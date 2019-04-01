Seçim Denizli Baklan Seçim Sonuçları – Baklan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Baklan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Yusuf Gülsever
Yusuf Gülsever
AK Parti
%49,3
1.990 oy
Hakan Orhan
Hakan Orhan
İYİ Parti
%49,1
1.983 oy
Diğer
%2
63 oy
Denizli - Baklan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %49,3
  • %49,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • %49,3
  • %49,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,8
  • %0
  • %33,8
  • %21,7
  • %0
  • %5,7
  • %38,8
  • %0
  • %33,8
  • %21,7
  • %0
  • %5,7
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
Acıpayam
yukleniyor
Babadağ
yukleniyor
Baklan
yukleniyor
Bekilli
yukleniyor
Beyağaç
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Buldan
yukleniyor
Çal
yukleniyor
Çameli
yukleniyor
Çardak
yukleniyor
Çivril
yukleniyor
Güney
yukleniyor
Honaz
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Merkezefendi
yukleniyor
Pamukkale
yukleniyor
Sarayköy
yukleniyor
Serinhisar
yukleniyor
Tavas
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yusuf Gülsever AK Parti
  • Hakan Orhan İYİ Parti
  • Nail Aycan DP
  • Muhammet Kalkan BBP
  • Fatih Candan SP
  • Katılım oranı % 93,7
  • Toplam seçmen4.535
  • Kullanılan oy4.250
  • Geçerli oy4.036
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.608
  • 30 Mar 144.358
  • 30 Mar 144.133
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Baklan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,3
  • %49,3
  • %0
  • %49,3
  • %49,3
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %49,1
  • %49,1
  • %0
  • %49,1
  • %49,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
Acıpayam
yukleniyor
Babadağ
yukleniyor
Baklan
yukleniyor
Bekilli
yukleniyor
Beyağaç
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Buldan
yukleniyor
Çal
yukleniyor
Çameli
yukleniyor
Çardak
yukleniyor
Çivril
yukleniyor
Güney
yukleniyor
Honaz
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Merkezefendi
yukleniyor
Pamukkale
yukleniyor
Sarayköy
yukleniyor
Serinhisar
yukleniyor
Tavas
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yusuf Gülsever AK Parti
  • Hakan Orhan İYİ Parti
  • Nail Aycan DP
  • Muhammet Kalkan BBP
  • Fatih Candan SP
  • Katılım oranı % 93,7
  • Toplam seçmen4.535
  • Kullanılan oy4.250
  • Geçerli oy4.036
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.608
  • 30 Mar 144.358
  • 30 Mar 144.133
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Baklan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Baklan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • BBP
  • SP
  • %49,3
    1.990 oy
  • %49,1
    1.983 oy
  • %0,5
    22 oy
  • %0,3
    14 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %49,3
    1.990 oy
  • %49,1
    1.983 oy
  • %0,5
    22 oy
  • %0,3
    14 oy
  • %0,2
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,8
    1.603 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    105 oy
  • %2,3
    96 oy
  • %0,4
    17 oy
  • %38,8
    1.603 oy
  • %0
  • %2,5
    105 oy
  • %2,3
    96 oy
  • %0,4
    17 oy
  • VP
  • BTP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • %0,2
    9 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    16 oy
  • %33,8
    1.398 oy
  • %21,7
    898 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    16 oy
  • %33,8
    1.398 oy
  • %21,7
    898 oy
  • %0
  • DSP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Denizli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Denizli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Denizli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.510 / 2.514
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %50,6
    321.514 oy
  • %43,9
    278.738 oy
  • %1,4
    8.823 oy
  • %1,2
    7.374 oy
  • %0,8
    4.952 oy
  • %50,6
    321.514 oy
  • %43,9
    278.738 oy
  • %1,4
    8.823 oy
  • %1,2
    7.374 oy
  • %0,8
    4.952 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.998 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.998 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,7
    4.363 oy
  • %0,7
    4.342 oy
  • %0,4
    2.635 oy
  • %0,3
    1.768 oy
  • %0,2
    1.015 oy
  • %0,7
    4.363 oy
  • %0,7
    4.342 oy
  • %0,4
    2.635 oy
  • %0,3
    1.768 oy
  • %0,2
    1.015 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    632 oy
  • %0
    257 oy
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
  • %0,1
    632 oy
  • %0
    257 oy
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,9
    5.456 oy
  • %0
    0 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,9
    5.456 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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