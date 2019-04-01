Seçim Denizli Bekilli Seçim Sonuçları – Bekilli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bekilli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Çoban
Mustafa Çoban
AK Parti
%50,1
2.490 oy
Türkan Keyik
Türkan Keyik
CHP
%48,8
2.424 oy
Diğer
%1
54 oy
Denizli - Bekilli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50,1
  • %48,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %50,1
  • %48,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,4
  • %51,6
  • %5,2
  • %0
  • %0
  • %3,8
  • %39,4
  • %51,6
  • %5,2
  • %0
  • %0
  • %3,8
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
Acıpayam
yukleniyor
Babadağ
yukleniyor
Baklan
yukleniyor
Bekilli
yukleniyor
Beyağaç
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Buldan
yukleniyor
Çal
yukleniyor
Çameli
yukleniyor
Çardak
yukleniyor
Çivril
yukleniyor
Güney
yukleniyor
Honaz
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Merkezefendi
yukleniyor
Pamukkale
yukleniyor
Sarayköy
yukleniyor
Serinhisar
yukleniyor
Tavas
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Çoban AK Parti
  • Türkan Keyik CHP
  • Osman Kaçar DP
  • Tuncay Urgan BTP
  • Hasan Hüseyin Dede DSP
  • Katılım oranı % 91,6
  • Toplam seçmen5.741
  • Kullanılan oy5.256
  • Geçerli oy4.968
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.188
  • 30 Mar 145.806
  • 30 Mar 145.395
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bekilli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,1
  • %50,1
  • %0
  • %50,1
  • %50,1
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %48,8
  • %48,8
  • %0
  • %48,8
  • %48,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
Acıpayam
yukleniyor
Babadağ
yukleniyor
Baklan
yukleniyor
Bekilli
yukleniyor
Beyağaç
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Buldan
yukleniyor
Çal
yukleniyor
Çameli
yukleniyor
Çardak
yukleniyor
Çivril
yukleniyor
Güney
yukleniyor
Honaz
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Merkezefendi
yukleniyor
Pamukkale
yukleniyor
Sarayköy
yukleniyor
Serinhisar
yukleniyor
Tavas
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Çoban AK Parti
  • Türkan Keyik CHP
  • Osman Kaçar DP
  • Tuncay Urgan BTP
  • Hasan Hüseyin Dede DSP
  • Katılım oranı % 91,6
  • Toplam seçmen5.741
  • Kullanılan oy5.256
  • Geçerli oy4.968
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.188
  • 30 Mar 145.806
  • 30 Mar 145.395
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bekilli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bekilli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • DP
  • BTP
  • DSP
  • %50,1
    2.490 oy
  • %48,8
    2.424 oy
  • %0,3
    17 oy
  • %0,3
    15 oy
  • %0,2
    12 oy
  • %50,1
    2.490 oy
  • %48,8
    2.424 oy
  • %0,3
    17 oy
  • %0,3
    15 oy
  • %0,2
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,4
    2.128 oy
  • %51,6
    2.783 oy
  • %0,6
    31 oy
  • %0,2
    10 oy
  • %0
    0 oy
  • %39,4
    2.128 oy
  • %51,6
    2.783 oy
  • %0,6
    31 oy
  • %0,2
    10 oy
  • %0
  • SP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0,2
    10 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    10 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    19 oy
  • %5,2
    280 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    144 oy
  • %0,4
    19 oy
  • %5,2
    280 oy
  • %0
  • %0
  • %2,7
    144 oy
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Denizli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Denizli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Denizli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.487 / 2.514
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %50,4
    317.721 oy
  • %43,9
    276.376 oy
  • %1,4
    8.677 oy
  • %1,2
    7.408 oy
  • %0,8
    4.761 oy
  • %50,4
    317.721 oy
  • %43,9
    276.376 oy
  • %1,4
    8.677 oy
  • %1,2
    7.408 oy
  • %0,8
    4.761 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.998 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.998 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,7
    4.185 oy
  • %0,7
    4.170 oy
  • %0,4
    2.827 oy
  • %0,3
    1.662 oy
  • %0,2
    1.209 oy
  • %0,7
    4.185 oy
  • %0,7
    4.170 oy
  • %0,4
    2.827 oy
  • %0,3
    1.662 oy
  • %0,2
    1.209 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    632 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
  • %0,1
    632 oy
  • %0
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,2
    969 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    969 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,9
    5.456 oy
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,9
    5.456 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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