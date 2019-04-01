Seçim Denizli Sarayköy Seçim Sonuçları – Sarayköy Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Sarayköy Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Necati Özbaş
Ahmet Necati Özbaş
AK Parti
%52
10.165 oy
Cengiz Demirci
Cengiz Demirci
CHP
%46,2
9.031 oy
Diğer
%2
346 oy
Denizli - Sarayköy İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 81 / 84
  • %96,4
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52
  • %46,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • %52
  • %46,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
  • %38,1
  • %17,8
  • %0
  • %0
  • %4
  • %40,1
  • %38,1
  • %17,8
  • %0
  • %0
  • %4
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
Acıpayam
yukleniyor
Babadağ
yukleniyor
Baklan
yukleniyor
Bekilli
yukleniyor
Beyağaç
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Buldan
yukleniyor
Çal
yukleniyor
Çameli
yukleniyor
Çardak
yukleniyor
Çivril
yukleniyor
Güney
yukleniyor
Honaz
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Merkezefendi
yukleniyor
Pamukkale
yukleniyor
Sarayköy
yukleniyor
Serinhisar
yukleniyor
Tavas
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Necati Özbaş AK Parti
  • Cengiz Demirci CHP
  • İbrahim Sun DP
  • Hüseyin Kara VP
  • Ramazan Öztürk SP
  • Katılım oranı % 91,8
  • Toplam seçmen23.104
  • Kullanılan oy20.345
  • Geçerli oy19.542
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.119
  • 30 Mar 1420.933
  • 30 Mar 1419.820
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarayköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 81 / 84
  • %96,4
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %52
  • %52
  • %0
  • %52
  • %52
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %46,2
  • %46,2
  • %0
  • %46,2
  • %46,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
Acıpayam
yukleniyor
Babadağ
yukleniyor
Baklan
yukleniyor
Bekilli
yukleniyor
Beyağaç
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Buldan
yukleniyor
Çal
yukleniyor
Çameli
yukleniyor
Çardak
yukleniyor
Çivril
yukleniyor
Güney
yukleniyor
Honaz
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Merkezefendi
yukleniyor
Pamukkale
yukleniyor
Sarayköy
yukleniyor
Serinhisar
yukleniyor
Tavas
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Necati Özbaş AK Parti
  • Cengiz Demirci CHP
  • İbrahim Sun DP
  • Hüseyin Kara VP
  • Ramazan Öztürk SP
  • Katılım oranı % 91,8
  • Toplam seçmen23.104
  • Kullanılan oy20.345
  • Geçerli oy19.542
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.119
  • 30 Mar 1420.933
  • 30 Mar 1419.820
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarayköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Sarayköy Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 81 / 84
  • %96,4
  • AK Parti
  • CHP
  • DP
  • VP
  • SP
  • %52
    10.165 oy
  • %46,2
    9.031 oy
  • %0,6
    116 oy
  • %0,4
    80 oy
  • %0,4
    77 oy
  • %52
    10.165 oy
  • %46,2
    9.031 oy
  • %0,6
    116 oy
  • %0,4
    80 oy
  • %0,4
    77 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    7.947 oy
  • %38,1
    7.548 oy
  • %0,5
    100 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    43 oy
  • %40,1
    7.947 oy
  • %38,1
    7.548 oy
  • %0,5
    100 oy
  • %0
  • %0,2
    43 oy
  • DSP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,2
    42 oy
  • %0,2
    31 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0,2
    31 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    31 oy
  • %17,8
    3.532 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    31 oy
  • %17,8
    3.532 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    53 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    470 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    53 oy
  • %0
  • %2,4
    470 oy
  • %0

Denizli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Denizli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Denizli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.487 / 2.514
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %50,4
    317.721 oy
  • %43,9
    276.376 oy
  • %1,4
    8.677 oy
  • %1,2
    7.408 oy
  • %0,8
    4.761 oy
  • %50,4
    317.721 oy
  • %43,9
    276.376 oy
  • %1,4
    8.677 oy
  • %1,2
    7.408 oy
  • %0,8
    4.761 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.998 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.998 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,7
    4.185 oy
  • %0,7
    4.170 oy
  • %0,4
    2.827 oy
  • %0,3
    1.662 oy
  • %0,2
    1.209 oy
  • %0,7
    4.185 oy
  • %0,7
    4.170 oy
  • %0,4
    2.827 oy
  • %0,3
    1.662 oy
  • %0,2
    1.209 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    632 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
  • %0,1
    632 oy
  • %0
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,2
    969 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    969 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,9
    5.456 oy
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,9
    5.456 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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