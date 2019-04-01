Seçim Denizli Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Denizli Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Denizli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Osman Zolan
Osman Zolan
AK Parti
%50,6
321.514 oy
Ümit Bahtiyar
Ümit Bahtiyar
İYİ Parti
%43,9
278.738 oy
Diğer
%5
35.272 oy
Denizli İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.510 / 2.514
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • %50,6
  • %43,9
  • %1,4
  • %0
  • %0
  • %4,2
  • %50,6
  • %43,9
  • %1,4
  • %0
  • %0
  • %4,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
  • %0
  • %0
  • %38,6
  • %11,9
  • %4,3
  • %45,2
  • %0
  • %0
  • %38,6
  • %11,9
  • %4,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
12
5
2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
Acıpayam
yukleniyor
Babadağ
yukleniyor
Baklan
yukleniyor
Bekilli
yukleniyor
Beyağaç
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Buldan
yukleniyor
Çal
yukleniyor
Çameli
yukleniyor
Çardak
yukleniyor
Çivril
yukleniyor
Güney
yukleniyor
Honaz
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Merkezefendi
yukleniyor
Pamukkale
yukleniyor
Sarayköy
yukleniyor
Serinhisar
yukleniyor
Tavas
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Zolan AK Parti
  • Ümit Bahtiyar İYİ Parti
  • Şerife Yıldırım HDP
  • Aykut Yıldırım DP
  • Süleyman Demirel SP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen755.160
  • Kullanılan oy665.144
  • Geçerli oy635.524
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14698.605
  • 30 Mar 14647.032
  • 30 Mar 14612.850
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.510 / 2.514
  • %99,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,6
  • %50,6
  • %0
  • %50,6
  • %50,6
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %43,9
  • %43,9
  • %0
  • %43,9
  • %43,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %1,4
  • %0
  • %1,4
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
14
5
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
Acıpayam
yukleniyor
Babadağ
yukleniyor
Baklan
yukleniyor
Bekilli
yukleniyor
Beyağaç
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Buldan
yukleniyor
Çal
yukleniyor
Çameli
yukleniyor
Çardak
yukleniyor
Çivril
yukleniyor
Güney
yukleniyor
Honaz
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Merkezefendi
yukleniyor
Pamukkale
yukleniyor
Sarayköy
yukleniyor
Serinhisar
yukleniyor
Tavas
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Zolan AK Parti
  • Ümit Bahtiyar İYİ Parti
  • Şerife Yıldırım HDP
  • Aykut Yıldırım DP
  • Süleyman Demirel SP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen755.160
  • Kullanılan oy665.144
  • Geçerli oy635.524
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14698.605
  • 30 Mar 14647.032
  • 30 Mar 14612.850
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 12 15 -3
  • MHP 2 1 +1
  • CHP 5 3 +2
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Denizli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Denizli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Denizli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.510 / 2.514
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %50,6
    321.514 oy
  • %43,9
    278.738 oy
  • %1,4
    8.823 oy
  • %1,2
    7.374 oy
  • %0,8
    4.952 oy
  • %50,6
    321.514 oy
  • %43,9
    278.738 oy
  • %1,4
    8.823 oy
  • %1,2
    7.374 oy
  • %0,8
    4.952 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.998 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.998 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,7
    4.363 oy
  • %0,7
    4.342 oy
  • %0,4
    2.635 oy
  • %0,3
    1.768 oy
  • %0,2
    1.015 oy
  • %0,7
    4.363 oy
  • %0,7
    4.342 oy
  • %0,4
    2.635 oy
  • %0,3
    1.768 oy
  • %0,2
    1.015 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    632 oy
  • %0
    257 oy
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
  • %0,1
    632 oy
  • %0
    257 oy
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,9
    5.456 oy
  • %0
    0 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,9
    5.456 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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