Seçim Denizli Kale Seçim Sonuçları – Kale Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kale Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Salih Sağınç
Mehmet Salih Sağınç
AK Parti
%46,3
6.215 oy
Necati Tahal
Necati Tahal
İYİ Parti
%26,3
3.526 oy
Diğer
%28
3.677 oy
Denizli - Kale İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 63 / 63
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %46,3
  • %26,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %27,4
  • %46,3
  • %26,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %27,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,4
  • %0
  • %40,8
  • %5,3
  • %0
  • %2,5
  • %51,4
  • %0
  • %40,8
  • %5,3
  • %0
  • %2,5
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
Acıpayam
yukleniyor
Babadağ
yukleniyor
Baklan
yukleniyor
Bekilli
yukleniyor
Beyağaç
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Buldan
yukleniyor
Çal
yukleniyor
Çameli
yukleniyor
Çardak
yukleniyor
Çivril
yukleniyor
Güney
yukleniyor
Honaz
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Merkezefendi
yukleniyor
Pamukkale
yukleniyor
Sarayköy
yukleniyor
Serinhisar
yukleniyor
Tavas
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Salih Sağınç AK Parti
  • Necati Tahal İYİ Parti
  • Erkan Hayla DP
  • Kadir Horzum VP
  • Ahmet Yılmaz SP
  • Katılım oranı % 91,7
  • Toplam seçmen15.336
  • Kullanılan oy14.066
  • Geçerli oy13.418
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.419
  • 30 Mar 1414.530
  • 30 Mar 1413.531
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 63 / 63
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %46,3
  • %46,3
  • %0
  • %46,3
  • %46,3
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %26,3
  • %26,3
  • %0
  • %26,3
  • %26,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
Acıpayam
yukleniyor
Babadağ
yukleniyor
Baklan
yukleniyor
Bekilli
yukleniyor
Beyağaç
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Buldan
yukleniyor
Çal
yukleniyor
Çameli
yukleniyor
Çardak
yukleniyor
Çivril
yukleniyor
Güney
yukleniyor
Honaz
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Merkezefendi
yukleniyor
Pamukkale
yukleniyor
Sarayköy
yukleniyor
Serinhisar
yukleniyor
Tavas
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Salih Sağınç AK Parti
  • Necati Tahal İYİ Parti
  • Erkan Hayla DP
  • Kadir Horzum VP
  • Ahmet Yılmaz SP
  • Katılım oranı % 91,7
  • Toplam seçmen15.336
  • Kullanılan oy14.066
  • Geçerli oy13.418
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.419
  • 30 Mar 1414.530
  • 30 Mar 1413.531
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 63 / 63
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • VP
  • SP
  • %46,3
    6.215 oy
  • %26,3
    3.526 oy
  • %26,3
    3.525 oy
  • %0,5
    69 oy
  • %0,5
    66 oy
  • %46,3
    6.215 oy
  • %26,3
    3.526 oy
  • %26,3
    3.525 oy
  • %0,5
    69 oy
  • %0,5
    66 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,4
    6.953 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    116 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    124 oy
  • %51,4
    6.953 oy
  • %0
  • %0,9
    116 oy
  • %0
  • %0,9
    124 oy
  • BTP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • %0,1
    17 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    35 oy
  • %40,8
    5.521 oy
  • %5,3
    718 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    35 oy
  • %40,8
    5.521 oy
  • %5,3
    718 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    64 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    64 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Denizli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Denizli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Denizli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.487 / 2.514
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %50,4
    317.721 oy
  • %43,9
    276.376 oy
  • %1,4
    8.677 oy
  • %1,2
    7.408 oy
  • %0,8
    4.761 oy
  • %50,4
    317.721 oy
  • %43,9
    276.376 oy
  • %1,4
    8.677 oy
  • %1,2
    7.408 oy
  • %0,8
    4.761 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.998 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.998 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,7
    4.185 oy
  • %0,7
    4.170 oy
  • %0,4
    2.827 oy
  • %0,3
    1.662 oy
  • %0,2
    1.209 oy
  • %0,7
    4.185 oy
  • %0,7
    4.170 oy
  • %0,4
    2.827 oy
  • %0,3
    1.662 oy
  • %0,2
    1.209 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    632 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
  • %0,1
    632 oy
  • %0
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,2
    969 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    969 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,9
    5.456 oy
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,9
    5.456 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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