Seçim Denizli Pamukkale Seçim Sonuçları – Pamukkale Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Pamukkale Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Avni Örki
Avni Örki
AK Parti
%48,9
99.133 oy
Ahmet Divarcı
Ahmet Divarcı
CHP
%44,5
90.187 oy
Diğer
%6
13.238 oy
Denizli - Pamukkale İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 721 / 728
  • %99
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %48,9
  • %44,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,5
  • %48,9
  • %44,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,5
  • %26,4
  • %31
  • %0
  • %0
  • %3,1
  • %39,5
  • %26,4
  • %31
  • %0
  • %0
  • %3,1
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
Acıpayam
yukleniyor
Babadağ
yukleniyor
Baklan
yukleniyor
Bekilli
yukleniyor
Beyağaç
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Buldan
yukleniyor
Çal
yukleniyor
Çameli
yukleniyor
Çardak
yukleniyor
Çivril
yukleniyor
Güney
yukleniyor
Honaz
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Merkezefendi
yukleniyor
Pamukkale
yukleniyor
Sarayköy
yukleniyor
Serinhisar
yukleniyor
Tavas
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Avni Örki AK Parti
  • Ahmet Divarcı CHP
  • Sevil Aktaş SP
  • Azam Keçeli DP
  • Yusuf Urem DSP
  • Katılım oranı % 87,1
  • Toplam seçmen241.352
  • Kullanılan oy208.360
  • Geçerli oy202.558
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14218.350
  • 30 Mar 14200.607
  • 30 Mar 14191.978
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pamukkale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 721 / 728
  • %99
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,9
  • %48,9
  • %0
  • %48,9
  • %48,9
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %44,5
  • %44,5
  • %0
  • %44,5
  • %44,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
Acıpayam
yukleniyor
Babadağ
yukleniyor
Baklan
yukleniyor
Bekilli
yukleniyor
Beyağaç
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Buldan
yukleniyor
Çal
yukleniyor
Çameli
yukleniyor
Çardak
yukleniyor
Çivril
yukleniyor
Güney
yukleniyor
Honaz
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Merkezefendi
yukleniyor
Pamukkale
yukleniyor
Sarayköy
yukleniyor
Serinhisar
yukleniyor
Tavas
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Avni Örki AK Parti
  • Ahmet Divarcı CHP
  • Sevil Aktaş SP
  • Azam Keçeli DP
  • Yusuf Urem DSP
  • Katılım oranı % 87,1
  • Toplam seçmen241.352
  • Kullanılan oy208.360
  • Geçerli oy202.558
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14218.350
  • 30 Mar 14200.607
  • 30 Mar 14191.978
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pamukkale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Pamukkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 721 / 728
  • %99
  • AK Parti
  • CHP
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • %48,9
    99.133 oy
  • %44,5
    90.187 oy
  • %3,6
    7.221 oy
  • %1,3
    2.549 oy
  • %0,5
    989 oy
  • %48,9
    99.133 oy
  • %44,5
    90.187 oy
  • %3,6
    7.221 oy
  • %1,3
    2.549 oy
  • %0,5
    989 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,5
    75.795 oy
  • %26,4
    50.670 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    901 oy
  • %0,4
    708 oy
  • %39,5
    75.795 oy
  • %26,4
    50.670 oy
  • %0
  • %0,5
    901 oy
  • %0,4
    708 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • MHP
  • %0,4
    803 oy
  • %0,4
    762 oy
  • %0,3
    607 oy
  • %0,2
    307 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    803 oy
  • %0,4
    762 oy
  • %0,3
    607 oy
  • %0,2
    307 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    264 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    213 oy
  • %0
    0 oy
  • %31
    59.487 oy
  • %0,1
    264 oy
  • %0
  • %0,1
    213 oy
  • %0
  • %31
    59.487 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    1.505 oy
  • %1
    1.843 oy
  • %0
  • %0
  • %0,8
    1.505 oy
  • %1
    1.843 oy

Denizli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Denizli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Denizli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.487 / 2.514
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %50,4
    317.721 oy
  • %43,9
    276.376 oy
  • %1,4
    8.677 oy
  • %1,2
    7.408 oy
  • %0,8
    4.761 oy
  • %50,4
    317.721 oy
  • %43,9
    276.376 oy
  • %1,4
    8.677 oy
  • %1,2
    7.408 oy
  • %0,8
    4.761 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.998 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.998 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,7
    4.185 oy
  • %0,7
    4.170 oy
  • %0,4
    2.827 oy
  • %0,3
    1.662 oy
  • %0,2
    1.209 oy
  • %0,7
    4.185 oy
  • %0,7
    4.170 oy
  • %0,4
    2.827 oy
  • %0,3
    1.662 oy
  • %0,2
    1.209 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    632 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
  • %0,1
    632 oy
  • %0
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,2
    969 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    969 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,9
    5.456 oy
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,9
    5.456 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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