • %2,5
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
Alaplı
yukleniyor
Çaycuma
yukleniyor
Devrek
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Gökçebey
yukleniyor
Kilimli
yukleniyor
Kozlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vedat Öztürk İYİ Parti
  • Mustafa Çetinoğlu AK Parti
  • Cem Oktay CHP
  • Adem Ayvacık MHP
  • Didem Günaydın DSP
  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen6.177
  • Kullanılan oy5.325
  • Geçerli oy5.050
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.451
  • 30 Mar 144.924
  • 30 Mar 144.670
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gökçebey Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gökçebey Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 21 / 21
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • DSP
  • %35,5
    1.792 oy
  • %31,4
    1.587 oy
  • %30
    1.517 oy
  • %2,5
    124 oy
  • %0,2
    12 oy
  • %35,5
    1.792 oy
  • %31,4
    1.587 oy
  • %30
    1.517 oy
  • %2,5
    124 oy
  • %0,2
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %46,3
    2.164 oy
  • %30,3
    1.413 oy
  • %17,4
    813 oy
  • %0,3
    15 oy
  • %0
  • %46,3
    2.164 oy
  • %30,3
    1.413 oy
  • %17,4
    813 oy
  • %0,3
    15 oy
  • BTP
  • SP
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0,2
    10 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    10 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    11 oy
  • %4,1
    190 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    11 oy
  • %4,1
    190 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    64 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %1,4
    64 oy
  • %0

Zonguldak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Zonguldak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Zonguldak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 241 / 242
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • SP
  • %42,4
    25.047 oy
  • %39
    23.017 oy
  • %15
    8.862 oy
  • %1,4
    841 oy
  • %1,4
    800 oy
  • %42,4
    25.047 oy
  • %39
    23.017 oy
  • %15
    8.862 oy
  • %1,4
    841 oy
  • %1,4
    800 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    1.198 oy
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %0
  • %1,8
    1.198 oy
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • %0,5
    278 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,2
    89 oy
  • %0,1
    32 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    278 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,2
    89 oy
  • %0,1
    32 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %0
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    376 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    249 oy
  • %0
  • %0,6
    376 oy
  • %0
  • %0,4
    249 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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