Seçim Denizli Acıpayam Seçim Sonuçları – Acıpayam Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Acıpayam Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hulusi Şevkan
Hulusi Şevkan
AK Parti
%54,2
19.593 oy
Alim Arslan
Alim Arslan
CHP
%42,8
15.479 oy
Diğer
%3
1.052 oy
Denizli - Acıpayam İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 154 / 154
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %54,2
  • %42,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,9
  • %54,2
  • %42,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
  • %32,9
  • %9
  • %0
  • %0
  • %3,5
  • %54,6
  • %32,9
  • %9
  • %0
  • %0
  • %3,5
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
Acıpayam
yukleniyor
Babadağ
yukleniyor
Baklan
yukleniyor
Bekilli
yukleniyor
Beyağaç
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Buldan
yukleniyor
Çal
yukleniyor
Çameli
yukleniyor
Çardak
yukleniyor
Çivril
yukleniyor
Güney
yukleniyor
Honaz
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Merkezefendi
yukleniyor
Pamukkale
yukleniyor
Sarayköy
yukleniyor
Serinhisar
yukleniyor
Tavas
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hulusi Şevkan AK Parti
  • Alim Arslan CHP
  • Halil İbrahim Yılmaz BBP
  • Hulki İlhan DP
  • Mehmet Yıldız SP
  • Katılım oranı % 87,9
  • Toplam seçmen44.061
  • Kullanılan oy38.750
  • Geçerli oy36.124
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1442.395
  • 30 Mar 1439.096
  • 30 Mar 1436.198
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Acıpayam Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 154 / 154
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %54,2
  • %54,2
  • %0
  • %54,2
  • %54,2
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %42,8
  • %42,8
  • %0
  • %42,8
  • %42,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
Acıpayam
yukleniyor
Babadağ
yukleniyor
Baklan
yukleniyor
Bekilli
yukleniyor
Beyağaç
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Buldan
yukleniyor
Çal
yukleniyor
Çameli
yukleniyor
Çardak
yukleniyor
Çivril
yukleniyor
Güney
yukleniyor
Honaz
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Merkezefendi
yukleniyor
Pamukkale
yukleniyor
Sarayköy
yukleniyor
Serinhisar
yukleniyor
Tavas
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hulusi Şevkan AK Parti
  • Alim Arslan CHP
  • Halil İbrahim Yılmaz BBP
  • Hulki İlhan DP
  • Mehmet Yıldız SP
  • Katılım oranı % 87,9
  • Toplam seçmen44.061
  • Kullanılan oy38.750
  • Geçerli oy36.124
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1442.395
  • 30 Mar 1439.096
  • 30 Mar 1436.198
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Acıpayam Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Acıpayam Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 154 / 154
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • SP
  • %54,2
    19.593 oy
  • %42,8
    15.479 oy
  • %0,9
    323 oy
  • %0,7
    269 oy
  • %0,7
    254 oy
  • %54,2
    19.593 oy
  • %42,8
    15.479 oy
  • %0,9
    323 oy
  • %0,7
    269 oy
  • %0,7
    254 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
    19.764 oy
  • %32,9
    11.915 oy
  • %0,7
    244 oy
  • %1,3
    454 oy
  • %0,7
    260 oy
  • %54,6
    19.764 oy
  • %32,9
    11.915 oy
  • %0,7
    244 oy
  • %1,3
    454 oy
  • %0,7
    260 oy
  • VP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,4
    151 oy
  • %0,2
    55 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    151 oy
  • %0,2
    55 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    69 oy
  • %9
    3.247 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    69 oy
  • %9
    3.247 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    122 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    122 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Denizli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Denizli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Denizli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.487 / 2.514
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %50,4
    317.721 oy
  • %43,9
    276.376 oy
  • %1,4
    8.677 oy
  • %1,2
    7.408 oy
  • %0,8
    4.761 oy
  • %50,4
    317.721 oy
  • %43,9
    276.376 oy
  • %1,4
    8.677 oy
  • %1,2
    7.408 oy
  • %0,8
    4.761 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.998 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.998 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,7
    4.185 oy
  • %0,7
    4.170 oy
  • %0,4
    2.827 oy
  • %0,3
    1.662 oy
  • %0,2
    1.209 oy
  • %0,7
    4.185 oy
  • %0,7
    4.170 oy
  • %0,4
    2.827 oy
  • %0,3
    1.662 oy
  • %0,2
    1.209 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    632 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
  • %0,1
    632 oy
  • %0
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,2
    969 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    969 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,9
    5.456 oy
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,9
    5.456 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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