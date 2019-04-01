Seçim Denizli Bozkurt Seçim Sonuçları – Bozkurt Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bozkurt Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Birsen Çelik
Birsen Çelik
CHP
%51,3
3.750 oy
Hamdi Cin
Hamdi Cin
AK Parti
%47,3
3.456 oy
Diğer
%2
105 oy
Denizli - Bozkurt İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 34 / 35
  • %97,1
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %51,3
  • %47,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • %51,3
  • %47,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,2
  • %30,3
  • %32
  • %0
  • %0
  • %1,5
  • %36,2
  • %30,3
  • %32
  • %0
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
Acıpayam
yukleniyor
Babadağ
yukleniyor
Baklan
yukleniyor
Bekilli
yukleniyor
Beyağaç
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Buldan
yukleniyor
Çal
yukleniyor
Çameli
yukleniyor
Çardak
yukleniyor
Çivril
yukleniyor
Güney
yukleniyor
Honaz
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Merkezefendi
yukleniyor
Pamukkale
yukleniyor
Sarayköy
yukleniyor
Serinhisar
yukleniyor
Tavas
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Birsen Çelik CHP
  • Hamdi Cin AK Parti
  • Davut Şengün DP
  • Musa Gürsoy DSP
  • İlhan Kabak SP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen8.775
  • Kullanılan oy7.715
  • Geçerli oy7.311
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.744
  • 30 Mar 148.176
  • 30 Mar 147.674
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bozkurt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 34 / 35
  • %97,1
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %51,3
  • %51,3
  • %0
  • %51,3
  • %51,3
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %47,3
  • %47,3
  • %0
  • %47,3
  • %47,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
Acıpayam
yukleniyor
Babadağ
yukleniyor
Baklan
yukleniyor
Bekilli
yukleniyor
Beyağaç
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Buldan
yukleniyor
Çal
yukleniyor
Çameli
yukleniyor
Çardak
yukleniyor
Çivril
yukleniyor
Güney
yukleniyor
Honaz
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Merkezefendi
yukleniyor
Pamukkale
yukleniyor
Sarayköy
yukleniyor
Serinhisar
yukleniyor
Tavas
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Birsen Çelik CHP
  • Hamdi Cin AK Parti
  • Davut Şengün DP
  • Musa Gürsoy DSP
  • İlhan Kabak SP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen8.775
  • Kullanılan oy7.715
  • Geçerli oy7.311
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.744
  • 30 Mar 148.176
  • 30 Mar 147.674
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bozkurt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bozkurt Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 34 / 35
  • %97,1
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • DSP
  • SP
  • %51,3
    3.750 oy
  • %47,3
    3.456 oy
  • %0,5
    34 oy
  • %0,3
    25 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %51,3
    3.750 oy
  • %47,3
    3.456 oy
  • %0,5
    34 oy
  • %0,3
    25 oy
  • %0,2
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,2
    2.781 oy
  • %30,3
    2.327 oy
  • %0,3
    26 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    30 oy
  • %36,2
    2.781 oy
  • %30,3
    2.327 oy
  • %0,3
    26 oy
  • %0
  • %0,4
    30 oy
  • BBP
  • VP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    12 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %0,1
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    12 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %0,1
    7 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    14 oy
  • %32
    2.454 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    42 oy
  • %0
  • %0,2
    14 oy
  • %32
    2.454 oy
  • %0
  • HDP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Denizli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Denizli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Denizli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.487 / 2.514
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %50,4
    317.721 oy
  • %43,9
    276.376 oy
  • %1,4
    8.677 oy
  • %1,2
    7.408 oy
  • %0,8
    4.761 oy
  • %50,4
    317.721 oy
  • %43,9
    276.376 oy
  • %1,4
    8.677 oy
  • %1,2
    7.408 oy
  • %0,8
    4.761 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.998 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.998 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,7
    4.185 oy
  • %0,7
    4.170 oy
  • %0,4
    2.827 oy
  • %0,3
    1.662 oy
  • %0,2
    1.209 oy
  • %0,7
    4.185 oy
  • %0,7
    4.170 oy
  • %0,4
    2.827 oy
  • %0,3
    1.662 oy
  • %0,2
    1.209 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    632 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
  • %0,1
    632 oy
  • %0
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,2
    969 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    969 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,9
    5.456 oy
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,9
    5.456 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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