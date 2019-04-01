31 Mart 2019 Acıpayam Yerel Seçim Sonuçları
Hulusi Şevkan
AK Parti
%54,2
19.593 oy
Alim Arslan
CHP
%42,8
15.479 oy
Diğer
%3
1.052 oy
Denizli - Acıpayam İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 154 / 154
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Hulusi Şevkan AK Parti
- Alim Arslan CHP
- Halil İbrahim Yılmaz BBP
- Hulki İlhan DP
- Mehmet Yıldız SP
- Katılım oranı % 87,9
- Toplam seçmen44.061
- Kullanılan oy38.750
- Geçerli oy36.124
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1442.395
- 30 Mar 1439.096
- 30 Mar 1436.198
- Açılan sandık
- 154 / 154
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Hulusi Şevkan AK Parti
- Alim Arslan CHP
- Halil İbrahim Yılmaz BBP
- Hulki İlhan DP
- Mehmet Yıldız SP
- Katılım oranı % 87,9
- Toplam seçmen44.061
- Kullanılan oy38.750
- Geçerli oy36.124
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1442.395
- 30 Mar 1439.096
- 30 Mar 1436.198
Acıpayam Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 154 / 154
- %100
Denizli İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Denizli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Acıpayam Hulusi Şevkan % 100 % 54,2 % 0 % 42,8 % 0 % 0 % 0,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Acıpayam Hulusi Şevkan % 100 % 54,24 % 0 % 42,85 % 0 % 0 % 0,89 BBP
- Acıpayam (30 Mar 14) % 54,6 % 8,97 % 32,92 % 0 % 0 % 1,25 DP
- Babadağ Ali Atlı % 100 % 38,2 % 0 % 38,6 % 0 % 0 % 19,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Babadağ Ali Atlı % 100 % 38,23 % 0 % 38,61 % 0 % 0 % 19,21 Bağımsız
- Babadağ (30 Mar 14) % 53,15 % 36,31 % 8,54 % 0 % 0 % 0,99 DP
- Baklan Yusuf Gülsever % 100 % 49,4 % 0 % 0 % 49,2 % 0 % 0,4 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Baklan Yusuf Gülsever % 100 % 49,42 % 0 % 0 % 49,24 % 0 % 0,42 DP
- Baklan (30 Mar 14) % 38,79 % 33,83 % 21,73 % 0 % 0 % 2,54 DP
- Bekilli Mustafa Çoban % 100 % 50,1 % 0 % 48,8 % 0 % 0 % 0,3 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bekilli Mustafa Çoban % 100 % 50,12 % 0 % 48,79 % 0 % 0 % 0,34 DP
- Bekilli (30 Mar 14) % 39,44 % 5,19 % 51,58 % 0 % 0 % 2,67 BBP
- Beyağaç Mustafa Akçay % 100 % 53,3 % 0 % 0 % 44,4 % 0 % 0,9 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Beyağaç Mustafa Akçay % 100 % 53,34 % 0 % 0 % 44,36 % 0 % 0,87 Diğer
- Beyağaç (30 Mar 14) % 41,17 % 21,14 % 35,76 % 0 % 0 % 0,77 DP
- Bozkurt Birsen Çelik % 97,1 % 47,3 % 0 % 51,3 % 0 % 0 % 0,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bozkurt Birsen Çelik % 97,1 % 47,27 % 0 % 51,29 % 0 % 0 % 0,47 DP
- Bozkurt (30 Mar 14) % 30,32 % 31,98 % 36,24 % 0 % 0 % 0,55 BBP
- Buldan Mustafa Şevik % 100 % 0 % 37 % 23,1 % 15 % 0 % 22,4 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Buldan Mustafa Şevik % 100 % 0 % 36,98 % 23,12 % 15,03 % 0 % 22,36 DP
- Buldan (30 Mar 14) % 27,7 % 19,8 % 29,72 % 0 % 0 % 21,87 DP
- Çal Fethi Akcan % 100 % 0 % 43 % 0 % 30 % 0 % 23,9 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çal Fethi Akcan % 100 % 0 % 43,01 % 0 % 29,99 % 0 % 23,9 DSP
- Çal (30 Mar 14) % 21,97 % 43,56 % 32,99 % 0 % 0 % 0,69 SP
- Çameli Cengiz Arslan % 100 % 74,3 % 0 % 0 % 22,4 % 0 % 1,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çameli Cengiz Arslan % 100 % 74,34 % 0 % 0 % 22,39 % 0 % 1,11 DP
- Çameli (30 Mar 14) % 63,73 % 6,52 % 26,23 % 0 % 0 % 2,06 DP
- Çardak Hüsnü Yılmaz % 100 % 50,7 % 0 % 0 % 19,8 % 0 % 28,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çardak Hüsnü Yılmaz % 100 % 50,73 % 0 % 0 % 19,8 % 0 % 28,51 DP
- Çardak (30 Mar 14) % 37,68 % 22,83 % 35,6 % 0 % 0 % 2,37 DP
- Çivril Niyazi Vural % 96,6 % 49,9 % 0 % 46,6 % 0 % 0 % 1,5 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çivril Niyazi Vural % 96,6 % 49,88 % 0 % 46,64 % 0 % 0 % 1,53 Bağımsız
- Çivril (30 Mar 14) % 42,67 % 19,34 % 35,2 % 0 % 0 % 0,91 DP
- Güney Halil Ayhan % 100 % 49,7 % 0 % 49 % 0 % 0 % 0,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Güney Halil Ayhan % 100 % 49,75 % 0 % 48,97 % 0 % 0 % 0,52 DP
- Güney (30 Mar 14) % 42,83 % 12,86 % 42,26 % 0 % 0 % 0,56 DP
- Honaz Yüksel Kepenek % 81,3 % 49 % 0 % 49,8 % 0 % 0 % 0,4 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Honaz Yüksel Kepenek % 81,3 % 49,03 % 0 % 49,79 % 0 % 0 % 0,45 VP
- Honaz (30 Mar 14) % 42,8 % 35,71 % 19,91 % 0 % 0 % 0,41 SP
- Kale Mehmet Salih Sağınç % 100 % 46,3 % 0 % 0 % 26,3 % 0 % 26,3 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kale Mehmet Salih Sağınç % 100 % 46,32 % 0 % 0 % 26,28 % 0 % 26,27 DP
- Kale (30 Mar 14) % 51,39 % 40,8 % 5,31 % 0 % 0 % 0,92 SP
- Merkezefendi Şeniz Doğan % 100 % 45,1 % 0 % 52,4 % 0 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkezefendi Şeniz Doğan % 100 % 45,11 % 0 % 52,39 % 0 % 0 % 1,09 SP
- Merkezefendi (30 Mar 14) % 40,04 % 22,64 % 32,04 % 0 % 0 % 2,67 Bağımsız
- Pamukkale Avni Örki % 99 % 48,9 % 0 % 44,5 % 0 % 0 % 3,6 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pamukkale Avni Örki % 99 % 48,94 % 0 % 44,52 % 0 % 0 % 3,56 Diğer
- Pamukkale (30 Mar 14) % 39,48 % 30,99 % 26,39 % 0 % 0 % 0,96 Bağımsız
- Sarayköy Ahmet Necati Özbaş % 96,4 % 52 % 0 % 46,2 % 0 % 0 % 0,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sarayköy Ahmet Necati Özbaş % 96,4 % 52,02 % 0 % 46,21 % 0 % 0 % 0,59 DP
- Sarayköy (30 Mar 14) % 40,1 % 17,82 % 38,08 % 0 % 0 % 2,37 Bağımsız
- Serinhisar Hüseyin Gemi % 100 % 46,7 % 0 % 49,7 % 0 % 0 % 2,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Serinhisar Hüseyin Gemi % 100 % 46,7 % 0 % 49,73 % 0 % 0 % 2,72 BBP
- Serinhisar (30 Mar 14) % 41,99 % 26,48 % 30,38 % 0 % 0 % 0,48 DP
- Tavas Hüseyin İnamlık % 100 % 52,6 % 0 % 0 % 45,1 % 0 % 0,8 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tavas Hüseyin İnamlık % 100 % 52,62 % 0 % 0 % 45,14 % 0 % 0,84 DP
- Tavas (30 Mar 14) % 47,19 % 21,68 % 27,96 % 0 % 0 % 1,03 BBP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Denizli Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.487 / 2.514
- %98,9
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