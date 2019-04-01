Seçim Zonguldak Çaycuma Seçim Sonuçları – Çaycuma Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çaycuma Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Bülent Kantarcı
Bülent Kantarcı
CHP
%57,4
9.652 oy
Ahmet Güral Karayılmaz
Ahmet Güral Karayılmaz
AK Parti
%38,1
6.414 oy
Diğer
%5
761 oy
Zonguldak - Çaycuma İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 66 / 66
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %57,4
  • %38,1
  • %1,5
  • %1
  • %0
  • %2
  • %57,4
  • %38,1
  • %1,5
  • %1
  • %0
  • %2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,1
  • %46,9
  • %0
  • %3,1
  • %0
  • %2,8
  • %47,1
  • %46,9
  • %0
  • %3,1
  • %0
  • %2,8
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
Alaplı
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Çaycuma
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Devrek
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Ereğli
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Gökçebey
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Kilimli
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Kozlu
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Merkez
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bülent Kantarcı CHP
  • Ahmet Güral Karayılmaz AK Parti
  • Nusret Yakıcı İYİ Parti
  • Sedat Başoğlu SP
  • Haydar Oruç MHP
  • Katılım oranı % 86,9
  • Toplam seçmen20.126
  • Kullanılan oy17.492
  • Geçerli oy16.827
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.004
  • 30 Mar 1416.991
  • 30 Mar 1416.338
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çaycuma Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 66 / 66
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %58,8
  • %57,4
  • %1,5
  • %58,8
  • %57,4
  • %1,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %39,2
  • %38,1
  • %1
  • %39,2
  • %38,1
  • %1
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
KZL KLM ÇAY DVR ERĞ MER ALP GKÇ
Alaplı
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Çaycuma
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Devrek
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Gökçebey
yukleniyor
Kilimli
yukleniyor
Kozlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bülent Kantarcı CHP
  • Ahmet Güral Karayılmaz AK Parti
  • Nusret Yakıcı İYİ Parti
  • Sedat Başoğlu SP
  • Haydar Oruç MHP
  • Katılım oranı % 86,9
  • Toplam seçmen20.126
  • Kullanılan oy17.492
  • Geçerli oy16.827
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.004
  • 30 Mar 1416.991
  • 30 Mar 1416.338
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çaycuma Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çaycuma Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 66 / 66
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • MHP
  • %57,4
    9.652 oy
  • %38,1
    6.414 oy
  • %1,5
    249 oy
  • %1,1
    185 oy
  • %1
    176 oy
  • %57,4
    9.652 oy
  • %38,1
    6.414 oy
  • %1,5
    249 oy
  • %1,1
    185 oy
  • %1
    176 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,1
    7.695 oy
  • %46,9
    7.667 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,1
    340 oy
  • %3,1
    512 oy
  • %47,1
    7.695 oy
  • %46,9
    7.667 oy
  • %0
  • %2,1
    340 oy
  • %3,1
    512 oy
  • BBP
  • DP
  • DSP
  • BTP
  • HDP
  • %0,5
    77 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    28 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    77 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    28 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    54 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    53 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    54 oy
  • %0
  • %0,3
    53 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Zonguldak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Zonguldak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Zonguldak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 241 / 242
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • SP
  • %42,4
    25.047 oy
  • %39
    23.017 oy
  • %15
    8.862 oy
  • %1,4
    841 oy
  • %1,4
    800 oy
  • %42,4
    25.047 oy
  • %39
    23.017 oy
  • %15
    8.862 oy
  • %1,4
    841 oy
  • %1,4
    800 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    1.198 oy
  • %38,6
    25.249 oy
  • %39,9
    26.079 oy
  • %17,7
    11.581 oy
  • %0
  • %1,8
    1.198 oy
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • %0,5
    278 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,2
    89 oy
  • %0,1
    32 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    278 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,2
    89 oy
  • %0,1
    32 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %0
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    376 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    249 oy
  • %0
  • %0,6
    376 oy
  • %0
  • %0,4
    249 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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